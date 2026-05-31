'ऑब्सेशन' ने दुनियाभर में रचा इतिहास, छोटे बजट की फिल्म ने पार किया 100 मिलियन डॉलर का आंकड़ा

हॉरर फिल्मों की अपनी एक अलग फैन फॉलोइंग होती है. फैंस हॉरर फिल्मों को बहुत शौक से देखते हैं. अब अमेरिकन हॉरर फिल्म 'ऑब्सेशन' बॉक्स ऑफिस पर धमाल कर रही है.

कोईमोई के मुताबिक, फिल्म 1 मिलियन डॉलर से भी कम बजट में बनी है. आर रेटेड फिल्म को नॉर्थ अमेरिका में भी शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है. करी बार्कर की फिल्म ने तीसरे शुक्रवार को घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 8.2 मिलियन का कलेक्शन किया. हॉरर फिल्मों के इतिहास में ये तीसरे शुक्रवार का दूसरा सबसे बड़ा कलेक्शन है. पिछले शुक्रवार के मुकाबले 35 परसेंट की बढ़ोतरी हुई.

फिल्म की शानदार कमाई को देखते हुए डिस्ट्रिब्यूटर ने 125 थिएटर एड किए. फिल्म अभी 2780 थिएटर पर चल रही है. फिल्म ने नॉर्थ अमेरिका में 86.5 मिलियन डॉलर कमा लिए हैं. अब फिल्म 100 मिलियन डॉलर कमाने की तरफ बढ़ रही है.

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वर्ल्डवाइड 'ऑब्सेशन' का बॉक्स ऑफिस

दुनियाभर में फिल्म जबरदस्त कमाई कर रही है. बॉक्स ऑफिस मोजो की रिपोर्ट के मुताबिक, आर रेटेड फिल्म ने इंटरनेशनल बॉक्स ऑफिस पर 22.3 मिलियन डॉलर की कमाई की. फिल्म ने वर्ल्डवाइड 100 मिलियन डॉलर से ज्यादा की कमाई कर ली है. फिल्म का टोटल कलेक्शन 108.7 मिलियन डॉलर का कलेक्शन कर लिया है. ये इस साल की सबसे ज्यादा सक्सेसफउल फिल्मों में से एक बन गई है.

फिल्म का घरेलू बॉक्स ऑफिस- 86.5 मिलियन डॉलर

इंटरनेशनल- 22.2 मिलियन डॉलर

वर्ल्डवाइड 108.7 मिलियन डॉलर

बता दें कि फिल्म 0.75 मिलियन डॉलर से 1 मिलियन डॉलर तक के बजट में बनी है. फिल्म ने 109-145 गुना मुनाफा कमाया. फिल्म ने नॉर्थ अमेरिका बॉक्स ऑफिस पर अपने तीसरे तीन-दिवसीय वीकेंड में 26 मिलियन डॉलर से 30 मिलियन डॉलर के बीच कमाने की राह पर है.

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'ऑब्सेशन' इसी साल की 19वीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग वर्ल्डवाइड फिल्म बन गई है. फिल्म को अच्छे रिव्यूज मिले हैं और पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ का फायदा मिल रहा है. फिल्म में Bear की कहानी दिखाई गई है. जो एक म्यूजिक स्टोर में काम करता है. वो एक सुपरनैचुरल खिलौना खरीदता है. जिसके बाद कहानी में नए-नए ट्विस्ट देकने को मिलते हैं.