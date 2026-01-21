पहली फिल्म के सेट पर हो गया था सुरैया को प्यार, फिर आजीवन कुंवारा रहने की खाई कसम

बॉलीवुड फिल्मों में काम करते- करते हमने देखा है कि कई एक्टर्स को एक दूसरे से प्यार हो जाता है. जैसे सिद्धार्थ- कियारा या रणवीर- दीपिका की बात कर लें. इन दोनों कपल्स को भी सेट पर प्यार हुआ और शादी कर ली. लेकिन सबकी जिंदगी इनकी तरह लकी नहीं होती. ऐसे कई एक्टर और एक्ट्रेल हैं जिनकी प्रेम कहानी सेट पर तो शुरू हुई लेकिन इसका अंत दुखद हुआ. ऐसी ही कहानी है वेटरन एक्ट्रेस सुरैया की. जिन्हें सेट पर अपने पहले को-स्टार से प्यार हुआ लेकिन ये प्यार अधूरा ही रह गया.

सुरैया ने बॉलीवुड में 1948 में आई फिल्म 'विद्या' से कदम रखा था. इस फिल्म में उनके साथ लीड रोल में देव आनंद थे. देव आनंद का चार्म ही उस दौरान ऐसा था कि उनसे किसी को भी प्यार हो जाए. ऐसे में इंडस्ट्री में नई- नई आईं सुरैया भी कैसे बच सकती थीं. सुरैया को फिल्म की शूटिंग के दौरान ही देव आनंद से प्यार हो गया. सिर्फ सुरैया ही नहीं बल्कि देव आनंद भी एक्ट्रेस की खूबसूरती से खुद को बचा नहीं पाए और उनके प्यार में डूब गए. दोनों का प्यार सेट पर ही परवान चढ़ा लेकिन दोनों एक दूसरे के ना हो पाए.

इस प्रेम कहानी के बारे में देव आनंद ने अपनी आत्मकथा में भी जिक्र किया था. उन्होंने लिखा था कि सुरैया ने जब पहली बार उन्हें छुआ तभी उन्हें इस बात का एहसास हो गया था कि वो सुरैया से प्यार करते हैं. लेकिन जैसे बॉलीवुड फिल्मों में विलेन होते हैं वैसे ही रियल लाइफ में भी विलेन होते हैं. इस प्यार की दुश्मन बनीं सुरैयार की नानी. जिन्हें मंजूर नहीं थी कि उनकी शादी किसी गैर धर्म में हों. ऐसे में नानी ने सुरैया और देव आनंद का मिलना- जुलना भी बंद करवा दिया.

इतना ही नहीं सुरैया के घर पर भी देव आनंद का आना मना कर दिया गया है. बस यहीं से इस लव स्टोरी का अंत हो गया. लेकिन सुरैया ने इसके बाद कसम खा ली कि वो अब किसी और से शादी नहीं करेंगी और ऐसा ही हुआ भी. सुरैया ने देव आनंद ने शादी नहीं की तो किसी और से भी कभी नहीं थी. 31 जनवरी 2004 को सुरैया का निधन हो गया और वो देव आनंद की यादों के साथ ही दुनिया को अलविदा कह गईं.