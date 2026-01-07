'द राजा साब' बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने के लिए तैयार है. फिल्म में प्रभास लीड रोल निभा रहे हैं. इस फिल्म को लेकर फैंस में काफी क्रेज देखने को मिल रहा है. फिल्म 9 जनवरी को रिलीज होने वाली है. अब फिल्म की टीम के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. आंध्र प्रदेश सरकार ने फिल्म की टिकट प्राइज में हाइक के लिए परमिशन दे दी है.

सरकारी निर्देश के अनुसार, इस हफ़्ते से पूरे राज्य में 'द राजा साब' के पेड प्रीमियर के साथ-साथ रेगुलर शो के लिए भी टिकट की कीमतें बढ़ाने की इजाजत दे दी गई है.





टिकट की कीमत में बढ़ोतरी

बता दें कि गुरुवार से फिल्म के पेड प्रीमियर होंगे. इस स्पेशल स्क्रीनिंग के लिए 1000 रुपये तक की टिकट होंगी. रेगुलर शोज 9 जनवरी से शुरू होंगे. उनके लिए भी टिकट की प्राइज रिवाइज की गई हैं. आदेश के अनुसार टिकट की प्राइज 150 रुपये तक बढ़ा दी गई हैं. इससे सिंगल स्क्रीन थिएटर में एक टिकट की प्राइज 295 रुपये होगी.

मल्टीप्लैक्स में टिकट की कीमत में 200 रुपये तक बढ़ाए गए हैं. अब फिल्म रन के शुरुआती 10 दिनों तक एक सीट की टिकट 377 रुपये होगी. फिल्म की टीम को इस दौरान हर दिन पांच शो तक दिखाने की इजाज़त भी मिल गई है.

फिल्म में नजर आएंगे ये स्टार्स

फिल्म राजा साब की बात करें तो इसमें प्रभास लीड रोल में होंगे. इसके अलावा इस फिल्म में संजय दत्त, जरीना वहाब, मालविका मोहनन, निधि अग्रवाल और रिद्धि कुमार जैसे स्टार्स हैं. फिल्म में प्रबास राजा साब का रोल निभा रहे हैं. वो एक आदमी के रोल में हैं जो अपनी दादी से बहुत जुड़ा हुआ है, जिसका किरदार ज़रीना ने निभाया है. फिल्म हिंदी, तमिल, तेलुगू, कन्नड़, मलयालम में रिलीज होगी. फिल्म को लेकर मेकर्स को बहुत उम्मीदें हैं. वो फिल्म को बड़े लेवल पर रिलीज कर रहे हैं.