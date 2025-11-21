हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडस्टारकिड के साथ रिलेशनशिप ने बर्बाद कर दिया था इस एक्ट्रेस का करियर, फिल्में हो गई थीं फ्लॉप

स्टारकिड के साथ रिलेशनशिप ने बर्बाद कर दिया था इस एक्ट्रेस का करियर, फिल्में हो गई थीं फ्लॉप

Vijayta Pandit Career: बॉलीवुड की एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जो इंडस्ट्री में आते ही छा गई थीं. मगर एक रिश्ते ने उनका पूरा करियर खराब करके रख दिया था. जिसके बाद उनकी फिल्में फ्लॉप होती गईं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: दीक्षा छाबड़ा | Updated at : 21 Nov 2025 11:24 AM (IST)
बॉलीवुड की एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जो आते ही स्टार बन गई थीं. 1981 में उन्होंने फिल्म लव स्टोरी से कदम रखा था और रातोंरात छा गई थीं. हम जिस एक्ट्रेस की बात कर रहे हैं उनका नाम विजयता पंडित है. विजयता के साथ इस फिल्म में कुमार गौरव को कास्ट किया गया था. कुमार गौरव राजेंद्र कुमार के बेटे हैं. कुमार गौरव और विजयता की जोड़ी पहली फिल्म से ही हिट हो गई थी. 80 के दशक में उन्हें हिंदी सिनेमा की बेहतरीन एक्ट्रेसेस में से एक माना जाने लगा था. उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा ही थी. मगर उनकी एक गलती ने उनका पूरा करियर खराब कर दिया था. स्टारकिड से प्यार करना उनके करियर पर भारी पड़ गया था.

विजयता जब अपने करियर के पीक पर थीं तो उन्हें श्रीदेवी और माधुरी दीक्षित से कंपेयर किया जाता था. अपनी शानदार एक्टिंग, खूबसूरती की वजह से वो उस जनरेशन की ब्राइट एक्ट्रेस थीं. वो बैक टू बैक फिल्में कर रही थीं जिससे उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही थी.

रिश्ते ने खराब कर दिया करियर

लव स्टोरी की शूटिंग के दौरान विजयता और कुमार गौरव एक-दूसरे से प्यार करने लगे थे मगर राजेंद्र कुमार को ये रिश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं था. उन्हें डर था कि इससे उनके बेटे का ध्यान करियर से हट रहा है. लहरें रेट्रो को दिए इंटरव्यू में विजयता ने बताया था कि 'राजेंद्र कुमार बंटी को डांटते थे और उससे काम पर फोकस करने के लिए कहते थे. तुम्हे उस लड़की से प्यार नहीं करना है. तुम प्रिंस हो, मैं तुम्हारे लिए प्रिंसेस लेकर आऊंगा.' पापा की इन सभी बातों के बाद भी कुमार गौरव अपने रिश्ते को बचाते रहे थे. मगर उनके पिता के प्रेशर से दरार आ गई थी.

विजयता ने ये दावा किया कि ब्रेकअप के बाद भी राजेंद्र कुमार उनके फिल्मों के मौके पर मुश्किलें पैदा करने लगे थे. विजयता ने बताया कि उन्हें कई फिल्मों के लिए अप्रोच भी किया गया था. उन्होंने राही फिल्म के लिए 10 दिन शूटिंग भी कर ली थी मगर राजेंद्रजी ने मुझे फिल्म से बाहर करवा दिया गया था. उन्होंने फिल्म के लिए पूनम ढिल्लों और रति अग्निहोत्री का नाम सजेस्ट किया था. वो सारी फिल्में फ्लॉप रहीं. राजेंद्र कुमार ने अपने बेटे के साथ मेरा करियर भी खराब कर दिया.

Published at : 21 Nov 2025 11:24 AM (IST)
