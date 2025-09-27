किन-किन सुपरहीरो मूवीज के आएंगे अगले पार्ट, 'लोका चैप्टर 2' के अलावा ये फिल्में भी लाइन में

इंडियन सिनेमा में सुपरहीरो फिल्मों का दौर अब और भी ज्यादा तेज हो गया है. 'लोका चैप्टर 1' की शानदार सफलता के बाद फैंस इसके सीक्वल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी कई बड़ी फिल्में लाइन में हैं.

इन फिल्मों में नए सुपरहीरो दिखेंगे और कुछ पुराने किरदार भी धमाकेदार अंदाज में वापसी करेंगे. यह सीजन दर्शकों के लिए रोमांच और एक्शन से भरपूर होने वाला है.

‘लोका चैप्टर 2’ को लेकर आया बड़ा अपडेट

एक्टर दुलकर सलमान की प्रोड्यूस्ड फिल्म फिल्म ‘लोका चैप्टर 1: चंद्रा’ की जबरदस्त सफलता के बाद अब मेकर्स ने इसके दूसरे पार्ट को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है. मेकर्स ने ‘लोका चैप्टर 2’ की अनाउंसमेंट करते हुए फिल्म की पहली झलक जारी कर दी है. ‘लोका चैप्टर 2’ में टोविनो थॉमस नजर आएंगे. जबकि खुद दुलकर सलमान भी इस फिल्म का हिस्सा होंगे.

दुलकर सलमान ने साझा की पहली झलक

शनिवार को, दुलकर सलमान ने एक पोस्टर शेयर किया जिसमें वह और टोविनो थॉमस नजर आ रहे हैं. उन्होंने लिखा, "मिथकों से परे. किवदंतियों से परे. एक नए चैप्टर की शुरुआत.

इसके साथ ही, उन्होंने टीज़र का लिंक भी शेयर किया, जिसमें माइकल के रूप में टोविनो और चार्ली के रूप में दुलकर, जमीन के नीचे छिपे हुए एक-दूसरे से बातचीत करते नजर आ रहे हैं.

View this post on Instagram A post shared by Dulquer Salmaan (@dqsalmaan)

‘कृष-4’

ऋतिक रोशन स्टारर कृष-4 का इंतजार दर्शक कई सालों से कर रहे है. यह फ्रेंचाइज़ी पहले ही इंडियन सिनेमा को सुपरहीरो जॉनर में एक अलग पहचान दिला चुकी है. अब बारी है इसके चौथे पार्ट की जिसका स्केल और भी शानदार होने वाला है.

राकेश रोशन का कहना है कि वह इस फिल्म को किसी भी जल्दबाजी में नहीं बनाना चाहते. उनकी कोशिश है कि यह फिल्म हॉलीवुड के मार्वल यूनिवर्स जैसी क्वालिटी के साथ दर्शकों के सामने पेश हो.

यही वजह है कि मेकर्स इसे पूरी तरह परफेक्ट बनाकर ही रिलीज करने की तैयारी कर रहे हैं. फैंस को उम्मीद है कि जैसे ही कृष-4 आएगी, यह एक बार फिर बॉलीवुड के सुपरहीरो यूनिवर्स में नया इतिहास रचेगी.



