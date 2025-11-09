जरीन को लेकर इनसिक्योर थे संजय खान, पत्नी ने छोड़ दिया था कामयाब मॉडलिंग करियर

एक्टर संजय खान की पत्नी और जानीमानी फिल्म इंडस्ट्री शख्सियत जरीन खान ने दुनिया को अलविदा कह दिया है. संजय खान से शादी के पहले वो मॉडलिंग करती थीं और ग्लैमर की दुनिया में तेजी से नाम कमा रही थीं लेकिन ये बात उनके पति को पसंद नहीं थी. संजय खान इनसिक्योर हो गए थे. उस वक्त उनके पास खुद की जॉब भी नहीं थी. पति की परेशान को देखते हुए जरीन खान ने तेजी से बढ़ता हुआ अपना मॉडलिंग का करियर छोड़ दिया था.

कैसे हुआ जरीन खान निधन?

जायद, सुजैन और फराह की मां जरीन खान का 81 साल की उम्र में निधन हो गया. वो लंबे समय से एज-रिलेटेड बीमारियों से जूझ रही थीं और इसी दौरान पिछले दिनों उन्हें कॉर्डियक अरेस्ट हो गया. उनकी मौत से उनकी फैमिली और उनके करीबी काफी गमगीन हैं.

मिस इंडिया बन सकती थीं जरीन

कहा जाता है कि शादी के पहले जरीन खान का मॉडलिंग करियर काफी अच्छा था. उन्हें मिस इंडिया टाइटल के लिए एक मजबूत दावेदार माना जा रहा था. हालांकि, संजय खान से शादी होते ही उन्होंने मॉडलिंग करियर त्याग दिया था.

IDiva से एक बार हुई बातचीत में जरीन ने कहा था कि जब दोनों के रिश्ते की शुरुआत हुई तो संजय एक्टिंग की दुनिया में स्टार्ट ले रहे थे. उस वक्त वो काफी दुबले-पतले थे, डॉक्टर्स ने उन्हें रोज आठ केले और एक पैकेट बटर खाने की सलाह दी थी. उसी दौरान जरीन भी मॉडलिंग की दुनिया में कमद रख रही थीं. उन्हें लोग अगली मिस इंडिया के तौर पर भी देखते थे. हालांकि, जल्द ही संजय इन्सिक्योर होने लगे और इससे टेंशन बढ़ने लगी. जरीन ने कहा था- जब मैं उस दौरान रैंप पर चलती थी अब्बास पीछे बैठकर गुर्राता रहता था. उस वक्त उसके पास काम नहीं था, इससे वो और ज्यादा इरिटेट था.

जरीन ने कहा था इसके अलावा एक वक्त उनके पास बड़ा मौका आया था जो कि उनकी दुनिया बदल सकता था. सुपरमॉडल पर्सिस खंबाटा (Persis Khambatta) ने उन्हें दो साल के लिए लंदन का कन्ट्रैक्ट दिया था. लेकिन उस वक्त उनके ब्वॉयफ्रेंड संजय ने अल्टीमेटम दे दिया था. जरीन ने कहा था- पर्सिस मुझे दो साल के कन्ट्रैक्ट पर लंदन ले जाना चाहती थी. पर मेरा ब्वॉयफ्रेंड काफी पोजेसिव था. उन्होंने मुझे अल्टीमेटम दे दिया कि या तो तुम लंदन जाओगी या फिर मेरे साथ रहोगी. मैंने उसके साथ रहना चुना और खुश हूं. बता दें कि दोनों की शादी 1996 में हुई थी.