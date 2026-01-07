द ग्रेट इंडियन कपिल शो के लिए 5 करोड़ फीस ले रहे कपिल शर्मा, सुनील ग्रोवर हैं इतने पीछे

द ग्रेट इंडियन कपिल शो खबरों में बना हुआ है. नए सीजन को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं. शो की शुरुआत एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा के साथ हुई थी. प्रियंका चोपड़ा की सुनील ग्रोवर संग सिंगिंग परफॉर्मेंस वायरल हो गई थी. इसके अलावा सुनील ग्रोवर की आमिर खान की मिमिक्री भी छाई हुई है. आइए जानते हैं शो में जितने भी कॉमेडियन हैं उन्होंने इसके लिए कितनी फीस चार्ज की है.

इंडिया के हाईएस्ट पेड कॉमेडियन में से एक कपिल

टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक, कपिल ने इस शो के लिए प्रति एपिसोड 5 करोड़ रुपये चार्ज किए हैं. इसी के साथ वो इंडिया के हाईएस्ट पेड कॉमेडियन में से एक बन गए हैं.

वहीं बाकी कॉमेडियन की बात करें तो कृष्णा अभिषेक भी अपनी दमदार कॉमेडी से इंप्रेस कर रहे हैं. सियासत की खबर के मुताबिक, वो प्रति एपिसोड 10 लाख रुपये चार्ज कर रहे हैं. मालूम हो कि कृष्णा अभिषेक लाइव स्टेज परफॉर्मेंसेस, टीवी शोज, ब्रांड एंडोर्समेंट्स से भी कमाई करते हैं. उनकी नेटवर्थ 40 करोड़ रुपये है. कृष्णा अभिषेक को शो लाफ्टर शेफ में भी देखा जा रहा है.

वहीं कीकू शारदा की फीस को लेकर क्लियर जानकारी नहीं है, लेकिन खबरें हैं कि वो भी हायर पेड़ कॉमेडियन में से एक हैं. क्योंकि कीकू शारदा कई सालों से इस शो का हिस्सा हैं.

सुनील ग्रोवर ले रहे इतनी फीस

वहीं पॉलिटिशियन- कमेंटेटर प्रति एपिसोड 30 से 40 लाख रुपये चार्ज कर रहे हैं. अर्चना पूरन सिंह के प्रति एपिसोड 10-12 लाख रुपये चार्ज करने की खबरें हैं.

वहीं सुनील ग्रोवर की बात करें तो वो प्रति एपिसोड 25 लाख रुपये फीस चार्ज कर रहे हैं. सुनील ग्रोवर पूरे शो की जान बन गए हैं. उनकी मिमिक्री छाई है. सलमान खान हों या आमिर खान सुनील ग्रोवर हर किरदार में हिट हो गए हैं. सोशल मीडिया पर सुनील ग्रोवर की रील्स बन रही हैं. हर कोई उनकी तारीफ करने से खुद रोक नहीं पा रहे हैं.