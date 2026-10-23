Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडBox Office: थर्सडे को भी ‘जेलर 2’ चमकी, 'प्रहार'-'नई नवेली' की घटी कमाई, जानें-'दृश्यम 3' का हाल

Box Office: थर्सडे को भी ‘जेलर 2’ चमकी, 'प्रहार'-'नई नवेली' की घटी कमाई, जानें-'दृश्यम 3' का हाल

Thursday Box Office Collection 22nd October: गुरुवार को बॉक्स ऑफिस पर फिर ‘जेलर 2’ ने बाजी मारी. वहीं 'प्रहार' से 'नई नवेली', 'रणबाली' और 'दृश्यम 3' कमाई के लिए कड़ा मुकाबला करती दिखीं.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 23 Oct 2026 10:09 AM (IST)
Preferred Sources

सिनेमाघरों में इन दिनों 5 फिल्में मौजूद है. इनमे साउथ फिल्मों से लेकर बॉलीवुड फिल्में शामिल हैं. हालांकि कमाई के मामले में रजनीकांत की ‘जेलर 2’ बाजी मार रही है. विजय देवरकोंडा की ‘राणाबाली’ भी ठीक-ठाक कमा रही है. वहीं यामी गौतम की ‘नई नवेली’ और राजकुमार राव की ‘प्रहार’ के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है. इनके बीच अजय देवगन की ‘दृश्यम 3’ भी डटी हुई है. चलिए यहां जानते हैं इन फिल्मों ने गुरुवार, 22 अक्टूबर को कितना कलेक्शन किया है?

जेलर 2’ थर्सडे को कितनी कर रही कमाई?
रजनीकांत की ‘जेलर 2’ बीकडेज में भी खूब कमा रही है. हालांकि इसके कलेक्शन में भी उतार-चढ़ाव बना हुआ है. बता दें कि 7वें दिन यानी बुधवार को इसने 28.15 करोड़ की कमाई की थी.

  • वहीं अब सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘जेलर 2’ ने रिलीज के 8वें दिन यानी गुरुवार को 17.15 करोड़ कमाए हैं.
  • इसी के साथ इसका भारत में 8 दिनों का टोटल कलेक्शन अब 334.35 करोड़ रुपये हो गया है.

रणबाली’ ने थर्सडे को कितना कमाया?
विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की ‘रणबाली’ की कमाई में भी उतार-चढ़ाव बना हुआ है. रिलीज के 6ठे दिन यानी बुधवार को इस फिल्म ने 5.50 करोड़ का कलेक्शन किया था.

  • वहीं अब सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘रणबाली’ ने रिलीज के 7वें दिन यानी गुरुवार को 3.15 करोड़ कमाए हैं.
  • इसी के साथ इसका भारत में 7 दिनों का टोटल कलेक्शन अब 45.20 करोड़ रुपये हो गया है.

प्रहार का गुरुवार का कलेक्शन कितना रहा?
राजकुमार राव की ‘प्रहार’ धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रही है. इस कोर्टरूम ड्रामा ने रिलीज के 6ठे दिन यानी बुधवार को 1.50 करोड़ का कलेक्शन किया था.

  • वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘प्रहार’ ने रिलीज के 7वें दिन यानी गुरुवार को 1.20 करोड़ का कारोबार किया है.
  • जिसके बाद इस फिल्म की भारत में 7 दिनों की नेट कमाई 17.15 करोड़ रुपये हो गई है.

नई नवेली ने थर्सडे को कितना कमाया?
यामी गौतम की फिल्म ‘नई नवेली’ ने बॉक्स ऑफिस पर ठीक-ठाक कमाई कर ली है. हालांकि इसकी कमाई की रफ्तार भी ऊपर-नीचे रही है. रिलीज के 6ठे दिन यानी बुधवार को इसने 2 करोड़ कमाए थे.

  • वहीं अब वहीं अब सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘नई नवेली’ ने रिलीज के 7वें दिन यानी गुरुवार को 1.50 करोड़ कमाए हैं.
  • इसी के साथ इसका भारत में 7 दिनों का टोटल कलेक्शन अब 22.15 करोड़ रुपये हो गया है.

दृश्यम 3 ने तीसरे गुरुवार कितना किया कलेक्शन?
तमाम नई फिल्मों की भीड़ के बीच भी अजय देवगन की ‘दृश्यम 3’ बॉक्स ऑफिस पर मजबूत बनी हुई है. रिलीज के 20वें दिन यानी तीसरे वेडनेसडे को इसने 2.65 करोड़ कमाए थे.

