अर्जुन कपूर की बहन अंशुला की इंगेजमेंट में सजा सितारों का मेला, सेकंड प्रेग्नेंसी रयूमर्स के बीच स्पॉट हुईं सोनम कपूर
Anshula Kapoor Engagement: अर्जुन कपूर की बहन की सगाई में सितारों का मेला लगा. करीबी दोस्त समेत बॉलीवुड की कई हस्तियों ने फंक्शन में चार–चांद लगा दिए. सभी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं.
अर्जुन कपूर की बहन अंशुला कपूर जल्द शादी के बंधन में बंधने वाली हैं. आज हसीना की सगाई है जिसमें बॉलीवुड के कई सितारों ने अपने स्टाइलिश अवतार में फंक्शन में चार–चांद लगा दिया. यहां देखिए तस्वीरें.
Published at : 03 Oct 2025 09:43 AM (IST)
