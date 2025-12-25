कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. इस रोमांटिक-कॉमेडी फिल्म का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. आज ये इंतजार खत्म हो गया है. फिल्म की एडवांस बुकिंग रिलीज से पहले ही शुरू हो गई थी. फैंस को इस फिल्म से काफी उम्मीदें हैं मगर एडवांस बुकिंग में वो कमाल देखने को नहीं मिला है. आइए आपको बताते हैं फिल्म ने एडवांस बुकिंग से कितनी कमाई की है.

कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की जोड़ी पसंद की जाती है. ये दोनों पहले भी साथ में काम कर चुके हैं. 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' में कार्तिक और अनन्या के साथ जैकी श्रॉफ और नीना गुप्ता भी अहम किरदार निभाते हुए नजर आएंगे. कार्तिक और अनन्या ने जमकर इस फिल्म का प्रमोशन किया है. जिसकी फोटोज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई हैं.

एडवांस बुकिंग से की इतनी कमाई

सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने एडवांस बुकिंग से कुछ खास कमाई नहीं की है. फिल्म ने सिर्फ 5.81 करोड़ कमाए हैं. जिसमें ब्लॉक सीट्स भी शामिल हैं. फिल्म के अब तक टोटल 113705 टिकट्स बिक चुके हैं. जिसमें 5276 शोज शामिल हैं. फिल्म की टिकट्स के नंबर थोड़े अभी बढ़ सकते हैं. अब सबकी नजरें फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर है.

कर सकती है इतनी कमाई

'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' के बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई करने की उम्मीद की जा रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फिल्म पहले दिन 7-8 करोड़ की कमाई कर सकती है. इसके साथ ही 3 बड़ी फिल्में भी रिलीज हो रही हैं. जिसकी कमाई का असर इसपर पड़ने वाला है.

धुरंधर की आंधी में टिक पाएगी?

रणवीर सिंह की धुरंधर इस समय बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है.ऐसे में कार्तिक की फिल्म की अपनी जगह बनाना मुश्किल है. धुरंधर को रिलीज हुए 20 दिन हो गए हैं फिर भी ये फिल्म रोजाना 17-18 करोड़ कमा रही है.

ये भी पढ़ें: आलिया भट्ट से ज्यादा फीस लेती हैं श्रद्धा कपूर, पापा शक्ति बोले- वो बहुत जिद्दी है