एक्सप्लोरर
तैयार हुआ मनीषा रानी का ड्रीम होम, सोशल मीडिया पर शेयर की गृह प्रवेश की झलक, देखें तस्वीरें
Manisha Rani New House: कई महीनों की मेहनत और सब्र के बाद आखिरकार मनीषा रानी का घर बनकर तैयार हो गया है. हाल ही में उन्होंने गृह प्रवेश की कई तस्वीरें शेयर की है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.
मनीषा रानी इन दिनों खूब चर्चा में है. हाल ही में उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर अपने नए घर के गृह प्रवेश की तस्वीरें शेयर की है, जिसमें वो बहुत खुश नजर आ रही है. कई महीनों से उनके घर का काम चल रहा था और बहुत मेहनत से उन्होंने मुंबई में अपने सपनों का घर लिया है. जैसे ही तस्वीरें सामने आई, फैंस उन्हें बधाई देने लगे. ये सिर्फ एक घर नहीं, बल्कि उनकी मेहनत का नतीजा है. तो आइए इन तस्वीरों को देखते है.
1/7
2/7
Published at : 07 May 2026 06:43 PM (IST)
Tags :Manisha Rani
बॉलीवुड
7 Photos
तैयार हुआ मनीषा रानी का ड्रीम होम, सोशल मीडिया पर शेयर की गृह प्रवेश की झलक, देखें तस्वीरें
बॉलीवुड
9 Photos
कौन हैं नेहल वढेरा की रूमर्ड गर्लफ्रेंड कश्मीरा परदेशी? नेटफ्लिक्स की इस टॉप सीरीज में मचा रहीं धमाल
बॉलीवुड
7 Photos
करियर के पीक पर फिल्मों से दूर क्यों हुईं पहली 100 करोड़ी फिल्म एक्ट्रेस? वजह कर देगी हैरान
बॉलीवुड
7 Photos
'पत्नी चलाती थी खर्च, मैं नशे में डूबा रहता था...', जब बेरोजगारी ने बॉबी देओल को बना दिया था शराबी
बॉलीवुड
7 Photos
पिंक अनारकली सूट और बालों में गजरा, अनन्या पांडे ने दिखाईं दिलकश अदाएं, नजरें हटाना मुश्किल
बॉलीवुड
7 Photos
'दादी की शादी' की स्क्रीनिंग में रणबीर-आलिया ने लूटी महफिल, नीतू कपूर और रिद्धिमा का भी दिखा खास बॉन्ड
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
मनोरंजन
हनी सिंह का अश्लील गाने से इनकार, दावे के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने की हलफनामे की मांग
मनोरंजन
गुवाहाटी में हुई मुलाकात, बॉस पर आया दिल, बेहद फिल्मी है अनुराग बसु की लव स्टोरी
मनोरंजन
बॉक्स ऑफिस के 'धुरंधर' बने आदित्य धर, किया वो कारनामा जो आजतक कोई और नहीं कर पाया
मनोरंजन
'भूत बंगला' विवाद: मेकर्स पर वेंडर्स ने लगाए आरोप, 232 करोड़ कमाने के बाद भी नहीं दिए पैसे
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
तैयार हुआ मनीषा रानी का ड्रीम होम, सोशल मीडिया पर शेयर की गृह प्रवेश की झलक, देखें तस्वीरें
शिवाजी सरकार
Opinion