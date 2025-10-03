शनाया के बाद एक्ट्रेस की मां महीप कपूर ने भी खूबसूरती से इवेंट में चार–चांद लगा दिए. बेटी की तरह ही उन्होंने भी रेड आउटफिट में चार– चांद लगा दिए. इसके साथ ही उनके बेटे जहान कपूर को भी अंशुला की सगाई में देखा गया.