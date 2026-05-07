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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडतैयार हुआ मनीषा रानी का ड्रीम होम, सोशल मीडिया पर शेयर की गृह प्रवेश की झलक, देखें तस्वीरें

तैयार हुआ मनीषा रानी का ड्रीम होम, सोशल मीडिया पर शेयर की गृह प्रवेश की झलक, देखें तस्वीरें

Manisha Rani New House: कई महीनों की मेहनत और सब्र के बाद आखिरकार मनीषा रानी का घर बनकर तैयार हो गया है. हाल ही में उन्होंने गृह प्रवेश की कई तस्वीरें शेयर की है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 07 May 2026 06:43 PM (IST)
Manisha Rani New House: कई महीनों की मेहनत और सब्र के बाद आखिरकार मनीषा रानी का घर बनकर तैयार हो गया है. हाल ही में उन्होंने गृह प्रवेश की कई तस्वीरें शेयर की है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

मनीषा रानी इन दिनों खूब चर्चा में है. हाल ही में उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर अपने नए घर के गृह प्रवेश की तस्वीरें शेयर की है, जिसमें वो बहुत खुश नजर आ रही है. कई महीनों से उनके घर का काम चल रहा था और बहुत मेहनत से उन्होंने मुंबई में अपने सपनों का घर लिया है. जैसे ही तस्वीरें सामने आई, फैंस उन्हें बधाई देने लगे. ये सिर्फ एक घर नहीं, बल्कि उनकी मेहनत का नतीजा है. तो आइए इन तस्वीरों को देखते है.

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इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि मनीषा ने अपने नए घर को बहुत खूबसूरती से सजाया है.
इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि मनीषा ने अपने नए घर को बहुत खूबसूरती से सजाया है.
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इसमें वो गृह प्रवेश की पूजा के बाद फोटो खिंचवाते दिखीं. उन्होंने ग्रीन कलर का सुंदर सा सूट पहना है, जिसका बॉर्डर इसे अट्रैक्टिव बना रहा है.
इसमें वो गृह प्रवेश की पूजा के बाद फोटो खिंचवाते दिखीं. उन्होंने ग्रीन कलर का सुंदर सा सूट पहना है, जिसका बॉर्डर इसे अट्रैक्टिव बना रहा है.
Published at : 07 May 2026 06:43 PM (IST)
Tags :
Manisha Rani

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