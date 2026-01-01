बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा और भारत के स्टार क्रिकेटर विराट कोहली की जोड़ी हमेशा सुर्खियों में रहती है. दोनों अपनी प्यारी तस्वीरों और म्यूचुअल बॉन्डिंग के लिए फैंस के बीच कपल गोल्स के रूप में पहचाने जाते हैं. कपल ने न्यू ईयर के मौके पर अपनी पहली नई तस्वीर शेयर की है.

विराट ने दिखाया अपना न्यू ईयर लुक

विराट ने कैप्शन में सिर्फ एक स्टार इमोजी डाल कर इस तस्वीर को अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया. कपल की इस खास तस्वीर ने फैंस को खुशी से झूमने पर मजबूर कर दिया है.

तस्वीर में उनकी परफेक्ट केमिस्ट्री फैंस के दिलों को भी छू रही है. इस खूबसूरत तस्वीर में दोनों एक-दूसरे को गले लगाए हुए थे और कैमरे के लिए मुस्कुरा हुए पोज दे रहे हैं.

View this post on Instagram A post shared by Virat Kohli (@virat.kohli)

तस्वीर में दोनों दिखे बेहद शानदार

नई तस्वीर में कपल की लुक की बात करें तो, विराट ने सफेद शर्ट के साथ नीले रंग का ब्लेजर और ट्राउजर पहना था. वहीं अनुष्का ब्लैक आउटफिट में बेहद खूबसूरत लगीं. उनके बाल खुले उनके लुक पर चार चांद लगा रहे हैं.

नैनीताल में गुरु से मिलने पहुंचा था कपल

आपको बता दें कि हाल हीम में दिसंबर महीने में विराट और अनुष्का दोनों नैनीताल गए थे. वहां उन्होंने अपने प्रिय गुरु प्रेमानंद महाराज से मुलाकात की. उनके आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर उनके प्रवचन का एक वीडियो भी शेयर किया गया, जिसमें विराट और अनुष्का को देखा गया.



फिल्मों से दूर हैं अनुष्का शर्मा

अनुष्का के काम के बात करें तो, अनुष्का की आखिरी फिल्म 'जीरो' थी. यह फिल्म साल 2018 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म के बाद अनुष्का फिल्म चकदा एक्सप्रेस में देखने को मिलतीं. उन्होंने इसकी शूटिंग की थी लेकिन यह फिल्म फिलहाल टाल दी गई है. अब अनुष्का एक्टिंग की दुनिया से दूर अपनी फैमिली के साथ एक खुशनुमा लाइफ जी रही हैं.