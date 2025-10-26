तब्बू एक ऐसी स्टार एक्ट्रेस हैं जिन्होंने ना सिर्फ अपने दम पर बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई बल्कि कई दशक के करियर में आज भी वो उसी अंदाज में अपने काम का लोहा मनवा रही हैं. लेकिन तब्बू की बहन फराह नाज इस मामले में उनसे बिल्कुल अलग हैं. वो अपने गुस्सैल और चिड़चिड़े स्वभाव की वजह से अपने करियर को तबाह कर बैठी थीं. खुद इस बात को स्वीकार करने वाली फराह नाज के करियर की कुछ दिलचस्प बातें आज आपको बताएंगे.

फराह नाज के लिए गुस्सा बना मुसीबत

महज 17 साल की उम्र में फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाली फराह नाज एक जानी मानी एक्ट्रेस रही हैं. लेकिन सेट्स पर उनका गुस्सा उनके लिए मुसीबत ही बना रहा. उनका चिड़चिड़ा स्वभाव उनके करियर की बर्बादी की वजह बन गया था. साल 1985 में फिल्म फासले से करियर शुरु करने वाली फराह ने ज्यादा वक्त तक बॉलीवुड में काम नहीं किया. फराह नाज का गुस्सा इतना बेफिक्र था कि एक बार उन्होंने सरेआम अपने कोएक्टर को थप्पड़ जड़ दिया था.

किस एक्टर को जड़ा था फराह ने थप्पड़

दरअसल फिल्म ‘कसम वर्दी’ की में फराह और एक्टर चंकी पांडे साथ काम कर रहे थे. इस दौरान फराह कुछ ऐसी भड़की थीं कि उन्होंने चंकी को तमाचा रसीद कर दिया था. दरअसल चंकी ने फराह से मजाक किया था जो उन्हें पसंद नहीं आया था. इसके बाद उन्होंने चंकी को जोरदार चांटा मारा और जान से मार देने की धमकी भी दी थी.

गुस्से ने डूबा दिया एक्ट्रेस का करियर

इस घटना से फराह की निगेटिव इमेज की चर्चा हर जगह होने लगी थी. फराह के गुस्सैल स्वभाव की वजह से लोगों ने उनसे दूरी बनानी शुरू कर दी थी और धीऱे-धीरे उन्हें फिल्में भी कम मिलने लगी थीं. ये घटना एक तरह से उनके करियर की बर्बादी का कारण बनी थी.

विंदु दारा सिंह से हुई थी शादी

फराह की पर्सनल लाइफ की बात करें तो एक फिल्म के सेट पर ही फराह और विंदु दारा सिंह की मुलाकात कुछ ही वक्त में प्यार में बदल गई थी. करीब छह साल डेट करने के बाद दोनों ने शादी कर ली थी. दोनों का एक बेटा भी है लेकिन कुछ साल में ही दोनों के रिश्ते में दरार आने लगी और साल 2002 में दोनों अलग हो गए थे.

ये भी पढ़ें -

‘ये अशुभ संकेत है..’ सतीश शाह के निधन से टूटे अमिताभ बच्चन, आधी रात शेयर की भावुक पोस्ट