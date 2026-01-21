हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडब्रेकअप की खबरों के बीच तारा सुतारिया के हाथ में दिखी डायमंड रिंग, फैंस ने पूछा- 'सगाई की अंगूठी है?'

ब्रेकअप की खबरों के बीच तारा सुतारिया के हाथ में दिखी डायमंड रिंग, फैंस ने पूछा- 'सगाई की अंगूठी है?'

Tara Sutaria Big Diamond Ring: बॉलीवुड एक्ट्रेस तारा सुतारिया के ब्रेकअप की खबरें हाल ही में सामने आई हैं. जिसके बाद उन्होंने लेटेस्ट पोस्ट में अपनी बिग डायमंड रिंग फ्लॉन्ट की है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 21 Jan 2026 10:28 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड एक्ट्रेस तारा सुतारिया इन दिनों काफी लाइम लाइट में बनी हुई हैं. कुछ दिन पहले ही एक्ट्रेस के ब्रेकअप की खबरें सामने आईं थीं. जिससे उनके फैंस काफी हैरान रह गए थे. हालांकि इन खबरों पर वीर और तारा की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई थी. इसी बीच कारा सुतारिया हाल ही में एक नया पोस्ट शेयर किया है. जिसमें उनके फैंस ने कुछ ऐसा देखा कि वो खुद को सवालों की झड़ी लगाने से रोक नहीं पाए.

तारा का पोस्ट
दरअसल हाल ही में तारा सुतारिया ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए एक फोटो शेयर की है. इस फोटो में तारा बेहद खूबसूरत लग रही हैं. फोटो में तारा के हाथ में एक ब्लैक कलर का मग है, जिससे वो कॉफी पी रही हैं. लेकिन लोगों की नजर उनकी खूबसूरती या मग पर नहीं गई बल्कि उनकी हाथ ही अंगूठी पर गई. तारा ने इस फोटो में अपने उल्टे हाथ की फिंगर रिंग में एक बिग डायमंड रिंग पहनी है. ये रिंग वाकई में बहुत खूबसूरत है, जिसे देख उनके फैंस भी उनसे तरह- तरह के सवाल पूछ रहे हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by TARA💫 (@tarasutaria)

क्या बोले फैंस?
तारा की इस पोस्ट और इसमें रिंग को देखकर उन्हें लग रहा है कि तारा की सगाई हो गई है. सोशल मीडिया यूजर्स ने तारा के पोस्ट पर ऐसे कमेंट्स की भी झड़ी लगा दी है. सबसे पहले तो तारा के दोस्त औरी ने रिंग को हाई लाइट करते हुए कमेंट किया. इस पर कई सोशल मीडिया यूजर्स कमेंट कर पूछ रहे हैं कि क्या तारा ने सगाई कर ली है. एक यूजर ने कमेंट किया, 'ये कौन सी रिंग है'. एक अन्य यूजर ने लिखा, 'प्रपोजल रिंग है'. तो वहीं एक और यूजर ने बड़ा सा कमेंट किया है और उसमें लिखा है कि हमें इंगेजमेंट वीडियो देखना है, इसलिए दोनों सोशल मीडिया से दूर है.


ब्रेकअप की खबरों के बीच तारा सुतारिया के हाथ में दिखी डायमंड रिंग, फैंस ने पूछा- 'सगाई की अंगूठी है?


ब्रेकअप की खबरों के बीच तारा सुतारिया के हाथ में दिखी डायमंड रिंग, फैंस ने पूछा- 'सगाई की अंगूठी है?

बता दें कि कुछ दिन पहले ही वीर पहाड़िया और तारा सुतारिया एपी ढिल्लन के कॉन्सर्ट में पहुंचे थे. जहां से तारा का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसे देख लग रहा था कि तारा और एपी काफी नजदीक थे. इसी के साथ वीर का भीएक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो काफी हैरान दिख रहे थे. ऐसे में इनके ब्रेकअप के कयास लगाए गए. हालांकि पहले तो दोनों ने इन खबरों को अपने- अपने तरीके से खारिज कर दिया. लेकिन कुछ दिन बाद खबरें आईं कि दोनों का ब्रेकअप हो गया है. अब सच क्या है ये तो तारा और वीर ही बता सकते हैं.

