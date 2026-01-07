हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड1000 रुपये में मिलेगा प्रभास की 'द राजा साब' के पेड प्रीमियर का टिकट, रेगुलर शोज का टिकट भी हुआ महंगा

1000 रुपये में मिलेगा प्रभास की 'द राजा साब' के पेड प्रीमियर का टिकट, रेगुलर शोज का टिकट भी हुआ महंगा

प्रभास की मच अवेटेड फिल्म द राजा साब 9 जनवरी को रिलीज होने वाली है. फिल्म को लेकर काफी बज है. फिल्म का फर्स्ट रिव्यू भी सामने आ गया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 07 Jan 2026 10:30 PM (IST)
Preferred Sources

'द राजा साब' बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने के लिए तैयार है. फिल्म में प्रभास लीड रोल निभा रहे हैं. इस फिल्म को लेकर फैंस में काफी क्रेज देखने को मिल रहा है. फिल्म 9 जनवरी को रिलीज होने वाली है. अब फिल्म की टीम के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. आंध्र प्रदेश सरकार ने फिल्म की टिकट प्राइज में हाइक के लिए परमिशन दे दी है. 

सरकारी निर्देश के अनुसार, इस हफ़्ते से पूरे राज्य में 'द राजा साब' के पेड प्रीमियर के साथ-साथ रेगुलर शो के लिए भी टिकट की कीमतें बढ़ाने की इजाजत दे दी गई है.


1000 रुपये में मिलेगा प्रभास की 'द राजा साब' के पेड प्रीमियर का टिकट, रेगुलर शोज का टिकट भी हुआ महंगा

टिकट की कीमत में बढ़ोतरी

बता दें कि गुरुवार से फिल्म के पेड प्रीमियर होंगे. इस स्पेशल स्क्रीनिंग के लिए 1000 रुपये तक की टिकट होंगी. रेगुलर शोज 9 जनवरी से शुरू होंगे. उनके लिए भी टिकट की प्राइज रिवाइज की गई हैं. आदेश के अनुसार टिकट की प्राइज 150 रुपये तक बढ़ा दी गई हैं. इससे सिंगल स्क्रीन थिएटर में एक टिकट की प्राइज 295 रुपये होगी.

मल्टीप्लैक्स में टिकट की कीमत में 200 रुपये तक बढ़ाए गए हैं. अब फिल्म रन के शुरुआती 10 दिनों तक एक सीट की टिकट 377 रुपये होगी. फिल्म की टीम को इस दौरान हर दिन पांच शो तक दिखाने की इजाज़त भी मिल गई है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Prabhas (@actorprabhas)

फिल्म में नजर आएंगे ये स्टार्स

फिल्म राजा साब की बात करें तो इसमें प्रभास लीड रोल में होंगे. इसके अलावा इस फिल्म में संजय दत्त, जरीना वहाब, मालविका मोहनन, निधि अग्रवाल और रिद्धि कुमार जैसे स्टार्स हैं. फिल्म में प्रबास राजा साब का रोल निभा रहे हैं. वो एक आदमी के रोल में हैं जो अपनी दादी से बहुत जुड़ा हुआ है, जिसका किरदार ज़रीना ने निभाया है. फिल्म हिंदी, तमिल, तेलुगू, कन्नड़, मलयालम में रिलीज होगी. फिल्म को लेकर मेकर्स को बहुत उम्मीदें हैं. वो फिल्म को बड़े लेवल पर रिलीज कर रहे हैं.

और पढ़ें
Published at : 07 Jan 2026 10:30 PM (IST)
Tags :
Prabhas The Raja Saab
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
तेलंगाना में जुबानी जंग की हदें पार! कांग्रेस विधायक ने KTR को दी जूतों से मारने की दी धमकी
तेलंगाना में जुबानी जंग की हदें पार! कांग्रेस विधायक ने KTR को दी जूतों से मारने की दी धमकी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
देहरादून: सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता भंडारी के माता-पिता से की मुलाकात, दिलाया ये भरोसा
देहरादून: सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता भंडारी के माता-पिता से की मुलाकात, दिलाया ये भरोसा
क्रिकेट
Watch: एक गेंद पर चाहिए थे 4 रन, फिर 19 साल के बल्लेबाज ने जो किया, देख दुनिया रह गई हैरान
Watch: एक गेंद पर चाहिए थे 4 रन, फिर 19 साल के बल्लेबाज ने जो किया, देख दुनिया रह गई हैरान
बॉलीवुड
कंगना रनौत को बड़ा झटका, बठिंडा कोर्ट में पेश नहीं हुईं तो जारी होगा गिरफ्तारी वारंट
कंगना रनौत को बड़ा झटका, बठिंडा कोर्ट में पेश नहीं हुईं तो जारी होगा गिरफ्तारी वारंट
Advertisement

