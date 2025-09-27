हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनTv के 'राम' की बेटियों की 10 तस्वीरें, क्यूटनेस में देती हैं आलिया भट्ट और महिमा चौधरी की बेटी को मात

Tv के 'राम' की बेटियों की 10 तस्वीरें, क्यूटनेस में देती हैं आलिया भट्ट और महिमा चौधरी की बेटी को मात

रामायण में राम की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाले गुरमीत चौधरी किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं. दर्शकों ने उन्हें राम की भूमिका में काफी पसंद किया था.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 27 Sep 2025 05:01 PM (IST)
रामायण में राम की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाले गुरमीत चौधरी किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं. दर्शकों ने उन्हें राम की भूमिका में काफी पसंद किया था.

टीवी के राम यानी गुरमीत चौधरी दो बेटियों के पिता बन चुके हैं. इनकी दोनों बेटियां बेहद क्यूट हैं, उनके आगे तो बॉलीवुड एक्ट्रेसेस की बेटियां फेल हैं.

1/10
टीवी के राम और सीता यानी गुरमीत चौधरी और देबिना बनर्जी 2022 में दो बेटियों के पेरेंट्स बने थे और वो भी महज 7 महीने के अंदर.
टीवी के राम और सीता यानी गुरमीत चौधरी और देबिना बनर्जी 2022 में दो बेटियों के पेरेंट्स बने थे और वो भी महज 7 महीने के अंदर.
2/10
गुरमीत चौधरी और देबिना बनर्जी ने अपनी बेटियों का नाम लियाना और दिविशा रखा है.
गुरमीत चौधरी और देबिना बनर्जी ने अपनी बेटियों का नाम लियाना और दिविशा रखा है.
3/10
2022 में देबिना ने अपनी बड़ी बेटी लियाना को आईवीएफ के जरिए जन्म दिया था. 5-6 साल तक ट्राई करने के बाद एक्ट्रेस मां बनी थीं.
2022 में देबिना ने अपनी बड़ी बेटी लियाना को आईवीएफ के जरिए जन्म दिया था. 5-6 साल तक ट्राई करने के बाद एक्ट्रेस मां बनी थीं.
4/10
हालांकि, डिलीवरी के कुछ महीने बाद ही देबिना की जिंदगी में एक बार फिर से खुशियां आईं और इस बार उन्होंने नेचुरल तरीके से कंसीव कर लिया.
हालांकि, डिलीवरी के कुछ महीने बाद ही देबिना की जिंदगी में एक बार फिर से खुशियां आईं और इस बार उन्होंने नेचुरल तरीके से कंसीव कर लिया.
5/10
बता दें, देबिना की दूसरी बेटी प्री-मेच्योर हुई थी, जिसका नाम उन्होंने दिविशा रखा हुआ है.
बता दें, देबिना की दूसरी बेटी प्री-मेच्योर हुई थी, जिसका नाम उन्होंने दिविशा रखा हुआ है.
6/10
देबिना ने एक इंटरव्यू में बताया कि जब उन्हें दिविशा के बारे में पता चला था तो उनके अंदर मिक्स फीलिंग थी.
देबिना ने एक इंटरव्यू में बताया कि जब उन्हें दिविशा के बारे में पता चला था तो उनके अंदर मिक्स फीलिंग थी.
7/10
देबिना ने इंटरव्यू में बताया था कि जब उन्होंने लियाना को पहली बार देखा था तो उनका दिल खुशी से भर गया था.
देबिना ने इंटरव्यू में बताया था कि जब उन्होंने लियाना को पहली बार देखा था तो उनका दिल खुशी से भर गया था.
8/10
उन्हें लगने लगा था कि उनके दिल में लियाना के अलावा किसी और के लिए कोई जगह नहीं है.
उन्हें लगने लगा था कि उनके दिल में लियाना के अलावा किसी और के लिए कोई जगह नहीं है.
9/10
देबिना ने आगे कहा कि जब दिविशा आई तो उन्हें पता चला कि उनके दिल में और जगह है.
देबिना ने आगे कहा कि जब दिविशा आई तो उन्हें पता चला कि उनके दिल में और जगह है.
10/10
देबिना ने कहा कि वो पहली बार दिविशा को देख इमोशनल हो गई थीं.
देबिना ने कहा कि वो पहली बार दिविशा को देख इमोशनल हो गई थीं.
Published at : 27 Sep 2025 05:01 PM (IST)
Tags :
Gurmeet Choudhary Debina Bonnerjee :Ramayana Ramayana