  • वहीं अब सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘दृश्यम 3’ ने रिलीज के 21वें दिन यानी तीसरे गुरुवार को 2.10 करोड़ कमाए हैं.
  • इसी के साथ इसका भारत में इस फिल्म की 21 दिनों की नेट कमाई अब 361.85 करोड़ रुपये हो गई है.

 



 

Published at : 23 Oct 2026 09:07 AM (IST)
Tags :
Thursday Box Office Collection
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Breaking News: टाइगर श्रॉफ केस में बड़ा खुलासा, रैपिडो राइडर बनकर 1 साल से रेकी कर रहा था बिश्नोई गैंग का शूटर
टाइगर श्रॉफ केस में बड़ा खुलासा, रैपिडो राइडर बनकर 1 साल से रेकी कर रहा था बिश्नोई गैंग का शूटर
बॉलीवुड
रजनीकांत की 'जेलर 2' का 8वें दिन भौकाल, अब बनेगी तमिल की तीसरी सबसे बड़ी फिल्म, चाहिए बस इतने करोड़
'जेलर 2' का 8वें दिन भौकाल, अब बनेगी तमिल की तीसरी सबसे बड़ी फिल्म
बॉलीवुड
मुंबई क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता, टाइगर श्रॉफ फायरिंग मे इस्तेमाल बंदूकें सूरत से की बरामद
मुंबई क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता, टाइगर श्रॉफ फायरिंग मे इस्तेमाल बंदूकें सूरत से की बरामद
बॉलीवुड
पूर्व क्रिकेट सौरव गांगुली को दिल्ली HC से झटका, फिल्म 'दूसरा' की रिलीज पर रोक लगाने की अर्जी ठुकराई
सौरव गांगुली को दिल्ली HC से झटका, फिल्म 'दूसरा' की रिलीज पर नहीं लगी रोक
Advertisement

वीडियोज

Sansani: दिलकश डांसर का दुश्मन दारोगा !
Regime Change की साजिश, International खुलासा!
आजम परिवार से अखिलेश यादव क्या हुई बात ?
वोट का गड़बड़झाला और विदेशी टूलकिट! विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
रेहान वाड्रा के साथ क्या हुआ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
जेल से रिहाई के बाद CJP नेताओं की बढ़ीं मुश्किलें, आज SEM कोर्ट में पेशी
जेल से रिहाई के बाद CJP नेताओं की बढ़ीं मुश्किलें, आज SEM कोर्ट में पेशी
महाराष्ट्र
मुंबई में कटेंगे 1524 पेड़! GMLR प्रोजेक्ट के लिए मुंबईकरों की सेहत पर खतरा
मुंबई में कटेंगे 1524 पेड़! GMLR प्रोजेक्ट के लिए मुंबईकरों की सेहत पर खतरा
विश्व
पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान में सुबह-सुबह कांपी धरती, तिब्बत में देर रात भूकंप से 16 की मौत
पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान में सुबह-सुबह कांपी धरती, तिब्बत में देर रात भूकंप से 16 की मौत
स्पोर्ट्स
ईरान का राष्ट्रगान बजने से विवाद...एशियन पैरा गेम्स अधिकारी ने मांगी माफी
ईरान का राष्ट्रगान बजने से विवाद...एशियन पैरा गेम्स अधिकारी ने मांगी माफी
बॉलीवुड
The Vvaan Box Office: 'द वन' बन पाई तमन्ना भाटिया की सबसे बड़ी बॉलीवुड फिल्म? जानें- 28 दिनों का कलेक्शन
'द वन' बन पाई तमन्ना की सबसे बड़ी बॉलीवुड फिल्म? जानें- 28 दिनों का कलेक्शन
विश्व
ये समस्या आपने पैदा की... पीयूष गोयल ने दोहरे रवैये पर यूरोप को सुनाई खरी-खरी
ये समस्या आपने पैदा की... पीयूष गोयल ने दोहरे रवैये पर यूरोप को सुनाई खरी-खरी
दिल्ली NCR
दिल्ली-NCR में AQI पहुंचा 200 पार, बारिश के भी आसार, मिलेगी दमघोंटू हवा से राहत?
दिल्ली-NCR में AQI पहुंचा 200 पार, बारिश के भी आसार, मिलेगी दमघोंटू हवा से राहत?
बिहार
पति ने जीता तलाक केस, फिर भी देने होगी 36.25 लाख एलिमनी, पटना HC ने इस कानून का किया जिक्र
पति ने जीता तलाक केस, फिर भी देने होगी 36.25 लाख एलिमनी, पटना HC ने इस कानून का किया जिक्र
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget