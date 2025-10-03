हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीमनोरंजनअर्जुन कपूर की बहन अंशुला की इंगेजमेंट में सजा सितारों का मेला, सेकंड प्रेग्नेंसी रयूमर्स के बीच स्पॉट हुईं सोनम कपूर

अर्जुन कपूर की बहन अंशुला की इंगेजमेंट में सजा सितारों का मेला, सेकंड प्रेग्नेंसी रयूमर्स के बीच स्पॉट हुईं सोनम कपूर

Anshula Kapoor Engagement: अर्जुन कपूर की बहन की सगाई में सितारों का मेला लगा. करीबी दोस्त समेत बॉलीवुड की कई हस्तियों ने फंक्शन में चार–चांद लगा दिए. सभी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 03 Oct 2025 09:43 AM (IST)
Anshula Kapoor Engagement: अर्जुन कपूर की बहन की सगाई में सितारों का मेला लगा. करीबी दोस्त समेत बॉलीवुड की कई हस्तियों ने फंक्शन में चार–चांद लगा दिए. सभी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं.

अर्जुन कपूर की बहन अंशुला कपूर जल्द शादी के बंधन में बंधने वाली हैं. आज हसीना की सगाई है जिसमें बॉलीवुड के कई सितारों ने अपने स्टाइलिश अवतार में फंक्शन में चार–चांद लगा दिया. यहां देखिए तस्वीरें.

