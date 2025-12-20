हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'एक्टिग से ज्यादा डायपर बदलने में माहिर हो गया हूं', पापा बनने के बाद बोले विक्की कौशल, बेटे को लेकर कही ये बात

'एक्टिग से ज्यादा डायपर बदलने में माहिर हो गया हूं', पापा बनने के बाद बोले विक्की कौशल, बेटे को लेकर कही ये बात

Vicky Kaushal On Becoming Father: विक्की कौशल ने हाल ही में एक इवेंट के दौरान कहा कि पिता बनने के बाद शहर छोड़कर आना काफी मुश्किल हो गया है. उन्होने ये भी कहा अब वे डायपर बदलने में ज्यादा माहिर हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 20 Dec 2025 08:28 AM (IST)
Preferred Sources

विक्की कौशल और कैटरीना कैफ 7 नवंबर, 2025 को प्यारे से बेटे के पेरेंट्स बने थे. फिलहाल ये जोड़ी पेरेंटिंगहुड एंजॉय कर रही है. वहीं हाल ही में, विक्की अपने बेटे के जन्म के बाद मुंबई से बाहर पहली बार नजर आए. उन्होंने दिल्ली में एक इवेंट में शिरकत की थी. जहां उन्होंने पिता बनने और नए पिता के रूप में अपने लाइफ के बारे में बात की थी.

 ‘एक्टिंग से ज्यादा डायपर बदलने में माहिर हूं’
इवेंट के दौरान, विक्की से पूछा गया कि क्या एक्टिंग और डांस में महारत हासिल करने के बाद, उन्होंने डायपर बदलना भी सीख लिया है. इस सवाल पर हंसते हुए, अभिनेता ने एनडीटीवी को बताया, “मैं एक्टिंग से ज्यादा डायपर बदलने में माहिर हूं. मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं.” पिता बनने के साथ आने वाले इमोशनल बदलाव के बारे में बात करते हुए, विक्की ने एक्सेप्ट किया कि बेटे के जन्म के तुरंत बाद शहर से बाहर निकलना आसान नहीं था.

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Vicky Kaushal (@vickykaushal09)

पिता बनने के बाद अब बेटे को छोड़कर जाना मुश्किल
विक्की ने कहा, “पहली बार पिता बनने के बाद मैं शहर छोड़कर आया हूं और ये बहुत मुश्किल है. लेकिन एक दिन जब वह इसे देखेगा, तो उसे अपने पिता पर गर्व होगा. पिता होने का क्या मतलब है, इसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूं.”

बता दें कि शुक्रवार को दिल्ली में आयोजित एनडीटीवी इंडियन ऑफ द ईयर 2025 समारोह में विक्की को एक्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया. उन्हें फिल्म 'छावा' में छत्रपति संभाजी महाराज की भूमिका के लिए यह अवॉर्ड मिला है.

साल 2021 में की थी विक्की और कैटरीना ने शादी
विकी और कैटरीना ने 9 दिसंबर, 2021 को राजस्थान के सिक्स सेंस फोर्ट बरवारा में एक इंटीमेट ग्रैड वेडिंग की थी. उन्होंने शादी के बंधन में बंधने तक अपने रिश्ते को सीक्रेट रखा था. वहीं शादी के चार साल बाद अब ये जोड़ी बेटे की पेरेंट्स बन चुकी है.

विक्की कौशल वर्क फ्रंट
वहीं विक्की कौशल के वर्क फ्रंट की बात करें तो एक्टर की आखिरी रिलीज फिल्म  2025 की भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक, 'छावा' थी. लक्ष्मण उटेकर द्वारा निर्देशित इस ऐतिहासिक ड्रामा ने दुनिया भर में 807 करोड़ रुपयों की कमाई की थी. विक्की अब संजय लीला भंसाली की फिल्म 'लव एंड वॉर' में नजर आएंगे. इस फिल्म में रणबीर कपूर और आलिया भट्ट भी हैं. वहीं कैटरीना को आखिरी बार 'मेरी क्रिसमस' में देखा गया था.

 

Published at : 20 Dec 2025 08:28 AM (IST)
Katrina Kaif VICKY KAUSHAL
