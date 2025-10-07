Watch: 'थामा' से नोरा फतेही का आइटम सॉन्ग रिलीज, 'दिलबर की आंखों का' में दिखे एक्ट्रेस के कातिलाना मूव्स
Nora Fatehi Dance: आयुष्मान खुराना की अपकमिंग फिल्म 'थामा' का नया गाना 'दिलबर की आंखों का' रिलीज हो चुका है. इस गाने में नोरा फतेही ने जबरदस्त डांस मूव्स से फैंस का दिल जीत लिया है.
'स्त्री 2' के बाद मैडॉक फिल्म्स एक बार फिर थिएटर्स में हॉरर-कॉमेडी का तड़का लगाने आ रही है. मैडॉक फिल्म्स ने अपकमिंग फिल्म 'थामा' का एक नया गाना 'दिलबर की आंखों का' रिलीज कर दिया है. इस गाने में नोरा फतेही ने हमेशा की तरह एक बार फिर अपने जबरदस्त डांस मूव्स से फैंस का दिल जीत लिया है. गाना रिलीज होते ही लोगों के जुबां पर चढ़ गया है.
आज 'थामा' फिल्म के निर्माताओं ने फिल्म का नया गाना 'दिलबर की आंखों का' रिलीज कर फैंस को खुश कर दिया है. इस गाने के साथ उन्होनें ने कैप्शन में लिखा, 'दिवाली और भी ज्यादा गरम हो गई. दिलबर की आंखों का आ गया है और नोरा फतेही डांस फ्लोर पर आग लगाने के लिए वापस आ गई हैं. 21 अक्तूबर को, दुनिया भर के सिनेमाघरों में थामा के साथ एक खूनी प्रेम कहानी लेकर आ रहा है.'
View this post on Instagram
फैंस कर रहे ऐसे-ऐसे कमेंट्स
गाने 'दिलबर की आंखों का' में नोरा फतेही के शानदार डांस मूव्स देख पैंस उनकी तारीफ करते नही थक रहे हैं. यूजर्स अलग अलग तरह के कॉमेंट करके उन पर प्यार लुटा रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- 'रानी वापस आ गई है ', तो वहीं दूसरे ने लिखा- 'धमाकेदार'.
'तुम मेरे न हुए' गाना
फिल्म 'थामा' के गाने 'दिलबर की आंखों का' से पहले एक और का टाइटल सॉन्ग 'तुम मेरे न हुए' रिलीज किया गया था. इस गाने में रश्मिका मंदाना ने काफी कमाल का डांस किया है. इस गाने में रश्मिका के साथ आयुष्मान खुराना भी नजर आए. ये गाना दर्शकों के बीच काफी पसंद किया गया.
View this post on Instagram
फिल्म 'थामा' के बारे में
बता दें कि, फिल्म 'थामा' एक रोमांटिक कॉमेडी हॉरर लव स्टोरी है. इसका निर्देशन आदित्य सरपोतदार ने किया है और इसकी पटकथा नीरेन भट्ट, सुरेश मैथ्यू और अरुण फलारा ने मिलकर लिखी है. वहीं इस फिल्म का निर्माण दिनेश विजन और अमर कौशिक ने मिलकर किया है. फिल्म में आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और परेश रावल ने मुख्य भूमिका में नजर आएंगे. यह फिल्म दिवाली के अवसर पर 21 अक्तूबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.
