शाहिद कपूर की फिल्म ओ रोमियो ने 100 करोड़ क्लब में एंट्री ले ली है. फिल्म ने दुनियाभर में 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है. इसी के साथ फिल्म शाहिद की 6th हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन गई है. इस फिल्म को विशाल भारद्वाज ने बनाया है. आइए ऐसे में नजर डालते हैं वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर विशाल भारद्वाज की टॉप 5 हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों पर.

कोईमोई की रिपोर्ट मुताबिक, विशाल की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म में ओ रोमियो पहले नंबर पर है. वहीं दूसरे नबंर पर हैदर है. तीसरे नबंर पर कमीने है. चौथे नंबर मटरू की बिजली का मंडोला है. वहीं पांचवें नंबर पर ओंकारा है.

विशाल भारद्वाज की टॉप 5 हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्में

1- ओ रोमियो- 100.10 करोड़ (10 दिन में)

2- हैदर- 91.7 करोड़

3- कमीने- 68.01 करोड़

4- मटरू की बिजली का मंडोला- 62.89 करोड़

5- ओंकारा- 41.96 करोड़

ओ रोमियो में नजर आए ये स्टार्स

ओ रोमियो ने इंडिया में 64.92 करोड़ का नेट कलेक्शन किया. वहीं ग्रॉस 76.60 करोड़ कमाए. फिल्म ने ओवरसीज मार्केट में 23.50 करोड़ का कलेक्शन किया है. ओ रोमियो में शाहिद कपूर लीड रोल में हैं. वहीं तृप्ति डिमरी फीमेल लीड रोल में हैं. फिल्म में विक्रांत मैसी, तमन्ना भाटिया, दिशा पाटनी, फरीदा जलाल और नाना पाटेकर जैसे स्टार्स हैं. फिल्म के गाने चर्चा में हैं. शाहिद कपूर का डांस बहुत पसंद किया गया है. क्रिटिकली फिल्म को सराहा गया है.

वहीं विशाल की बाकी फिल्मों की बात करें तो हैदर और कमीने में भी शाहिद कपूर लीड रोल में थे. हैदर को क्रिटिकली सराहा गया था. वहीं कमीने भी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी. मटरू की बिजली का मंडोला में अनुष्का शर्मा, इमरान खान, पंकज कपूर, शबाना आजमी जैसे स्टार्स थे. ये फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई थी.

ओंकारा की बात करें तो फिल्म में अजय देवगन, सैफ अली खान, विवेक ओबेरॉय, करीना कपूर और बिपाशा बसु जैसे स्टार्स थे. फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई थी. हालांकि, क्रिटिकली बहुत सराही गई थी.