हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडरणदीप हुड्डा की वाइफ की 8 तस्वीरें: सादगी और ब्यूटी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन हैं लिन लेशराम

रणदीप हुड्डा की वाइफ की 8 तस्वीरें: सादगी और ब्यूटी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन हैं लिन लेशराम

Lin Laishram Beautiful Photos: इस रिपोर्ट में हम आपके लिए रणदीप हुड्डा की वाइफ लिन लैशराम की कुछ तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं. जिनपर आप भी दिल हार बैठेंगे.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 29 Nov 2025 03:46 PM (IST)
Lin Laishram Beautiful Photos: इस रिपोर्ट में हम आपके लिए रणदीप हुड्डा की वाइफ लिन लैशराम की कुछ तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं. जिनपर आप भी दिल हार बैठेंगे.

बॉलीवुड के टैलेंटिड एक्टर ऱणदीप हुड्डा और उनकी वाइफ लिन लैशराम जल्द ही पेरेंट्स बनने वाले हैं. कपल ने ये गुड न्यूज अपनी दूसरी वेडिंग एनिवर्सरी पर फैंस के साथ शेयर की. ऐसे में हम आपके लिए लिन की कुछ तस्वीरें लाए हैं. साथ ही ये भी बताएंगे कि वो कौन हैं और क्या करती हैं....

1/8
रणदीप हुड्डा और लिन लैशराम ने साल 2023 में एक-दूजे संग सात फेरे लिए थे. दोनों की शादी इम्फाल में मैतई रीति-रिवाज से हुई थी.
रणदीप हुड्डा और लिन लैशराम ने साल 2023 में एक-दूजे संग सात फेरे लिए थे. दोनों की शादी इम्फाल में मैतई रीति-रिवाज से हुई थी.
2/8
अब लिन और रणदीप अपने पहले बच्चे का वेलकम करने वाले हैं. लिन लैशराम एक एक्ट्रेस हैं और मॉडलिंग भी करती है.
अब लिन और रणदीप अपने पहले बच्चे का वेलकम करने वाले हैं. लिन लैशराम एक एक्ट्रेस हैं और मॉडलिंग भी करती है.
3/8
लिन के एक्टिंग सफर की शुरुआत दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान की फिल्म ‘ओम शांति ओम’ के जरिए हुई थी. फिर वो ‘मैरी कॉम’, ‘रंगून’ और ‘हैट्रिक’, ‘मटरू की बिजली का मन डोला’ जैसी फिल्मों में नजर आई.
लिन के एक्टिंग सफर की शुरुआत दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान की फिल्म ‘ओम शांति ओम’ के जरिए हुई थी. फिर वो ‘मैरी कॉम’, ‘रंगून’ और ‘हैट्रिक’, ‘मटरू की बिजली का मन डोला’ जैसी फिल्मों में नजर आई.
4/8
लिन को आखिरी बार करीना कपूर, जयदीप अहलाव और विजय वर्मा के साथ फिल्म ‘जाने जान’ में देखा गया था.
लिन को आखिरी बार करीना कपूर, जयदीप अहलाव और विजय वर्मा के साथ फिल्म ‘जाने जान’ में देखा गया था.
5/8
इन दिनों एक्ट्रेस अपनी मैरिड लाइफ एंजॉय कर रही हैं. वो सोशल मीडिया पर भी खासी एक्टिव रहती हैं.
इन दिनों एक्ट्रेस अपनी मैरिड लाइफ एंजॉय कर रही हैं. वो सोशल मीडिया पर भी खासी एक्टिव रहती हैं.
6/8
लिन लैशराम के इंस्टाग्राम पर हजारों फॉलोवर्स हैं. जो उनकी हर पोस्ट पर बेशुमार प्यार बरसाते हैं.
लिन लैशराम के इंस्टाग्राम पर हजारों फॉलोवर्स हैं. जो उनकी हर पोस्ट पर बेशुमार प्यार बरसाते हैं.
7/8
यहां एक्ट्रेस कभी साड़ी तो कभी वेस्टर्न ड्रेस में कहर ढहाती नजर आती हैं. इस फोटो में लिन महारानी वाली वाइब दे रही हैं.
यहां एक्ट्रेस कभी साड़ी तो कभी वेस्टर्न ड्रेस में कहर ढहाती नजर आती हैं. इस फोटो में लिन महारानी वाली वाइब दे रही हैं.
8/8
बता दें कि रणदीप हुड्डा और लिन लैशराम की पहली मुलाकात थिएटर के जरिए हुई थी. फिर दोनों कई साल लिवइन में भी रहे थे.
बता दें कि रणदीप हुड्डा और लिन लैशराम की पहली मुलाकात थिएटर के जरिए हुई थी. फिर दोनों कई साल लिवइन में भी रहे थे.
Published at : 29 Nov 2025 03:46 PM (IST)
Tags :
Randeep Hooda Bollywood Lin Laishram