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'लादेन को पनाह देने वाला...', शहबाज शरीफ ने UN में हिंदुत्व पर उठाए सवाल, भारत ने उधेड़ दी बखिया
'लादेन को पनाह देने वाला...', शहबाज शरीफ ने UN में हिंदुत्व पर उठाए सवाल, भारत ने उधेड़ दी बखिया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बरेली हिंसा मामले में मौलाना तौकीर रजा गिरफ्तार, 14 दिन के लिए भेजा गया जेल, 10 FIR दर्ज
बरेली हिंसा मामले में मौलाना तौकीर रजा गिरफ्तार, 14 दिन के लिए भेजा गया जेल, 10 FIR दर्ज
बॉलीवुड
'सलमान खान रोते थे, जख्म ताजा था...' ऐश्वर्या से ब्रेकअप के बाद 'तेरे नाम' सुनकर आ जाते थे आंसू, समीर अनजान का खुलासा
'सलमान खान रोते थे, जख्म ताजा था...' ऐश्वर्या से ब्रेकअप के बाद टूट गए थे एक्टर
क्रिकेट
खूंखार 'शतक' से सिर्फ 2 कदम दूर हैं हार्दिक पांड्या, पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में रचेंगे इतिहास?
खूंखार 'शतक' से सिर्फ 2 कदम दूर हैं हार्दिक पांड्या, पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में रचेंगे इतिहास?
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

बॉलीवुड के बुरे हालात के बाद अब महेश भट्ट की इस फिल्म से छाएंगे डेब्यूटेंट्स?
बॉलीवुड की बुराइयों, आर्यन खान, शाहरुख खान, कोई मिल गया और अन्य पर Rajat Bedi interview
रजत बेदी ने बॉलीवुड के बुरे किरदारों पर वर्षों की नेगलेक्ट के बाद अपनी बात रखी करियर  फेम और अधिक
TV Serial Update: Reet बनी Raghav की कंपनी की मालकिन, बुआ जी का हिसाब बंद!
Tesla cars in India, prices, performance and rivals | Auto Live

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी : स्वदेशी का संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रेरक
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'लादेन को पनाह देने वाला...', शहबाज शरीफ ने UN में हिंदुत्व पर उठाए सवाल, भारत ने उधेड़ दी बखिया
'लादेन को पनाह देने वाला...', शहबाज शरीफ ने UN में हिंदुत्व पर उठाए सवाल, भारत ने उधेड़ दी बखिया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बरेली हिंसा मामले में मौलाना तौकीर रजा गिरफ्तार, 14 दिन के लिए भेजा गया जेल, 10 FIR दर्ज
बरेली हिंसा मामले में मौलाना तौकीर रजा गिरफ्तार, 14 दिन के लिए भेजा गया जेल, 10 FIR दर्ज
बॉलीवुड
'सलमान खान रोते थे, जख्म ताजा था...' ऐश्वर्या से ब्रेकअप के बाद 'तेरे नाम' सुनकर आ जाते थे आंसू, समीर अनजान का खुलासा
'सलमान खान रोते थे, जख्म ताजा था...' ऐश्वर्या से ब्रेकअप के बाद टूट गए थे एक्टर
क्रिकेट
खूंखार 'शतक' से सिर्फ 2 कदम दूर हैं हार्दिक पांड्या, पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में रचेंगे इतिहास?
खूंखार 'शतक' से सिर्फ 2 कदम दूर हैं हार्दिक पांड्या, पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में रचेंगे इतिहास?
विश्व
'हमें इजरायल से कौन बचाएगा?' ईरान के राष्ट्रपति बोले- सुरक्षा की गारंटी मिले तो हम न्यूक्लियर प्रोग्राम...
'हमें इजरायल से कौन बचाएगा?' ईरान के राष्ट्रपति बोले- सुरक्षा की गारंटी मिले तो हम न्यूक्लियर प्रोग्राम...
महाराष्ट्र
उद्धव ठाकरे की सरकार से बड़ी मांग, 'किसानों का कर्ज माफ हो, प्रति हेक्टेयर....'
उद्धव ठाकरे की सरकार से बड़ी मांग, 'किसानों का कर्ज माफ हो, प्रति हेक्टेयर....'
ट्रेंडिंग
मुंबई लोकल में महिलाओं ने खेला गरबा तो इंटरनेट पर मचा बवाल! वीडियो देख आपस में भिड़े यूजर्स
मुंबई लोकल में महिलाओं ने खेला गरबा तो इंटरनेट पर मचा बवाल! वीडियो देख आपस में भिड़े यूजर्स
यूटिलिटी
मां-बाप की सेवा नहीं करते बच्चे तो क्या प्रॉपर्टी से किया जा सकता है बेदखल, जानें कानून
मां-बाप की सेवा नहीं करते बच्चे तो क्या प्रॉपर्टी से किया जा सकता है बेदखल, जानें कानून
ENT LIVE
रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर उनका बचपन करियर का सफर और बहुत कुछ
रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर उनका बचपन करियर का सफर और बहुत कुछ
ENT LIVE
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
ENT LIVE
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
ENT LIVE
नेपो किड्स, आउटसाइडर्स, न्यू बॉलीवुड एरा और तू मेरी पूरी कहानी पर महेश भट्ट और अनु मलिक
नेपो किड्स, आउटसाइडर्स, न्यू बॉलीवुड एरा और तू मेरी पूरी कहानी पर महेश भट्ट और अनु मलिक
ENT LIVE
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
Embed widget