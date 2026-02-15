शनाया कपूर और आदर्श गौरव स्टारर फिल्म 'तू या मैं' 13 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. फिल्म का पिछले कई दिनों से प्रमोशन चल रहा था. ऐसे में फिल्म से उम्मीदें भी काफी ज्यादा ही थीं. फिल्म को लेकर इंडस्ट्री से भी काफी पॉजिटिव रिव्यूज सामने आ रहे हैं. हर कोई शनाया और आदर्श की तारीफ कर रहा है. हालांकि फिल्म ने रिलीज के पहले दिन खासा कलेक्शन नहीं किया लेकिन दूसरे दिन बम्पर कमाई कर डाली. आइये जानते हैं तीसरे दिन का कलेक्शन कैसा रहा.

'तू या मैं' का तीसरे दिन का कलेक्शन

सैकनिक के मुताबिक रिलीज के पहले दिन 'तू या मैं' फिल्म ने महज़ 0.6 करोड़ रुपये की ही कमाई की थी. जो पहले दिन के हिसाब से काफी कम हैं. हालांकि रिलीज के दूसरे दिन यानी 14 फरवरी को इस फिल्म ने 1.45 करोड़ रुपये की कमाई कर ली. वहीं तीसरे दिन के अब तक के आंकड़े देखकर लगता है कि फिल्म आज 70-80 लाख तक की कमाई कर सकती है. (फाइनल आंकड़े रात 10:30 बजे तक आएंगे)

तू या मैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पहला दिन 0.6 करोड़ रुपये दूसरा दिन 1.45 करोड़ रुपये तीसरा दिन 0.59 करोड़ रुपये (8 बजे तक) टोटल 2.64 करोड़ रुपये

'तू या मैं' की तीसरे दिन की ऑक्यूपेंसी

इस फिल्म की ऑक्यूपेंसी के बारे में बात करें तो वो अन्य फिल्मों के मुकाबले काफी कम ही रही है. तीसरे दिन इस फिल्म के म़र्निंग शो की ऑक्यूपेंसी 5.05% रही है.

दोपहर के शोज़ में फिल्म की ऑक्यूपेंसी कुछ बढ़ी है. 14.85% के हिसाब से फिल्म की ऑक्यूपेंसी रही.

तो वहीं शाम को शोज में अब तक 20.48% ऑक्यूपेंसी इस फिल्म ने दर्ज की है. हालांकि अभी नाइट शोज की ऑक्यूपेंसी आना बाकी है.

फिल्म की कहानी

'तू या मैं' एक सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म है, जिसकी अलग कहानी ने लोगों का ध्यान खींचा. ये फिल्म दो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पर आधारित है. जो आराम के लिए एक सुनसान जगह पर जाते हैं, लेकिन वहां उनकी मुलाकात एक मगरमच्छ से हो जाती है और उनकी जान खतरे में पड़ जाती है. फिल्म में सस्पेंस और सर्वाइवल की कहानी दिखाई गई है.