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
छोटी कोठरी में बेड, कुर्सी, टीवी और..., पाकिस्तान की जेल में यूं कट रही इमरान खान की जिंदगी, सच आया सामने!
छोटी कोठरी में बेड, कुर्सी, टीवी और..., पाकिस्तान की जेल में यूं कट रही इमरान खान की जिंदगी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'समाजवादी पार्टी अस्त होता हुआ सूरज है', SIR पर अखिलेश यादव को केशव प्रसाद मौर्य का दो टूक जवाब
'समाजवादी पार्टी अस्त होता हुआ सूरज है', SIR पर अखिलेश यादव को केशव प्रसाद मौर्य का दो टूक जवाब
बॉलीवुड
शाहरुख खान ने क्यों नहीं कभी किया राम गोपाल वर्मा संग काम? फिल्म मेकर बोले- 'उन्हें सीन के बारे में बताओ तो वो...'
शाहरुख खान ने क्यों नहीं कभी किया राम गोपाल वर्मा संग काम? फिल्म मेकर ने बताई वजह
राजस्थान
राजस्थान में देर रात पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तबादला सूची जारी
राजस्थान में देर रात पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तबादला सूची जारी
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

IPO अलर्ट: पर्पल वेव इंफोकॉम लिमिटेड IPO में निवेश करने से पहले GMP, प्राइस बैंड के बारे में जानें | पैसा लाइव
IPO अलर्ट: एक्साटो टेक्नोलॉजीज IPO में निवेश करने से पहले GMP, प्राइस बैंड के बारे में जानें | पैसा लाइव
Income Tax Notice Alert! Foreign Assets छुपाए तो बन जाएगा case | 31 December Final Chance!
Credit Card Bill को EMI में कैसे बदलें? पूरा Step-by-Step Process | Interest, Charges, Eligibility|
Cyclone Ditwa News: श्रीलंका में डिटवा की तबाही, 80 से ज्यादा मौतें, हालात बेकाबू | SriLankaWeather

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
छोटी कोठरी में बेड, कुर्सी, टीवी और..., पाकिस्तान की जेल में यूं कट रही इमरान खान की जिंदगी, सच आया सामने!
छोटी कोठरी में बेड, कुर्सी, टीवी और..., पाकिस्तान की जेल में यूं कट रही इमरान खान की जिंदगी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'समाजवादी पार्टी अस्त होता हुआ सूरज है', SIR पर अखिलेश यादव को केशव प्रसाद मौर्य का दो टूक जवाब
'समाजवादी पार्टी अस्त होता हुआ सूरज है', SIR पर अखिलेश यादव को केशव प्रसाद मौर्य का दो टूक जवाब
बॉलीवुड
शाहरुख खान ने क्यों नहीं कभी किया राम गोपाल वर्मा संग काम? फिल्म मेकर बोले- 'उन्हें सीन के बारे में बताओ तो वो...'
शाहरुख खान ने क्यों नहीं कभी किया राम गोपाल वर्मा संग काम? फिल्म मेकर ने बताई वजह
राजस्थान
राजस्थान में देर रात पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तबादला सूची जारी
राजस्थान में देर रात पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तबादला सूची जारी
क्रिकेट
शमी-तेंदुलकर ने काटा बवाल, ईशान किशन और रियान पराग रहे फ्लॉप, करुण नायर की टीम हारी
शमी-तेंदुलकर ने काटा बवाल, ईशान किशन और रियान पराग रहे फ्लॉप, करुण नायर की टीम हारी
न्यूज़
Explained: देश के नए भूकंप के नक्शे से हड़कंप, 75% आबादी डेंजर जोन में, 200 साल से जमीन हिली नहीं, अब कभी भी आ सकती है तबाही
Explained: देश के नए भूकंप के नक्शे से हड़कंप, 75% आबादी डेंजर जोन में, 200 साल से जमीन हिली नहीं, अब कभी भी आ सकती है तबाही
जनरल नॉलेज
उड़ान भरेगा भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट, जमीन से लेकर अंतरिक्ष तक... क्या होता है पूरा प्रॉसेस?
उड़ान भरेगा भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट, जमीन से लेकर अंतरिक्ष तक... क्या होता है पूरा प्रॉसेस?
ट्रेंडिंग
लहंगा पहन हसीना ने भोजपुरी गानों पर लगाए झन्नाटेदार ठुमके! वीडियो देख पिघल जाएंगे आप
लहंगा पहन हसीना ने भोजपुरी गानों पर लगाए झन्नाटेदार ठुमके! वीडियो देख पिघल जाएंगे आप
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Embed widget