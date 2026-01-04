तृप्ति डिमरी इन 4 फिल्मों में चलाएंगी अदाओं के तीर, लिस्ट में साउथ मूवी और 1 बायोपिक भी शामिल

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडतृप्ति डिमरी इन 4 फिल्मों में चलाएंगी अदाओं के तीर, लिस्ट में साउथ मूवी और 1 बायोपिक भी शामिल

Tripti Dimri Upcoming Movies: बॉलीवुड एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी के पास कई बड़ी फिल्में पाइपलाइन में हैं. एक्ट्रेस बॉलीवुड, साउथ फिल्मों के साथ-साथ बायोपिक में भी लीड रोल करती नजर आने वाली हैं.

04 Jan 2026 09:34 PM (IST)
बॉलीवुड एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी आने वाले समय में कई शानदार फिल्मों में दिखाई देंगी. एक्ट्रेस के पास बॉलीवुड से लेकर साउथ और ओटीटी प्रोजेक्ट्स तक लाइनअप हैं. इन फिल्मों में एक्ट्रेस बड़े स्टार्स के साथ स्क्रीन शेयर करने वाली हैं. इतना ही नहीं, तृप्ति डिमरी एक लीजेंड्री अदाकारा की बायोपिक की भी तैयारी कर रही हैं. ऐसे में साफ है कि तृप्ति बॉक्स ऑफिस पर बड़ा धमाका कर सकती हैं.

ओ रोमियो

  • तृप्ति डिमरी फिल्म 'ओ रोमियो' में शाहिद कपूर के साथ रोमांस करती नजर आएंगी.
  • इस रोमांटिक फिल्म को विशाल भारद्वाज बना रहे हैं जो 13 फरवरी 2026 को रिलीज होने वाली है.
  • 'ओ रोमियो' में दिशा पाटनी, नाना पाटेकर और विक्रांत मैसी जैसे कलाकार भी अहम रोल में दिखाई देंगे.
  • इसके अलावा अविनाश तिवारी भी इस रोमांटिक फिल्म का हिस्सा हैं.

स्पिरिट

  • 'एनिमल' के बाद तृप्ति डिमरी एक बार फिर संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म का हिस्सा बन गई हैं.
  • दीपिका पादुकोण के फिल्म 'स्पिरिट' से निकलने के बाद तृप्ति ने उनकी जगह ली है.
  • 'स्पिरिट' में तृप्ति साउथ स्टार प्रभास के साथ इश्क फरमाने वाली हैं.
  • फिल्म से उनका फर्स्ट लुक भी सामने आ गया है, हालांकि अभी रिलीज डेट से पर्दा नहीं उठा है.

मां बहन

  • रिपोर्ट्स की मानें तो तृप्ति डिमरी ओटीटी प्रोजेक्ट 'मां-बहन' का भी हिस्सा हैं.
  • ये एक कॉमेडी-ड्रामा होगी जो साल 2026 में ही ओटीटी पर दस्तक दे सकती है.
  • इस फिल्म में तृप्ति डिमरी माधुरी दीक्षित के साथ स्क्रीन शेयर करती दिखाई देंगी. 

परवीन बाबी की बायोपिक

  • तृप्ति डिमरी लीजेंड्री एक्ट्रेस परवीन बाबी की बायोपिक में लीड रोल अदा करने वाली हैं.
  • पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक इसे नेटफ्लिक्स के लिए एक लिमिटेड एडिशन सीरीज के रूप में बनाया जा रहा है.
  • इस सीरीज को शोनाली बोस डायरेक्ट कर रही हैं जिसकी शूटिंग मार्च 2026 में शुरू हो सकती है.
  • फिलहाल फिल्म की बाकी स्टार कास्ट की डिटेल्स सामने नहीं आई है.

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
04 Jan 2026 09:10 PM (IST)
Spirit TRIPTI DIMRI O Romeo Tripti Dimri Upcoming Movies
