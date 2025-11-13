सिनेमाघरों में दर्शकों के एंटरटेनमेंट के लिए इन दिनों बॉलीवुड से हक, थामा और एक दिवानियत और द ताज स्टोरी मौजूद है तो वही साउथ से जटाधारा और द गर्लफ्रेंड और हॉलीवुड से प्रीडेटर बैडलैंड्स अवेलेबल हैं. इनमें से कई नई रिलीज हैं तो कई कुछ हफ्ते पुरानी है. हालांकि फिलहाल कोई भी बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई नहीं कर रही है. कईं तो लाखों में सिमट चुकी हैं. इसी के साथ चलिए यहां जानते हैं इन सभी फिल्मों ने बुधवार को बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन किया है.

‘हक’ ने बुधवार को कितनी की कमाई

पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ मिलने के बावजूद इमरान हाशमी और यामी गौतम की लेटेस्ट रिलीज हक बॉक्स ऑफिस पर खास परफॉर्म नहीं कर पा रही है. हालांकि बुधवार को इसकी कमाई सिनेमाघरों में मौजूद अन्य फिल्मों के मुकाबले ज्यादा रही. बता दें कि इस फिल्म ने सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार, 12 नवंबर, 2025 को अपने छठे दिन भारत में लगभग 1.15 करोड़ रुपये कमाए. इसी के साथ इस फिल्म का घरेलू बाजार में नेट कलेक्शन 12.90 करोड़ रुपये हो गया है.

‘जटाधारा’ ने बुधवार को कितना किया कलेक्शन

सुधीर बाबू और सोनाक्षी सिन्हा स्टारर पौराणिक हॉरर थ्रिलर 'जटाधारा' बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पा रही है. फिल्म की शुरुआत ही ठंडी हुई थी और ये पहला हफ्ता पूरा होने से पहले ही लाखों में सिमट गई है. सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'जटाधारा' ने रिलीज के छठे दिन यानी बुधवार को 60 लाख रुपये कमाए हैं. इसी के साथ 'जटाधारा' की 6 दिनों की कुल कमाई अब 5.14 करोड़ रुपये हो गई है.

‘द गर्लफ्रेंड’ ने बुधवार कितना किया कलेक्शन

'द गर्लफ्रेंड' में रश्मिका मंदाना एक बिल्कुल अलग भूमिका में नज़र आ रही हैं. अभिनेत्री ने एक भोली-भाली कॉलेज स्टूडेंट की भूमिका निभाई है, जिसकी ज़िंदगी एक फेलो स्टूजेंट के साथ रिश्ते में आने के बाद पूरी तरह बदल जाती है, रश्मिका के अलावा, फिल्म में अनु इमैनुएल और दीक्षित शेट्टी भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं. फिल्म को दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और इसकी कहानी और स्टार कास्ट की एक्टिंग की खूब तारीफ हो रही है. हालांकि छठे दिन यानी बुधवार को इसकी कमाई लाखों में सिमट गई. सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'द गर्लफ्रेंड' ने रिलीज के 6ठे दिन यानी बुधवार को महज 17 लाख रुपये कमाए. जिसके बाद इसकी 6 दिनों की कुल कमाई 10.25 करोड़ रुपये हो गई है.

‘द ताज स्टोरी’ ने दूसरे बुधवार कितनी की कमाई?

परेश रावल की लेटेस्ट रिलीज फिल्म ‘द ताज स्टोरी’ भी बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार परफॉर्म नहीं कर पाई है.इस फिल्म ने पहले हफ्ते में 11 करोड़ की कमाई की थी. हैरानी की बात ये है कि 13वें दिन यानी बुधवार को इसकी कमाई में तेजी देखी गई. दरअसल दूसरे मंगलवार को इसने महज 17 लाख रुपये कमाए थे. जबकि सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक दूसरे बुधवार इसने ग्रोथ दिखाते हुए 45 लाख का कलेक्शन किया. इसी के साथ ‘द ताज स्टोरी’ की 13 दिनों की कुल कमाई अब 16.82 करोड़ रुपये हो गई है.

प्रीडेटर बैडलैंड्स ने बुधवार को कितनी की कमाई

निर्देशक डैन ट्रैचेनबर्ग की 'प्रीडेटर: बैडलैंड्स' इंटरनेशनल मार्केट में काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है. हालांकि, भारतीय सिनेमाघरों में फिल्म की कमाई धीमी पड़ गई है. बता दें कि सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक 'प्रीडेटर: बैडलैंड्स' ने भारत में पाँचवें दिन 82 लाख का कलेक्शन किया था. वहीं छठे दिन इसने महज 75 लाख रुपये कमाए हैं. इसी के साथ प्रीडेटर बैडलैंड्स की भारत में 6 दिनों की कुल कमाई अब 12 करोड़ रुपये हो गई है.

'थामा' ने चौथे बुधवार कितनी की कमाई?

आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म 'थामा' अब बॉक्स ऑफिस पर हर दिन गिरावट का सामना कर रही है. सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक रिलीज के चौथे बुधवार यानी 23वें दिन इस फिल्म ने महज 45 लाख रुपये का कलेक्शन किया है. इसी के साथ इसकी 23 दिनों की कुल कमाई अब 132.60 करोड़ रुपये हो गई है.

'एक दीवाने की दीवानियत' ने चौथे बुधवार कितना किया कलेक्शन?

हर्षवर्न राणे और सोनम बाजवा की इंटेंस रोमांटिक फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' भी अब बॉक्स ऑफिस पर ढीली पड़ चुकी है. इस फिल्म के लिए लाखों कमाने भी मुश्किल हो रहे हैं. 'एक दीवाने की दीवानियत' के कलेक्शन की बात करें तो सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'एक दीवाने की दीवानियत' ने रिलीज के चौथे बुधवार यानी 23वें दिन 60 लाख रुपये कमाए हैं. इसी के साथ इसकी 23 दिनों की कुल कमाई अब 76.80 करोड़ रुपये हो गई है.





