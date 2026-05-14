14 मई की रात ओटीटी पर आ रही है 'धुरंधर 2', थियेटर से बड़ी है फिल्म, जानें कहां देखें

आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर 2' थिएटर के बाद अब ओटीटी पर दस्तक देने वाली है. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल का प्रदर्शन करते हुए 1800 करोड़ के करीब पहुंच गई है. वहीं, इंडिया में भी इसने 1100 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया. फिल्म ने 56 दिन कि रिलीज के बाद भी बॉक्स ऑफिस पर शानदार परफॉर्म कर रही है. इसी बीच फैंस के लिए एक बड़ी खबर है कि 'धुरंधर 2' आज रात यानी कि 14 मई को ओटीटी पर दस्तक देने जा रही है. लेकिन इसमें एक बड़ा ट्विस्ट है. चलिए बताते हैं पूरी डिटेल.

14 मई की रात को रिलीज हो रही 'धुरंधर 2'

रिपोर्ट्स के अनुसार, रणवीर सिंह और सारा अर्जुन की फिल्म 'धुरंधर 2 द रिवेंज' 14 मई की आधी रात को ओटीटी दस्तक देने जा रही है. सोशल मीडिया पर कुछ दिनों पहले ही एक पोस्ट वायरल हुई थी, जिसमें जानकारी शेयर की गई थी कि फिल्म का 'अनदेखा वर्जन' इंटरनेशनली रिलीज हो रही है.

इसे नेटफ्लिक्स पर आधी रात को रिलीज किया जा रहा है. नेटफ्लिक्स पर भी ऑफिशियल कर दिया गया है कि फिल्म का अनदेखा वर्जन ओटीटी पर अंतरराष्ट्रीय रिलीज किया जा रहा है. हालांकि, उसमें टाइम और डेट मेंशन नहीं किया गया है.

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थिएटर से ज्यादा होगा फिल्म का रन टाइम

गौरतलब है कि फिल्म 'धुरंधर 2' का रन टाइम थिएटर के मुकाबले ज्यादा होगा. सोशल मीडिया पर सामने आई जानकारी के मुताबिक, इसका रन टाइम मेंशन किया गया है. थिएटर में फिल्म का रन टाइम 3 घंटे 49 मिनट और 6 सेकंड था. लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर 3 घंटे 52 का होगा, जो कि 3 मिनट से ज्यादा है. हालांकि, इसे नेटफ्लिक्स पर इंटरनेशनली रिलीज किया जाएगा.

हिंदी दर्शक कब और कहां देख सकते हैं फिल्म?

वहीं, हिंदी के दर्शकों के लिए बुरी खबर है कि वह 'धुरंधर 2' को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर नहीं देख सकते हैं. ऐसे में हिंदी दर्शक इसे कब और कहां देख सकते हैं तो इसके बारे में अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है लेकिन एक वयरल पोस्ट के अनुसार, इसे जियो हॉटस्टार पर देखा जा सकता है. हालांकि, अभी इसकी ऑफिशियल पुष्टि नहीं की गई है.

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'धुरंधर 2' का बॉक्स ऑफिस

आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर 2' के बॉक्स ऑफिस के बारे में बात की जाए तो सैकनिल्क के अनुसार, इसका इंडिया नेट कलेक्शन 1,144.21 करोड़ हो चुका है. फिल्म ने 56 दिनों में 1,796.07 करोड़ का बिजनेस कर लिया है. इसके साथ ही इसका ओवरसीज कलेक्शन 426.65 करोड़ हो चुका है. फिल्म की कमाई की रफ्तार अगर ऐसी ही रही तो ये जल्द ही 1800 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर जाएगी.