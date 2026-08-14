पिता विलासराव देशमुख को याद कर इमोशनल हुए रितेश, शेयर की Unseen फोटो

बॉलीवुड एक्टर और फिल्ममेकर रितेश देशमुख ने अपने पिता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख की 14वीं डेथ एनिवर्सरी पर उन्हें बेहद भावुक अंदाज में याद किया. उन्होंने हाल ही में अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पुरानी फोटो शेयर की है, जिसमें रितेश अपने पिता विलासराव के साथ नजर आ रहे हैं.

आपको गए 14 साल हो गए, लेकिन...

इस तस्वीर में रितेश देशमुख और उनके पिता विलासराव देशमुख एक-दूसरे को निहारते हुए मुस्कुरा रहे हैं. दोनों के चेहरे पर दिख रही खुशी इस तस्वीर को बेहद खास बना रही है. इस तस्वीर के साथ रितेश ने दिल को छू लेने वाला नोट भी शेयर किया है. एक्टर ने अपने पिता को याद करते हुए लिखा, 'आपको गए 14 साल हो गए, लेकिन मेरा वनवास अभी तक खत्म नहीं हुआ.' इस पोस्ट पर उनकी पत्नी और एक्ट्रेस जेनेलिया देशमुख ने भी कमेंट किया है. उन्होंने हार्ट ब्रेक वाली इमोजी शेयर की हैं.

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कौन थे विलासराव देशमुख?

बता दें कि विलासराव देशमुख महाराष्ट्र के 14वें मुख्यमंत्री थे. उन्होंने 1999 से 2003 और फिर 2004 से 2008 तक दो बार मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था. इसके अलावा, वो केंद्र सरकार में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री और पृथ्वी विज्ञान मंत्री भी रह चुके थे. साल 2012 में 67 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था. कई बॉडी पार्ट्स के काम करना बंद हो जाने के कारण उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया था.

रितेश देशमुख का वर्क फ्रंट

वर्क फ्रंट की बात करें तो रितेश देशमुख हाल ही में 'लॉक अप 2' को होस्ट करते नजर आए थे. इससे पहले वो फिल्म 'धमाल 4' में दिखाई दिए थे. वहीं, उनकी फिल्म 'राजा शिवाजी' भी काफी चर्चा में रही. इस फिल्म में उन्होंने एक्टिंग के साथ-साथ निर्देशन की जिम्मेदारी भी संभाली थी. फिल्म में अभिषेक बच्चन, भाग्यश्री, जेनेलिया देशमुख, संजय दत्त, फरदीन खान और विद्या बालन जैसे सितारे भी अहम भूमिकाओं में नजर आए थे. इसके अलावा सलमान खान ने भी फिल्म में कैमिया किया था.

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