1/7
अर्जुन कपूर की बहन अंशुला कपूर की सगाई में शनाया कपूर को भी देखा गया. रेड आउटफिट में एक्ट्रेस बला की खूबसूरत लग रही थीं. पैप्स ने इस स्पेशल ओकेशन पर एक्ट्रेस को बहुत परफेक्ट तरीके से कैप्चर किया है.
अर्जुन कपूर की बहन अंशुला कपूर की सगाई में शनाया कपूर को भी देखा गया. रेड आउटफिट में एक्ट्रेस बला की खूबसूरत लग रही थीं. पैप्स ने इस स्पेशल ओकेशन पर एक्ट्रेस को बहुत परफेक्ट तरीके से कैप्चर किया है.
2/7
रेड हेवी डिजाइनर आउटफिट में शनाया कपूर इतनी खूबसूरत लग रही थीं कि उनसे नजरें हटा पाना मुश्किल है. इसके साथ उन्होंने ग्लौसी मेकअप और खुले बालों के साथ अपना लुक कंप्लीट किया. कंट्रास्टिंग ज्वैलरी में उनका ओवरऑल लुक बहुत प्यारा लग रहा है.
रेड हेवी डिजाइनर आउटफिट में शनाया कपूर इतनी खूबसूरत लग रही थीं कि उनसे नजरें हटा पाना मुश्किल है. इसके साथ उन्होंने ग्लौसी मेकअप और खुले बालों के साथ अपना लुक कंप्लीट किया. कंट्रास्टिंग ज्वैलरी में उनका ओवरऑल लुक बहुत प्यारा लग रहा है.
3/7
शनाया के बाद एक्ट्रेस की मां महीप कपूर ने भी खूबसूरती से इवेंट में चार–चांद लगा दिए. बेटी की तरह ही उन्होंने भी रेड आउटफिट में चार– चांद लगा दिए. इसके साथ ही उनके बेटे जहान कपूर को भी अंशुला की सगाई में देखा गया.
शनाया के बाद एक्ट्रेस की मां महीप कपूर ने भी खूबसूरती से इवेंट में चार–चांद लगा दिए. बेटी की तरह ही उन्होंने भी रेड आउटफिट में चार– चांद लगा दिए. इसके साथ ही उनके बेटे जहान कपूर को भी अंशुला की सगाई में देखा गया.
4/7
वरुण धवन के भाई रोहित धवन ने भी इवेंट में पहुंचकर लाइमलाइट अपने नाम की. पत्नी जाह्नवी देसाई संग पैपराजी ने उन्हें स्टाइलिश अंदाज में स्पॉट किया. कपल ने भी पैप्स के सामने जमकर पोज दिए.
वरुण धवन के भाई रोहित धवन ने भी इवेंट में पहुंचकर लाइमलाइट अपने नाम की. पत्नी जाह्नवी देसाई संग पैपराजी ने उन्हें स्टाइलिश अंदाज में स्पॉट किया. कपल ने भी पैप्स के सामने जमकर पोज दिए.
5/7
बहन की सगाई में अर्जुन कपूर भी बन–ठन कर पैप्स के सामने नजर आएं. वायरल तस्वीरों में उनका ये डैशिंग अंदाज फैंस को बहुत पसंद आ रहा है. पर्पल कलर के स्टाइलिश कुर्ते में अर्जुन कपूर बेहद हैंडसम लग रहे हैं.
बहन की सगाई में अर्जुन कपूर भी बन–ठन कर पैप्स के सामने नजर आएं. वायरल तस्वीरों में उनका ये डैशिंग अंदाज फैंस को बहुत पसंद आ रहा है. पर्पल कलर के स्टाइलिश कुर्ते में अर्जुन कपूर बेहद हैंडसम लग रहे हैं.
6/7
अर्जुन कपूर के करीबी दोस्त और कॉस्टयूम डिजाइनर कुणाल रावल ने भी अंशुला कपूर के इंगेजमेंट में शिरकत की. पत्नी संग उनका ये स्टाइलिश अंदाज फैंस के दिल में अपनी जगह बना रहा है.
अर्जुन कपूर के करीबी दोस्त और कॉस्टयूम डिजाइनर कुणाल रावल ने भी अंशुला कपूर के इंगेजमेंट में शिरकत की. पत्नी संग उनका ये स्टाइलिश अंदाज फैंस के दिल में अपनी जगह बना रहा है.
7/7
तो वहीं प्रेग्नेंसी रयूमर्स के बीच सोनम कपूर को भी पैप्स ने स्टाइलिश आउटफिट के साथ स्पॉट किया. एक्ट्रेस ने फ्यूजन वेयर कैरी किया था. एक बार फिर उन्होंने अपने जबरदस्त फैशन सेंस ये साबित किया कि उन्हें फैशन आइकन क्यों कहा जाता है.
तो वहीं प्रेग्नेंसी रयूमर्स के बीच सोनम कपूर को भी पैप्स ने स्टाइलिश आउटफिट के साथ स्पॉट किया. एक्ट्रेस ने फ्यूजन वेयर कैरी किया था. एक बार फिर उन्होंने अपने जबरदस्त फैशन सेंस ये साबित किया कि उन्हें फैशन आइकन क्यों कहा जाता है.
Published at : 03 Oct 2025 09:43 AM (IST)
Tags :
Sonam Kapoor Arjun Kapoor Anshula Kapoor Engagement

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ट्रंप के टैरिफ से भारत को बचाएगा रूस! पुतिन ने साबित की दोस्ती, अपनी सरकार को दिया आदेश- इंडिया से खरीदें...
ट्रंप के टैरिफ से भारत को बचाएगा रूस! पुतिन ने साबित की दोस्ती, अपनी सरकार को दिया आदेश- इंडिया से खरीदें...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बरेली हिंसा के बाद आज पहला जुमा, मौलाना एहसान रजान ने मुसलमानों से कहा- 'नमाज पढ़ने के बाद...'
बरेली हिंसा के बाद आज पहला जुमा, मौलाना एहसान रजान ने मुसलमानों से कहा- 'नमाज पढ़ने के बाद सीधा घर जाएं'
स्पोर्ट्स
विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने रचा इतिहास, 199 किलोग्राम वजन उठाकर जीता सिल्वर मेडल
विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने रचा इतिहास, 199 किलोग्राम वजन उठाकर जीता सिल्वर मेडल
क्रिकेट
UPL 2025: जानिए कौन हैं नीरज राठौर, जिन्होंने 39 गेंदों में शतक जड़कर मचा दी सनसनी, गेंदबाजों में दहशत
जानिए कौन हैं नीरज राठौर, जिन्होंने 39 गेंदों में शतक जड़कर मचा दी सनसनी, गेंदबाजों में दहशत
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Sunny Sanskari's Tulsi Kumari Review: वरुण धवन जान्हवी कपूर रोहित सराफ सान्या मल्होत्रा
POK Protests: POK में Pakistan Army की फायरिंग, 18 की मौत, लोगों का सिस्टम से भरोसा उठा
Bareilly Violence: पुलिसवालों को मारने की 'साजिश', FIR में Nadeem का नाम
पवन सिंह और खेसारी लाल यादव का नाम आते ही वरुण धवन के अंदर का भोजपुरी फैन जाग उठा।
Asia Cup Trophy Row: BCCI-PCB विवाद गहराया, कानूनी सलाह जारी

