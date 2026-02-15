शाहिद कपूर की फिल्म ओ रोमियो 13 फरवरी को रिलीज हो चुकी है. फिल्म में शाहिद कपूर के संग तृप्ति डिमरी इश्क फरमाती हुई नजर आ रही हैं. बॉक्स ऑफिस पर भी इस फिल्म का खूब क्रेज देखने को मिल रहा है. कहा जा रहा है कि ये फिल्म अगरी धुरंधर भी साबित हो सकती है.

बाकी, तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि बॉक्स ऑफिस पर ओ रोमियो क्या और कमाल दिखा पाएगी. चलिए इस बीच जानते हैं कि फिल्म में नजर आने वाले कलाकारों ने कितनी फीस चार्ज की है.आपको बता दें कि शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी के फीस में बहुत अंतर है.

वहीं, दो कलाकारों ने इस फिल्म में बिना फीस लिए ही काम किया है. ओ रोमियो फिल्म में शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी के अलावा फरीदा जलाल, नाना पाटेकर, तमन्ना भाटिया, दिशा पाटनी, विक्रांत मैरी और अविनाश तिवारी को भी अहम भूमिका में देखा जा रहा है.

शाहिद से लेकर तृप्ति ने की इतनी फीस चार्ज

मालूम हो इस फिल्म के हाईएस्ट पेड एक्टर हैं शाहिद कपूर जिन्होंने 45 करोड़ रुपये चार्ज किया है. वहीं, तृप्ति डिमरी को महज 6 करोड़ रुपये ही मिले हैं. फिल्म में तृप्ति की एक्टिंग कमाल की है. ओ रोमियो में अविनाश तिवारी को विलेन के किरदार में देखा जा रहा है और उन्होंने इसके लिए 7 करोड़ रुपये लिए हैं.

वहीं, विशाल भारद्वाज ने एक इंटरव्यू में बताया कि विक्रांत मैरी और तमन्ना भाटिया ने इस फिल्म के लिए कोई फीस नहीं ली. विशाल ने बताया था कि इस फिल्म के लिए तमन्ना ने 12 दिन शूट किया था. वहीं, विक्रांत मैसी ने 8-9 दिन में ही अपनी शूटिंग पूरी कर ली थी.

इनके फीस ना लेने के पीछे की वजह ये बताई गई कि दोनों ने सिर्फ कैरेक्टर की गहराई को देखा. साथ ही विशाल के संग दोनों का काफी अच्छा रिश्ता भी है. दिशा पाटनी को फिल्म में जूली के कैरेक्टर के लिए 2 करोड़ रुपये मिले. रिपोर्ट के अनुसार इस फिल्म के लिए नाना पाटेकर ने 4 करोड़ रुपये फीस ली है.

