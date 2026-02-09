संजय मिश्रा और नीना गुप्ता स्टारर 'वध 2' को दर्शकों के साथ-साथ क्रिटिक्स से भी पॉजिटिव रिएक्शन मिले है. फिल्म में हर एक्टर की परफॉर्मेंस की सभी ने तारीफ की है. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ठीक-ठाक परफॉर्म कर रही है. चलिए जानते हैं इस फिल्म ने रिलीज के तीसरे दिन यान संडे को कितनी कमाई की है?

'वध 2' ने तीसरे दिन कितना किया कलेक्शन?

स्टार-स्टडेड वॉर ड्रामा बॉर्डर 2 और रानी मुखर्जी की इंटेंस कॉप थ्रिलर मर्दानी 3 से कड़ी टक्कर मिलने के बावजूद, संजय मिश्रा और नीना गुप्ता स्टारर 'वध 2' साबित कर रही है कि दमदार परफॉर्मेंस अभी भी दर्शकों को खींच सकती है. वध 2 ने शुक्रवार, 6 फरवरी 2026 को रिलीज़ होने के बाद से लगातार ऊपर की ओर ट्रेंड दिखाया है. धीमी शुरुआत के बाद, वीकेंड में टिकटों की बिक्री में काफी उछाल आया.

कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने अपने ओपनिंग डे पर 0.5 करोड़ रुपये (50 लाख) कमाए. फिल्म ने अपने पहले शनिवार को 100 प्रतिशत की ग्रोथ देखी, और बॉक्स ऑफिस पर 1 करोड़ रुपये कमाए. अब, सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार, अपने तीसरे दिन (पहले रविवार) को, फिल्म ने अपने कलेक्शन में 1 करोड़ रुपये और जोड़े. बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का कुल स्कोर 2.5 करोड़ रुपये नेट है. इस बीच, रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म का वर्ल्डवाइड और इंडिया ग्रॉस कलेक्शन समान है, और यह 3 करोड़ रुपये है.

'वध 2' डे वाइज कलेक्शन

दिन 1 [पहला शुक्रवार]: 0.5 करोड़ रुपये

दिन 2 [पहला शनिवार]: 1 करोड़ रुपये

दिन 3 [पहला रविवार]: 1 करोड़ रुपये

कुल: 2.50 करोड़ रुपये

ऑक्यूपेंसी

'वध 2' की रविवार, 08 फरवरी, 2026 को कुल 14.25% हिंदी ऑक्यूपेंसी थी.

वध 2 मूवी प्लॉट और कास्ट डिटेल्स

जसपाल सिंह संधू द्वारा निर्देशित, वध 2 2022 की मिस्ट्री हिट का सीक्वल है। कहानी एक विधवा जेल गार्ड, जिसका किरदार संजय मिश्रा ने निभाया है, और जल्द ही रिहा होने वाले एक कैदी, जिसका किरदार नीना गुप्ता ने निभाया है, के बीच एक गहरी नैतिक दुविधा को दिखाती है। कुमुद मिश्रा, जो एक जेल सुपरिटेंडेंट का किरदार निभा रहे हैं, इस तनाव को और बढ़ाते हैं। जेल में हुए एक चौंकाने वाले अपराध की उनकी जांच से रहस्यों का एक खतरनाक जाल सामने आता है, जिससे किरदारों को अपने फैसलों के गंभीर नतीजों का सामना करना पड़ता है।