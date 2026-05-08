बिग बॉस 7 को याद कर तनीषा मुखर्जी का छलका दर्द, अरमान कोहली संग रिश्ते को बताया 'ट्रॉमा'

टीवी और फिल्मों में काम कर चुकीं तनीषा मुखर्जी एक बार फिर चर्चा में हैं. इस बार उन्होंने रियलिटी शो बिग बॉस 7 का अनुभव सभी के साथ शेयर किया है, साथ ही इसे ट्रॉमैटिक यानी परेशान करने वाला बताया है. हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में तनीषा ने बताया कि उस शो में जाना उनकी जिंदगी का बहुत बड़ा और अनजाने में लिया गया फैसला था. उस समय वो बहुत भोली थीं और उन्हें रियलिटी शो की असली दुनिया के बारे में समझ नहीं थी. इतने सालों बाद तनीषा ने उस पूरे फेज को लेकर खुलासे किए हैं.

दुनिया वही देखती है जो...

ममराजी को दिए इंटरव्यू में तनीषा ने कहा, 'मैं अपनी फेयरी टेल दुनिया में थी और सोच रही थी कि सब बहुत अच्छा होगा. मेरे एजेंट ने कहा था कि तुम अपनी नई इमेज बना सकती हो, दुनिया को दिखा सकती हो कि तुम असल में कैसी हो. लेकिन बाद में समझ आया कि वहां आप दुनिया को कुछ नहीं दिखाते, बल्कि दुनिया को वही दिखाया जाता है जो मेकर्स दिखाना चाहते हैं. शो की टीम काफी स्मार्ट थी. उन्होंने जानबूझकर उन्हें शो देखने से मना किया था और मैं इतनी मासूम थीं कि सच में कभी शो देखकर समझने की कोशिश नहीं की कि अंदर क्या होता है.'

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परिवार पर होती थी बातचीत

तनीषा ने आगे कहा, 'मैं बहुत सी बातें इसलिए नहीं बोलती थी क्योंकि मैं किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहती थी और ये नहीं चाहती थी कि मेरे परिवार पर कोई असर पड़े. लेकिन बाद में पता चला कि लोग मेरे परिवार का नाम लेकर स्क्रीन टाइम ले रहे थे. कई लोग उनकी बहन काजोल और जीजा अजय देवगन को लेकर बातें करते थे. मैं सोचती थी कि क्या आप उन्हें पैसे दे रहे हैं? वो इतने बड़े स्टार्स है. अगर 3-4 करोड़ रुपये दोगे तो आएंगे, वरना फ्री में क्यों आएंगे? यहां हर इंसान पैसे लेकर काम कर रहा है. उन्होंने कभी किसी दूसरे कंटेस्टेंट के परिवार के बारे में गलत बातें नहीं कीं क्योंकि उनकी परवरिश अलग रही है.

अरमान संग रिश्ते को बताया ट्रॉमा

इसके अलावा अरमान कोहली के साथ अपने रिश्ते पर बात करते हुए तनीषा ने इसे 'ट्रॉमा बॉन्ड' बताया. उन्होंने कहा कि ऐसे रियलिटी शोज लोगों को इमोशनली जोड़ देते हैं क्योंकि वहां हर कोई तनाव और दबाव में होता है. ये शोज ट्रॉमा पर चलते हैं. वहां बनने वाली दोस्ती और रिश्ते भी ट्रॉमा बॉन्ड होते हैं. बाद में जब आप उस माहौल से बाहर निकलते हैं और खुद को समझते हैं, तब एहसास होता है कि कई रिश्ते सिर्फ उस वक्त की मजबूरी थे. बता दें कि तनीषा और अरमान की मुलाकात बिग बॉस 7 में हुई थी और दोनों कुछ समय तक रिश्ते में रहे. हालांकि साल 2014 में उनका ब्रेकअप हो गया था.

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