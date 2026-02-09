हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडMardaani 3 Box Office Day 10: 'बॉर्डर 2' के कहर के आगे बेखौफ हुई 'मर्दानी 3', दूसरे संडे धुआंधार छापे करोड़ों, जानें- 10 दिनों का टोटल कलेक्शन

Mardaani 3 Box Office Day 10: 'बॉर्डर 2' के कहर के आगे बेखौफ हुई 'मर्दानी 3', दूसरे संडे धुआंधार छापे करोड़ों, जानें- 10 दिनों का टोटल कलेक्शन

Mardaani 3 Box Office Day 10:रानी मुखर्जी की 'मर्दानी 3' ने दूसरे वीकेंड पर कमाल कर दिया. बता दें कि 'बॉर्डर 2' सहित कई नई फिल्मों से टफ कंप्टीशन के बावजूद इसने दूसरे संडे को भी शानदार कमाई की है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 09 Feb 2026 07:23 AM (IST)
रानी मुखर्जी ने 30 जनवरी, 2026 को ‘मर्दानी 3’ के साथ बड़े पर्दे पर अपना लॉन्ग अवेटेड कमबैक किया था. फिल्म में पुलिस ऑफिसर शिवानी शिवाजी रॉय के अपने पॉपुलर किरदार में रानी ने एक बार फिर एक दमदार, सामाजिक थ्रिलर से धमाल मचा दिया है. फिल्म ने पहले हफ्ते में ठीक कमाई की थी और दूसरे वीकेंड पर तो इसने जबरदस्त तेजी दिखाते हुए खूब नोट बटोर लिए. चलिए यहां जानते हैं ‘मर्दानी 3’ ने रिलीज के 10वें दिन यानी दूसरे संडे को कितना कलेक्शन किया है?

मर्दानी 3’ ने 10वें दिन कितना किया कलेक्शन?
रानी मुखर्जी स्टारर फिल्म 'मर्दानी 3' बॉक्स ऑफिस पर ठीक-ठाक कमाई कर रही है. बॉक्स ऑफिस पर सनी देओल की वॉर ड्रामा ‘बॉर्डर 2’ से कड़ी टक्कर का सामना करने के बावजूद, इस कॉप ड्रामा ने दूसरे वीकेंड पर धमाल मचा दिया है. इंडस्ट्री ट्रैकर सैकनिल्क की शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म ने  दूसरे संडे को यानी रिलीज के 10वें दिन 4 करोड़ रुपये कमाए हैं. यह बढ़ोतरी, हालांकि मामूली है, लेकिन यह बताता है कि फिल्म को वीकेंड और छुट्टी का फायदा मिला.

वहीं 9वें दिन (दूसरे शनिवार) को फिल्म ने लगभग 3.5 करोड़ रुपये कमाए, जो हफ़्ते के दिनों के आंकड़ों की तुलना में एक अच्छी बढ़ोतरी है. इससे पहले, मर्दानी 3 ने गुरुवार और शुक्रवार दोनों दिन 1.85 करोड़ रुपये कमाए थे. 10वें दिन के कलेक्शन को मिलाकर, फिल्म का कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अब लगभग 35.65 करोड़ रुपये हो गया है.

मर्दानी 3’ के डे वाइज कमाई के आंकड़े

  • दिन 1: 4 करोड़ रुपये
  • दिन 2: 6.25 करोड़ रुपये
  • दिन 3: 7.25 करोड़ रुपये
  • दिन 4: 2.25 करोड़ रुपये
  • दिन 5: 2.6 करोड़ रुपये
  • दिन 6: 2.1 करोड़ रुपये
  • दिन 7: 1.85 करोड़ रुपये
  • दिन 8: 1.85 करोड़ रुपये
  • दिन 9: 3.5 करोड़ रुपये
  • दिन 10: 4 करोड़ रुपये (शुरुआती अनुमान)
  • कुल: 35.65 करोड़ रुपये

मर्दानी 3 के लिए दूसरे हफ्ते में बढ़ेंगी मुश्किलें
 मर्दानी 3 को सिनेमाघरों में कड़ी टक्कर मिल रही है. सनी देओल और वरुण धवन की वॉर ड्रामा बॉर्डर 2 अभी भी आम दर्शकों के बीच काफी पॉपुलर है, जबकि संजय मिश्रा और नीना गुप्ता की वध 2 जैसी नई रिलीज़ भी दर्शकों को खींच रही हैं. इस भीड़भाड़ वाले रिलीज़ विंडो ने मर्दानी 3 की दूसरे हफ़्ते में ग्रोथ की उम्मीद को कम कर दिया है. हालांकि अच्छी वर्ड ऑफ़ माउथ और रानी मुखर्जी की स्टार पावर फिल्म को बनाए रखने में मदद कर सकती है, भले ही कलेक्शन में तेज़ी से उछाल आने की संभावना कम हो.

मर्दानी 3 के बारे में और जानें
अभिराज मिनावाला द्वारा निर्देशित और आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्मित, मर्दानी 3 में रानी मुखर्जी के साथ जानकी बोदीवाला और मल्लिका प्रसाद भी मुख्य भूमिकाओं में हैं. तीन महीनों में सेट, कहानी शिवानी शिवाजी रॉय के इर्द-गिर्द घूमती है, जो 93 टीनएज लड़कियों के चौंकाने वाले गायब होने की जांच करती है, और एक बार फिर एक महिला पुलिस अधिकारी को अपराध के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई के केंद्र में रखती है.

Published at : 09 Feb 2026 07:20 AM (IST)
Rani Mukerji Mardaani 3 BOX OFFICE COLLECTION Mardaani 3 Box Office Collection Day 10
