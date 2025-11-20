'कौन शाहरुख खान?' विवेक ओबरॉय बोले- 2050 तक आज के सुपरस्टार को भूल जाएंगे लोग

एक्टर विवेक ओबेरॉय फिल्म मस्ती 4 के प्रमोशन में बिजी हैं. फिल्म 21 नवंबर को रिलीज होने वाली है. इस फिल्म में विवेक के अलावा रितेश देशमुख, आफताब शिवदासानी जैसे एक्टर्स नजर आने वाले हैं. विवेक ओबेरॉय लगातार इंरव्यूज दे रहे हैं. हाल ही में उन्होंने सुपरस्टार और शाहरुख खान को लेकर बात की. उन्होंने कहा कि लोग अगले 25 सालों में शाहरुख खान को भूल जाएंगे.

शाहरुख खान को लेकर क्या बोले विवेक?

पिंकविला से बातचीत में विवेक ने कहा, '1960 में कौनसी फिल्म आई किसने उसमें काम किया था आज उनके बारे में कोई नहीं जानता, किसी को फर्क नहीं पड़ता. आप इतिहास में धकेल दिए जाते हैं. 2050 में लोग बोलेंगे कौन शाहरुख खान, शायद.'





आगे उन्होंने कहा, 'जैसे लोग आज पूछते होंगे कि कौन राज कपूर? आप और मैं उन्हें सिनेमा का भगवान कहते हैं लेकिन आप किसी यंगस्टर से पूछेंगे जो रणबीर कपूर का फैन है उसे शायद पता ही न हो कि राज कपूर कौन है. तो शायद इतिहास आपको शून्य में धकेल देता है.'

शाहरुख खान की फिल्में

बता दें कि शाहरुख खान इंडस्ट्री के सुपरस्टार हैं. वो देश के सबसे अमीर एक्टर हैं. उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धमाल करती हैं. पिछली बार उन्हें 2023 में बड़े पर्दे पर देखा गया था. उनकी तीन फिल्में पटान, जवान और डंकी रिलीज हुई थीं. तीनों ही फिल्में जबरदस्त हिट हुई थीं. तीनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर 2600 करोड़ का वर्ल्डवाइड कलेक्शन किया था. अव वो फिल्म किंग में नजर आएंगे. किंग का टीजर रिलीज कर दिया गया है. फिल्म को सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट कर रहे हैं. फिल्म में उनकी बेटी सुहाना खान, दीपिका पादुकोण, रानी मुखर्जी, राघव जुयाल, अरशद वारसी और अभिषेक बच्चन भी नजर आएंगे.

वहीं विवेक ओबेरॉय की बात करें तो उन्हें पिछली बार फिल्म केसरी वीर में देखा गया था. वो रणबीर कपूर की फिल्म रामायण में भी नजर आएंगे.