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप के टैरिफ से भारत को बचाएगा रूस! पुतिन ने साबित की दोस्ती, अपनी सरकार को दिया आदेश- इंडिया से खरीदें...
ट्रंप के टैरिफ से भारत को बचाएगा रूस! पुतिन ने साबित की दोस्ती, अपनी सरकार को दिया आदेश- इंडिया से खरीदें...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बरेली हिंसा के बाद आज पहला जुमा, मौलाना एहसान रजान ने मुसलमानों से कहा- 'नमाज पढ़ने के बाद...'
बरेली हिंसा के बाद आज पहला जुमा, मौलाना एहसान रजान ने मुसलमानों से कहा- 'नमाज पढ़ने के बाद सीधा घर जाएं'
स्पोर्ट्स
विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने रचा इतिहास, 199 किलोग्राम वजन उठाकर जीता सिल्वर मेडल
विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने रचा इतिहास, 199 किलोग्राम वजन उठाकर जीता सिल्वर मेडल
क्रिकेट
UPL 2025: जानिए कौन हैं नीरज राठौर, जिन्होंने 39 गेंदों में शतक जड़कर मचा दी सनसनी, गेंदबाजों में दहशत
जानिए कौन हैं नीरज राठौर, जिन्होंने 39 गेंदों में शतक जड़कर मचा दी सनसनी, गेंदबाजों में दहशत
विश्व
Saudi Riyal Vs Indian Currency: इस देश में पैसा कमाने सबसे ज्यादा जाते हैं भारतीय, मालामाल होकर लौटते हैं देश, जानें कैसे
इस देश में पैसा कमाने सबसे ज्यादा जाते हैं भारतीय, मालामाल होकर लौटते हैं देश, जानें कैसे
बॉलीवुड
बेटी राहा के 18 साल की होने पर आलिया भट्ट क्या देंगी खास गिफ्ट? अभी से तैयारी कर रही हैं एक्ट्रेस
बेटी राहा के 18 साल की होने पर आलिया भट्ट क्या देंगी खास गिफ्ट? एक्ट्रेस ने किया खुलासा
हेल्थ
पैरों की सूजन बन रही फैटी लिवर का नया शुरुआती संकेत, एक्सपर्ट्स दे रहे हैं चेतावनी 
पैरों की सूजन बन रही फैटी लिवर का नया शुरुआती संकेत, एक्सपर्ट्स दे रहे हैं चेतावनी 
जनरल नॉलेज
हल्दी से काली मिर्च तक, दुनियाभर के किचन में कैसे छा गए भारतीय मसाले?
हल्दी से काली मिर्च तक, दुनियाभर के किचन में कैसे छा गए भारतीय मसाले?
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
ENT LIVE
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
ENT LIVE
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
ENT LIVE
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
ENT LIVE
Kantara Chapter 1 Review: : ऋषभ शेट्टी का कमाल का काम, कुछ सीन आपको चौंका देंगे
Kantara Chapter 1 Review: : ऋषभ शेट्टी का कमाल का काम, कुछ सीन आपको चौंका देंगे
Embed widget