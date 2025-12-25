हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
TMMTMTTM Advance Booking: कार्तिक-अनन्या की फिल्म का एडवांस बुकिंग का ऐसा हाल, किया बस इतना कलेक्शन

TMMTMTTM Advance Booking: कार्तिक-अनन्या की फिल्म का एडवांस बुकिंग का ऐसा हाल, किया बस इतना कलेक्शन

TMMTMTTM Advance Booking: कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की फिल्म तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. इस फिल्म ने एडवांस बुकिंग से कितनी कमाई की है, आपको बताते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: दीक्षा छाबड़ा | Updated at : 25 Dec 2025 07:50 AM (IST)
Preferred Sources

कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. इस रोमांटिक-कॉमेडी फिल्म का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. आज ये इंतजार खत्म हो गया है. फिल्म की एडवांस बुकिंग रिलीज से पहले ही शुरू हो गई थी. फैंस को इस फिल्म से काफी उम्मीदें हैं मगर एडवांस बुकिंग में वो कमाल देखने को नहीं मिला है. आइए आपको बताते हैं फिल्म ने एडवांस बुकिंग से कितनी कमाई की है.

कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की जोड़ी पसंद की जाती है. ये दोनों पहले भी साथ में काम कर चुके हैं. 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' में कार्तिक और अनन्या के साथ जैकी श्रॉफ और नीना गुप्ता भी अहम किरदार निभाते हुए नजर आएंगे. कार्तिक और अनन्या ने जमकर इस फिल्म का प्रमोशन किया है. जिसकी फोटोज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई हैं.

एडवांस बुकिंग से की इतनी कमाई

सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने एडवांस बुकिंग से कुछ खास कमाई नहीं की है. फिल्म ने सिर्फ 5.81 करोड़ कमाए हैं. जिसमें ब्लॉक सीट्स भी शामिल हैं. फिल्म के अब तक टोटल 113705 टिकट्स बिक चुके हैं. जिसमें 5276 शोज शामिल हैं. फिल्म की टिकट्स के नंबर थोड़े अभी बढ़ सकते हैं. अब सबकी नजरें फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर है.

कर सकती है इतनी कमाई

'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' के बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई करने की उम्मीद की जा रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फिल्म पहले दिन 7-8 करोड़ की कमाई कर सकती है. इसके साथ ही 3 बड़ी फिल्में भी रिलीज हो रही हैं. जिसकी कमाई का असर इसपर पड़ने वाला है.

धुरंधर की आंधी में टिक पाएगी?

रणवीर सिंह की धुरंधर इस समय बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है.ऐसे में कार्तिक की फिल्म की अपनी जगह बनाना मुश्किल है. धुरंधर को रिलीज हुए 20 दिन हो गए हैं फिर भी ये फिल्म रोजाना 17-18 करोड़ कमा रही है.

Published at : 25 Dec 2025 07:50 AM (IST)
Kartik Aaryan Ananya Panday Advance Booking Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri
कंबोडिया में तोड़ी गई भगवान विष्णु की मूर्ति, भारत ने दिया जवाब- 'अपमानजनक, हिंदू भक्तों की...'
UP Weather: यूपी में ठंड और कोहरे का कहर जारी! कई जगहों पर विजिबिलिटी जीरो, IMD ने 53 जिलों में दिया अलर्ट
टी20 वर्ल्ड कप से पहले 33 गेंदों में ठोक दिया तूफानी शतक, इस भारतीय बल्लेबाज से दुनियाभर की टीमें खौफ में
Haryana News: केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की पानीपत को सौगात, रेलवे ओवर ब्रिज का किया भूमि पूजन
कंबोडिया में तोड़ी गई भगवान विष्णु की मूर्ति, भारत ने दिया जवाब- 'अपमानजनक, हिंदू भक्तों की...'
UP Weather: यूपी में ठंड और कोहरे का कहर जारी! कई जगहों पर विजिबिलिटी जीरो, IMD ने 53 जिलों में दिया अलर्ट
टी20 वर्ल्ड कप से पहले 33 गेंदों में ठोक दिया तूफानी शतक, इस भारतीय बल्लेबाज से दुनियाभर की टीमें खौफ में
Haryana News: केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की पानीपत को सौगात, रेलवे ओवर ब्रिज का किया भूमि पूजन
Anupama Spoiler: राही को अपना बनाने के लिए प्रेम को मौत के घाट उतारेगा दिवाकर, प्रार्थना दिखाएगी माही-गौतम को उसकी औकात
वाह दीदी वाह...महिला ने अपनी बेटी के सिर पर बालों से बना डाला क्रिसमस ट्री- वीडियो देख हैरान रह जाएंगे आप
कौन थीं अटल बिहारी वाजपेयी की गर्लफ्रेंड, जिनकी बेटी को पूर्व पीएम ने लिया था गोद?
क्या खून देखते ही आपको भी आते हैं चक्कर, समझें कितनी जानलेवा है यह दिक्कत?
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