Published at : 21 Jan 2026 10:25 PM (IST)
Tags :
Tara Sutaria Diamond Ring Veer Paharia
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
एक्शन मोड में नए BJP अध्यक्ष! 8 घंटे चली मीटिंग में 5 राज्यों के चुनावों पर चर्चा, नितिन नवीन ने SIR पर क्या कहा?
एक्शन मोड में नए BJP अध्यक्ष! 8 घंटे चली मीटिंग में 5 राज्यों के चुनावों पर चर्चा, नितिन नवीन ने SIR पर क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
श्रीराम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की हालत गंभीर, ICU में इलाज जारी
श्रीराम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की हालत गंभीर, ICU में इलाज जारी
क्रिकेट
IND vs NZ 1st T20I: पहले अभिषेक शर्मा और अंत में बरसे रिंकू सिंह, भारत ने सबसे बड़ा टोटल बनाकर न्यूजीलैंड को दिया 239 रन का लक्ष्य
IND vs NZ 1st T20I: पहले अभिषेक शर्मा और अंत में बरसे रिंकू सिंह, भारत ने बनाया सबसे बड़ा टोटल
बॉलीवुड
गर्लफ्रेंड गौरी को लेकर सीरियस हैं आमिर खान, बोले- दिल से तो मैं शादी कर चुका हूं
गर्लफ्रेंड गौरी को लेकर सीरियस हैं आमिर खान, बोले- दिल से तो मैं शादी कर चुका हूं
Advertisement

वीडियोज

Pushpa 3 में Villan Salman Khan का सामना करेंगे Allu Arjun, South और Bollywood का दमदार Combo!
Noida Engineer Death: चश्मदीद ने क्यों बदला बयान? पुलिस ने बनाया दबाव! | Yuvraj Mehta
Bahraich में फिर गरजा बुलडोजर! नेपाल बॉर्डर पर अवैध निर्माणों किया ध्वस्त | CM Yogi | UP | Breaking
Sambhal हिंसा के गुनहगारों की खैर नहीं! Shariq Satha के घर की कुर्की का LIVE वीडियो आया सामने
Chitra Tripathi: आर-पार की जंग, 'स्वामी- सिस्टम' में भिड़ंत | Shankaracharya Controversy
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
एक्शन मोड में नए BJP अध्यक्ष! 8 घंटे चली मीटिंग में 5 राज्यों के चुनावों पर चर्चा, नितिन नवीन ने SIR पर क्या कहा?
एक्शन मोड में नए BJP अध्यक्ष! 8 घंटे चली मीटिंग में 5 राज्यों के चुनावों पर चर्चा, नितिन नवीन ने SIR पर क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
श्रीराम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की हालत गंभीर, ICU में इलाज जारी
श्रीराम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की हालत गंभीर, ICU में इलाज जारी
क्रिकेट
IND vs NZ 1st T20I: पहले अभिषेक शर्मा और अंत में बरसे रिंकू सिंह, भारत ने सबसे बड़ा टोटल बनाकर न्यूजीलैंड को दिया 239 रन का लक्ष्य
IND vs NZ 1st T20I: पहले अभिषेक शर्मा और अंत में बरसे रिंकू सिंह, भारत ने बनाया सबसे बड़ा टोटल
बॉलीवुड
गर्लफ्रेंड गौरी को लेकर सीरियस हैं आमिर खान, बोले- दिल से तो मैं शादी कर चुका हूं
गर्लफ्रेंड गौरी को लेकर सीरियस हैं आमिर खान, बोले- दिल से तो मैं शादी कर चुका हूं
विश्व
यूरोपीय संसद ने ट्रंप को दिया तगड़ा झटका! ग्रीनलैंड पर चल रहे विवाद के बीच सस्पेंड की US-EU की ट्रेड डील
यूरोपीय संसद ने ट्रंप को दिया तगड़ा झटका! ग्रीनलैंड पर चल रहे विवाद के बीच सस्पेंड की ट्रेड डील
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी बंटेगा? इन 28 जिलों को मिलाकर अलग राज्य बनाने की मांग, BJP नेता बढ़ाएंगे अपनों की मुश्किल!
यूपी बंटेगा? इन 28 जिलों को मिलाकर अलग राज्य बनाने की मांग, BJP नेता बढ़ाएंगे अपनों की मुश्किल!
हेल्थ
Cancer In Men: पुरुषों का 'साइलेंट किलर' है बिना आहट आने वाला यह कैंसर, 50 की उम्र के बाद सबसे ज्यादा खतरा
पुरुषों का 'साइलेंट किलर' है बिना आहट आने वाला यह कैंसर, 50 की उम्र के बाद सबसे ज्यादा खतरा
यूटिलिटी
क्या पति और पत्नी साथ भरेंगे ITR तो ज्यादा होगी बचत, क्या बदलाव करने जा रही सरकार?
क्या पति और पत्नी साथ भरेंगे ITR तो ज्यादा होगी बचत, क्या बदलाव करने जा रही सरकार?
ENT LIVE
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
ENT LIVE
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
ENT LIVE
Sushant Singh Rajput Birthday: एक अभिनेता, जिसकी legacy आने वाली Generation को प्रेरित करेगी
Sushant Singh Rajput Birthday: एक अभिनेता, जिसकी legacy आने वाली Generation को प्रेरित करेगी
ENT LIVE
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
ENT LIVE
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Embed widget