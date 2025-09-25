हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडThama Trailer: 'जॉली एलएलबी 3' से ज्यादा चर्चा में 'थामा', शुरू होने वाला है खूनी खेल!

Thama Trailer: इस समय 'जॉली एलएलबी 3' की ही चर्चा हो रही है, लेकिन अचानक से 'थामा' ने पूरा गणित बदल दिया है. अब चारों तरफ इसी फिल्म की चर्चा हो रही है जबकि इसका ट्रेलर भी नहीं आया.

By : आईएएनएस | Updated at : 25 Sep 2025 09:52 PM (IST)
बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की आने वाली फिल्म ‘थामा’ का ट्रेलर शुक्रवार को जारी होगा. मेकर्स ने इसके कई वीडियो शेयर करते हुए इस बात की जानकारी सोशल मीडिया पर फैंस के साथ साझा की है.

मैडॉक के हॉरर सिनेमैटिक यूनिवर्स की अगली फिल्म ‘थामा’ एक हॉरर-कॉमेडी-लव स्टोरी है.

मैडॉक ने शेयर किए इंस्टा पर पोस्ट

इसे इसी दीपावली पर रिलीज किया जाएगा. इसके दो वीडियो मैडॉक ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किए हैं. इनमें से एक में दिल्ली का इंडिया गेट और दूसरे में सिग्नेचर ब्रिज दिखाई दे रहा है.

इन दोनों पर ही लाइट्स के जरिए एक संदेश लिखा गया है-थामा का ट्रेलर कल आएगा.

इन वीडियो के कैप्शन में मेकर्स ने लिखा, “थामा धमाका करने के लिए तैयार है, जल्द ही खूनी खेल शुरू होगा. फिल्म का ट्रेलर कल जारी किया जाएगा. इस दीपावली, एक खूनी प्रेम कहानी सिनेमाघरों में आ रही है.”

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Maddock Films (@maddockfilms)

'थामा' की चर्चा काफी समय से है. मेकर्स ने बुधवार को इसका एक पोस्टर जारी किया है. इसके पोस्टर पर लिखा है, "ओ स्त्री परसो आ रही है." फिल्म के नए पोस्टर के कैप्शन में लिखा है, "स्त्री आ रही है और अपने साथ एक बड़ा थामाका ला रही है, बांद्रा किला (एम्फीथिएटर) में एक विशेष लॉन्च के लिए हमसे जुड़ें…इस दीपावली, एक खूनी प्रेम कहानी सिनेमाघरों में आ रही है.”

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Maddock Films (@maddockfilms)

कब रिलीज होगी 'थामा'

थामा का ट्रेलर कल एक भव्य समारोह में बांद्रा में लॉन्च किया जाएगा. इसके टिकट आते ही बुक हो गए थे. बताया जा रहा है कि यह फिल्म 21 अक्टूबर को रिलीज हो सकती है. फिल्म में आयुष्मान और रश्मिका के अलावा नवाजुद्दीन सिद्दीकी और परेश रावल जैसे सितारे भी हैं.

इस फिल्म का निर्देशन आदित्य सरपोतदार ने किया है. नीरेन भट्ट, सुरेश मैथ्यू और अरुण फलारा ने मिलकर फिल्म की कहानी लिखी है. इसके प्रोड्यूसर दिनेश विजान और अमर कौशिक हैं. इस फिल्म का बजट 150 करोड़ है.

इस फिल्म के अलावा आयुष्मान खुराना फिल्म 'पति पत्नी और वो 2' में भी दिखाई देंगे. इसमें उन्होंने कार्तिक आर्यन को रिप्लेस किया है.

वहीं, रश्मिका मंदाना बहुत जल्द ‘कॉकटेल 2’ में दिखाई देंगी. इसमें शाहिद कपूर और कृति सैनन भी हैं. इस फिल्म की शूटिंग इटली में चल रही है. इसकी कुछ तस्वीरें रश्मिका मंदाना ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर हाल ही में साझा की थीं. इस फिल्म में वे पहली बार बॉलीवुड स्टार शाहिद कपूर के साथ स्क्रीन शेयर करती दिखाई देंगी.

Published at : 25 Sep 2025 09:52 PM (IST)
Ayushmann Khurrana Rashmika Mandanna Thama Trailer
