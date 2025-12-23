कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की रोमांटिक-कॉमेडी फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' सिनेमाघरों में 25 दिसंबर को रिलीज होने जा रही है. इस फिल्म को लेकर काफी बज बना हुई है. फिल्म का ट्रेलर और गाने रिलीज हो चुके हैं और इसे लोग बहुत पसंद भी कर रहे हैं. फिल्म में कार्तिक और अनन्या का रोमांटिक अंदाज देखने को मिलने वाला है. फिल्म के रिलीज होने से पहले हर कोई जानना चाहता है कि इसके लिए किसे कितनी फीस मिली है. आइए आपको बताते हैं कार्तिक और अनन्या में कौन ज्यादा फीस अपने घर लेकर गया है.

'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' बड़े बजट की फिल्म है. फिल्मीबीट की रिपोर्ट के मुताबिक ये फिल्म 150 करोड़ के बजट में बनकर तैयार हुई है. अगर आप इसके लिए कार्तिक आर्यन की फीस सुन लेंगे तो चौंक जाएंगे. वहीं कार्तिक के आगे अनन्या की फीस तो कुछ भी नहीं लग रही है.

कार्तिक को मिली 10 गुना ज्यादा फीस

रिपोर्ट्स के मुताबिक 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' के लिए कार्तिक आर्यन ने 50 करोड़ फीस ली है. वो इस प्रोजेक्ट के हाईएस्ट पेड एक्टर हैं. वहीं अनन्या पांडे को फिल्म के लिए 5 करोड़ फीस मिली है. फिल्म में जैकी श्रॉफ न अनन्या पांडे के पिता का रोल निभाया है जिसके लिए उन्हें 1.7 करोड़ और नीना गुप्ता को 1 करोड़ फीस मिली है. हालांकि मेकर्स ने अभी तक किसी की फीस कंफर्म नहीं की है.

ये है कहानी

फिल्म की कहानी की बात करें तो कार्तिक आर्यन रे और अनन्या पांडे रूमी के किरदार में नजर आईं हैं. दोनों की मुलाकात एक बुकस्टोर पर होती है जहां पर अनन्या को कार्तिक का एटिट्यूड पसंद नहीं आता है. उसके बाद दोनों फ्लाइट में मिलते हैं. उसके बाद दोनों एक ट्रिप पर जाते हैं उसके आगे क्या होगा ये आपको जानने के लिए थिएटर में जाना होगा.

बता दें कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की जोड़ी पहले भी बड़े पर्दे पर नजर आ चुकी है. इन दोनों ने साथ में पति पत्नी और वो में काम किया था. इस फिल्म में दोनों की केमिस्ट्री को काफी पसंद किया गया था.

