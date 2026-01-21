बॉलीवुड एक्ट्रेस तारा सुतारिया इन दिनों काफी लाइम लाइट में बनी हुई हैं. कुछ दिन पहले ही एक्ट्रेस के ब्रेकअप की खबरें सामने आईं थीं. जिससे उनके फैंस काफी हैरान रह गए थे. हालांकि इन खबरों पर वीर और तारा की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई थी. इसी बीच कारा सुतारिया हाल ही में एक नया पोस्ट शेयर किया है. जिसमें उनके फैंस ने कुछ ऐसा देखा कि वो खुद को सवालों की झड़ी लगाने से रोक नहीं पाए.

तारा का पोस्ट

दरअसल हाल ही में तारा सुतारिया ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए एक फोटो शेयर की है. इस फोटो में तारा बेहद खूबसूरत लग रही हैं. फोटो में तारा के हाथ में एक ब्लैक कलर का मग है, जिससे वो कॉफी पी रही हैं. लेकिन लोगों की नजर उनकी खूबसूरती या मग पर नहीं गई बल्कि उनकी हाथ ही अंगूठी पर गई. तारा ने इस फोटो में अपने उल्टे हाथ की फिंगर रिंग में एक बिग डायमंड रिंग पहनी है. ये रिंग वाकई में बहुत खूबसूरत है, जिसे देख उनके फैंस भी उनसे तरह- तरह के सवाल पूछ रहे हैं.

View this post on Instagram A post shared by TARA💫 (@tarasutaria)

क्या बोले फैंस?

तारा की इस पोस्ट और इसमें रिंग को देखकर उन्हें लग रहा है कि तारा की सगाई हो गई है. सोशल मीडिया यूजर्स ने तारा के पोस्ट पर ऐसे कमेंट्स की भी झड़ी लगा दी है. सबसे पहले तो तारा के दोस्त औरी ने रिंग को हाई लाइट करते हुए कमेंट किया. इस पर कई सोशल मीडिया यूजर्स कमेंट कर पूछ रहे हैं कि क्या तारा ने सगाई कर ली है. एक यूजर ने कमेंट किया, 'ये कौन सी रिंग है'. एक अन्य यूजर ने लिखा, 'प्रपोजल रिंग है'. तो वहीं एक और यूजर ने बड़ा सा कमेंट किया है और उसमें लिखा है कि हमें इंगेजमेंट वीडियो देखना है, इसलिए दोनों सोशल मीडिया से दूर है.









बता दें कि कुछ दिन पहले ही वीर पहाड़िया और तारा सुतारिया एपी ढिल्लन के कॉन्सर्ट में पहुंचे थे. जहां से तारा का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसे देख लग रहा था कि तारा और एपी काफी नजदीक थे. इसी के साथ वीर का भीएक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो काफी हैरान दिख रहे थे. ऐसे में इनके ब्रेकअप के कयास लगाए गए. हालांकि पहले तो दोनों ने इन खबरों को अपने- अपने तरीके से खारिज कर दिया. लेकिन कुछ दिन बाद खबरें आईं कि दोनों का ब्रेकअप हो गया है. अब सच क्या है ये तो तारा और वीर ही बता सकते हैं.