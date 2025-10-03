ट्विंकल खन्ना को ऋषि कपूर की नाजायज बेटी समझते थे लोग, आलिया के सामने ससुर को लेकर किया खुलासा

ट्विंकल खन्ना अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं. इन दिनों वो अपने शो टू मच विद काजोल एंड ट्विकल को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं. ट्विंकल और काजोल के शो का दूसरा एपिसोड आ गया है. इस बार वरुण धवन और आलिया भट्ट गेस्ट बनकर आए थे. जहां पर चारों ने मिलकर ढेर सारी मस्ती की. शो में ट्विंकल ने आलिया के ससुर ऋषि कपूर को लेकर खुलासा किया. जिसे सुनने के बाद आलिया का रिएक्शन देखने वाला था.

ट्विंकल खन्ना ने बताया कि ऋषि कपूर ने कई सालों पहले उनके बर्थडे पर एक ऐसा पोस्ट शेयर कर दिया था जिसके बाद लोगों को लगने लगा था कि वो ऋषि कपूर की नाजायज बेटी हैं. ये गडबड़ तब हुई जब उन्होंने पोस्ट में उन फिल्मों को याद किया जब वो डिंपल प्रेग्नेंसी में उनके साथ फिल्म कर रही थीं.

'मैं लगभग कपूर बन गई थी'

ट्विंकल ने मजाक में कहा- 'आलिया के ससुर की वजह से मैं लगभग कपूर बन ही गई थी. मेरे बर्थडे पर उन्होंने पोस्ट किया-'ओह, तुम्हें पता है... जब तुम अपनी मां के पेट में थीं, तो मैंने उनके लिए गीत गाए थे.' जिसके बाद सभी को लगने लगा था कि मैं उनकी नाजायज बेटी हूं. ये गलतफहमी तब जाकर क्लियर हुई थी जब ऋषि कपूर ने एक और पोस्ट शेयर करके ये साफ किया था.'

आलिया का रिएक्शन हुआ वायरल

इस दौरान काजोल ने आलिया के अजीब से एक्सप्रेशन को नोटिस कर लिया. ट्विंकल ने भी ये नोटिस किया. उन्होंने हंसते हुए कहा- 'मैं तुम्हारी ननद नहीं हूं, ये एक गलती थी.' उसके बाद वरुण धवन कहते हैं- 'इसे समझ नहीं आ रहा है कि कैसे रिएक्ट करे.'

बता दें ऋषि कपूर और डिंपल कपाड़िया ने साथ में फिल्म बॉबी से डेब्यू किया था. उनकी डेब्यू फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी. दोनों की केमिस्ट्री को भी बहुत पसंद किया गया था.

