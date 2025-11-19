हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडTuesday Box Office: 'दे दे प्यार दे 2' के आगे फीकी पड़ी 'कांथा', जानें- मंगलवार को कैसा रहा 'हक' सहित बाकी फिल्मों का हाल?

Tuesday Box Office: ‘दे दे प्यार दे 2’ के आगे फीकी पड़ी ‘कांथा’, जानें- मंगलवार को कैसा रहा 'हक' सहित बाकी फिल्मों का हाल?

Tuesday Box Office Collection 18th November: मंगलवार को बॉक्स ऑफिस पर एक बार फिर नई और कुछ हफ्तों पुरानी फिल्मों के बीच कमाई के लिए जबरदस्त मुकाबला हुआ. जानते हैं किस फिल्म ने बाजी मारी है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 19 Nov 2025 10:22 AM (IST)
सिनेमाघरों में दर्शकों के एंटरटेनमेंट के लिए बॉलीवुड से लेकर साउथ की कई नईं और कुछ हफ्तों पुरानी मूवी मौजूद हैं. लेटेस्ट रिलीज में अजय देवगन की दे दे प्यार दे 2 और दुलकर सलमान की कांथा शामिल हैं तो वहीं कुछ हफ्तों पुरानी फिल्मों में हक और द गर्लफ्रेंड सहित कई और मूवीज हैं. इन सब फिल्मों पर फिलहाल दे दे प्यार दे 2 भारी पड़ रही है. इसी के साथ चलिए यहां जानते हैं इन फिल्मों ने मंगलवार को बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन किया है?

'दे दे प्यार दे 2' ने मंगलवार को कितनी की कमाई?
'दे दे प्यार दे 2' बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म कर रही है. हालांकि सोमवार को इसके कलेक्शन में मंदी देखी गई लेकिन फिल्म की कमाई में मंगलवार को उछाल देखने को मिला. वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'दे दे प्यार दे 2' ने रिलीज ने पाxचवें दिन यानी मंगलवार को 5 करोड़ रुपये कमाए हैं. जबकि चौथे दिन यानी सोमवार को 4.25 करोड़ रुपये की कमाई हुई थी.  सोमवार की कमज़ोर कमाई के बाद, अजय देवगन की फिल्म का 5 दिनों का कुल कलेक्शन अब 44 करोड़ रुपये हो गया है.

'कांथा' ने कितनी की मंगलवार को कमाई?
दुलकर सलमान साउथ सिनेमा के जाने-माने अभिनेता हैं और उनकी फ़िल्में अक्सर बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म करती हैं. हालांकि, 'कांथा' इस मामले में कमज़ोर साबित हुई है. वीकडेज में तो ये फिल्म काफी मंदी का सामना कर रही है. सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'कांथा' ने अपनी रिलीज के पांचवें दिन यानी मंगलवार को 1.75 करोड़ रुपये कमाए हैं.  जबकि सोमवार को इसने 1.8 करोड़ रुपये की कमाई की थी. इसी के साथ इसका कुल कलेक्शन 17.40 करोड़ रुपये हो गया है.

'हक' ने मंगलवार को कितनी की कमाई?
इमरान हाशमी और यामी गौतम की फिल्म 'हक़' को सिनेमाघरों में रिलीज हुए 12 दिन हो चुके हैं. इस दौरान इसकी कमाई में काफी उतार-चढ़ाव देखा गया है. इसने पहले हफ्ते में 14 करोड़ की कमाई की थी. इसके बाद इसने 8वें दिन यानी शुक्रवार को 65 लाख कमाए. इसके बाद 9वें दिन 1.1 करोड़, 10वें दिन 1.2 करोड़, 11वें दिन 35 लाख रुपये कमाए. वहीं 12वें दिन यानी दूसरे मंगलवार को इसके कलेक्श में मामूली इजाफा देखने को मिला. सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक हक ने रिलीज के 12वें दिन यानी दूसरे मंगलवार को 45 लाख का कलेक्शन किया है. जिसके बाद इसके 12 दिनों का टोटल कारोबार अब 17.75 करोड़ रुपये हो गया है.   

 'द गर्लफ्रेंड' ने दूसरे मंगलवार कितना किया कलेक्शन?
रश्मिका मंदाना की फिल्म 'द गर्लफ्रेंड' भी इस समय सिनेमाघरों में है दूसरे सोमवार को इसकी कमाई कम रही और ये सिर्फ़ 42 लाख रुपये ही कमा पाई थी. वहीं दूसरे मंगलवार को भी इसकी कमाई में गिरावट आई है. इसने रिलीज के 12वे दिन यानी दूसरे मंगलवार को 37 लाख रुपये का कलेक्शन किया है.इसी के साथ इसका 12 दिनों का कुल कारोबार अब 16.29 करोड़ रुपये हो गया है.

 

Published at : 19 Nov 2025 10:22 AM (IST)
De De Pyaar De 2 The Girlfriend Haq Kaantha