वीडियोज

Sandeep Chaudhary ने आंकड़ों से दिखायाSourabh Malviya को आईना! | UP SIR Draft List | BJP | SP
Turkman Gate Row: मस्जिद को तोड़ने की थी साजिश..तुर्कमान गेट बवाल का असली सच क्या? | Delhi
Mahadangal: दिल्ली के तुर्कमान गेट पर 'हिंसा प्लान' था सेट? |Delhi Bulldozer Action | ChitraTripathi
Arvind Kejriwal- Bhagwat Mann सरकार ने छेड़ा नशे के खिलाफ सबसे बड़ा युद्ध। Punjab |Drug Free India
Sangeet Som पर Atul Pradhan का चौंकाने वाला खुलासा! | UP Politics | BJP | SP |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तेलंगाना में जुबानी जंग की हदें पार! कांग्रेस विधायक ने KTR को दी जूतों से मारने की दी धमकी
तेलंगाना में जुबानी जंग की हदें पार! कांग्रेस विधायक ने KTR को दी जूतों से मारने की दी धमकी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
देहरादून: सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता भंडारी के माता-पिता से की मुलाकात, दिलाया ये भरोसा
देहरादून: सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता भंडारी के माता-पिता से की मुलाकात, दिलाया ये भरोसा
क्रिकेट
Watch: एक गेंद पर चाहिए थे 4 रन, फिर 19 साल के बल्लेबाज ने जो किया, देख दुनिया रह गई हैरान
Watch: एक गेंद पर चाहिए थे 4 रन, फिर 19 साल के बल्लेबाज ने जो किया, देख दुनिया रह गई हैरान
बॉलीवुड
कंगना रनौत को बड़ा झटका, बठिंडा कोर्ट में पेश नहीं हुईं तो जारी होगा गिरफ्तारी वारंट
कंगना रनौत को बड़ा झटका, बठिंडा कोर्ट में पेश नहीं हुईं तो जारी होगा गिरफ्तारी वारंट
इंडिया
DK शिवकुमार, सचिन पायलट, कन्हैया कुमार, बघेल...चुनावों से पहले कांग्रेस ने बनाई बड़ी टीम, इन्हें मिली जिम्मेदारी
DK शिवकुमार, सचिन पायलट, कन्हैया कुमार, बघेल...चुनावों से पहले कांग्रेस ने बनाई बड़ी टीम, इन्हें मिली जिम्मेदारी
इंडिया
'बैंगन' बोलने पर ट्रोल हुए केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया, TMC ने मजाक उड़ाते हुए कही बड़ी बात
'बैंगन' बोलने पर ट्रोल हुए केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया, TMC ने मजाक उड़ाते हुए कही बड़ी बात
हेल्थ
Toilet Flushing Hygiene: सावधान! टॉयलेट फ्लश करते समय खुली सीट बन सकती है बीमारियों की वजह, रिसर्च में हुआ बड़ा खुलासा
सावधान! टॉयलेट फ्लश करते समय खुली सीट बन सकती है बीमारियों की वजह, रिसर्च में हुआ बड़ा खुलासा
जनरल नॉलेज
मोनोगैमी एक मोरल ऑप्शन या फिर सोशल प्रेशर? मोनोगैमस लीग में इंसान किस नंबर पर; नई रिसर्च में हुआ खुलासा
मोनोगैमी एक मोरल ऑप्शन या फिर सोशल प्रेशर? मोनोगैमस लीग में इंसान किस नंबर पर; नई रिसर्च में हुआ खुलासा
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget