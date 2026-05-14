बॉक्स ऑफिस पर एक बार फिर से फिल्मों के बीच जबरदस्त टक्कर देखने के लिए मिल रही है. इस बीच फिल्म 'राजा शिवाजी' का बोलबाला देखने के लिए मिल रहा है. फिल्म लगातार अपना दबदबा बनाए हुए है. इसी के साथ ही हॉलीवुड फिल्म 'मोर्टेल कॉम्बेट', 'धुरंधर 2' को टक्कर दे रही है. ऐसे में चलिए बताते हैं 'दादी की शादी' और अन्य फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर हाल कैसा है.

'राजा शिवाजी' का 14वें दिन का कलेक्शन



- सैकनिल्क के अनुसार, रितेश देशमुख की फिल्म 'राजा शिवाजी' ने 1.21 करोड़ का बिजनेस किया.

- फिल्म ने 14 दिनों में 76.26 करोड़ की कमाई की है.

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'भूत बंगला' की 28वें दिन की कमाई



अक्षय कुमार की हॉरर कॉमेडी फिल्म 'भूत बंगला' बॉक्स ऑफिस पर गुरुवार को 28वें दिन को बेहतरीन कमाई कर रही है.

- सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म 0.85 करोड़ का कलेक्शन किया.

'धुरंधर 2' का 57वें दिन का कलेक्शन

- आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर 2' 57वें दिन भी कमाई कर रही है.

- सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने 0.25 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है.

- फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 1144.46 करोड़ हो चुका है.

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'कृष्णावतारम पार्ट 1' की कमाई

- 'कृष्णावतारम पार्ट 1' की कमाई में भी जबरदस्त उछाल देखने के लिए मिली.

- सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने 8वें दिन 0.92 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है.

- इसका कुल इंडिया नेट कलेक्शन 12.99 करोड़ हो चुका है.

'मोर्टाल कॉम्बेट 2' का सातवें दिन का कलेक्शन

- हॉलीवुड फिल्म 'मोर्टाल कॉम्बेट 2' ने सातवें दिन 0.25 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है.

- फिल्म का कुल इंडिया नेट कलेक्शन 7.70 करोड़ हो चुका है.

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'दादी की शादी' का 7वें दिन का बिजनेस

- फिल्म 'दादी की शादी' भी बेहतरीन कमाई कर रही है.

- फिल्म की कमाई लगातार लाखों में हो रही है. ऐसे में 7वें दिन भी मूवी ने 0.32 करोड़ का बिजनेस किया है.

- इसका कुल इंडिया नेट कलेक्शन 5.22 करोड़ हो चुका है.



(नोट: बॉक्स ऑफिस के आंकड़े सैकनिल्क से लिए गए हैं. फाइनल आंकड़े रात 10.30 बजे तक आएंगे.)