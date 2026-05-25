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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'पोन्नियन सेल्वन 1' से 'धूम 2' तक, ये हैं ऐश्वर्या राय की टॉप 5 हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्में, IMDb रेटिंग भी है धांसू

'पोन्नियन सेल्वन 1' से 'धूम 2' तक, ये हैं ऐश्वर्या राय की टॉप 5 हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्में, IMDb रेटिंग भी है धांसू

Aishwarya Rai Highest Grossing Movies: ऐश्वर्या भले ही अब फिल्मों में कम नजर आती हैं लेकिन एक समय था जब वो टॉप फिल्मों का हिस्सा रही हैं. चलिए बताते हैं उनकी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों के बारे में.

By : राहुल यादव | Updated at : 25 May 2026 10:33 PM (IST)
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बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय इन दिनों कान्स फिल्म फेस्टिवल 2026 को लेकर चर्चा में थीं. इसमें एक्ट्रेस का बेहतरीन लुक देखने के लिए मिला था और उन्होंने काफी लाइमलाइट भी बटोरी थी. फैंस ने उनके लुक्स को खूब पसंद किया था. अभिनेत्री अब फिल्मों में ना के बराबर दिखती हैं. लेकिन एक समय था जब उन्होंने इंडस्ट्री को एक से बढ़कर एक हिट फिल्म दी थी. ऐसे में चलिए आपको उनकी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों के बारे में बताते हैं, जिनकी आईएमडीबी रेटिंग भी हाई है. देखिए लिस्ट.

पोन्नियन सेल्वन-1 (2022)

ऐश्वर्या राय की आखिरी बार फिल्म 'पोन्नियन सेल्वन' के दोनों पार्ट्स में देखा गया था. इसमें उनके साथ एक्ट्रेस तृषा कृष्णन भी नजर आई थीं. दोनों की जोड़ी को लोगों ने खूब सराहा था. इसका निर्देशन मणिरत्नम ने किया था. इसकी आईएमडीबी रेटिंग भी 7.5 है. कोईमोई के अनुसार, फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 488.36 करोड़ रहा था. इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.

पोन्नियिन सेलवन: भाग २ (2023) - IMDb

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'पोन्नियन सेल्वन-2' (2023)

ऐश्वर्या राय की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों में 'पोन्नियन सेल्वन-2' भी शामिल है, जिसे 2023 में रिलीज किया गया था. इसका निर्देशन भी मणिरत्नम ने किया था. इसकी आईएमडीबी रेटिंग भी 7.2 है. कोईमोई के अनुसार, फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 344.63 करोड़ था. इस फिल्म को भी ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं. आपको बता दें कि ये फिल्म 'पोन्नियन सेल्वन' का सीक्वल है.

Enthiran (2010) - IMDb

रोबोट (2010)

डायरेक्टर एस शंकर के निर्देशन में बनी फिल्म 'रोबोट' भी ऐश्वर्या राय की हिट और हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों में से एक है. फिल्म में उनके साथ एक्टर रजनीकांत लीड रोल में थे, जिन्होंने साइंटिस्ट की भूमिका निभाई थी. रोबोट चिट्टी के साथ ऐश्वर्या की केमिस्ट्री खूब पसंद की गई थी. इसकी आईएमडीबी रेटिंग भी 7.2 है और कोईमोई के अनुसार, फिल्म का वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 291 करोड़ रुपये था. इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म सन नेक्स्ट और प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.

Ae Dil Hai Mushkil (2016) - IMDb

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ऐ दिल है मुश्किल (2026)

रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'ऐ दिल है मुश्किल' कोई कैसे ही भुलाया जा सकता है. इसमें भले ही ऐश्वर्या राय का सपोर्टिंग कैरेक्टर था लेकिन और उनका और रणबीर कपूर का रोमांस स्क्रीन पर काफी हिट हुआ था. इसका निर्देशन करण जौहर ने किया था. फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग भी 5.9 है. कोईमोई के अनुसार, फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 240.72 करोड़ रहा था. इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.

Dhoom 2 (2006) - IMDb

धूम 2

ऐश्वर्या राय की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों की चर्चा हो और इसमें 'धूम 2' का नाम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है. इस फिल्म में उनकी और ऋतिक रोशन की केमिस्ट्री ने फैंस का दिल जीत लिया था, जिसे आज तक भुलाया नहीं जा सका है. इनकी केमिस्ट्री और कहानी इस कदर हिट हुई कि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर छप्परफाड़ कमाई की थी. इसकी आईएमडीबी रेटिंग 6.6 है और कोईमोई के अनुसार, फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 147.90 करोड़ रहा था. इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं. फिल्म का निर्देशन संजय गढ़वी ने किया था.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 25 May 2026 10:33 PM (IST)
Tags :
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