पूजा देओल Vs तान्या देओल: सनी देओल और बॉबी देओल में किसकी पत्नी ज्यादा अमीर? एक के पास है 300 करोड़ की दौलत
Pooja Deol Vs Tanya Deol: सनी देओल और बॉबी देओल की पत्नियां लाइमलाइट से दूर रहती हैं. आइए जानते हैं दोनों की पत्नियों में से कौन ज्यादा अमीर है.
सनी देओल और बॉबी देओल अपनी पर्सनल लाइफ को प्राइवेट ही रखते हैं. उनकी पत्नियां पूजा देओल और तान्या देओल ग्लैमर वर्ल्ड से बिल्कुल दूरी बनाए रखती हैं. लेकिन दोनों ही अच्छी खासी नेटवर्थ है. आइए जानते हैं देओल फैमिली की कौनसी बहू ज्यादा अमीर है.
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पूजा देओल की नेटवर्थ
सनी देओल और पूजा देओल की बात करें तो दोनों की शादी 1984 में हुई थी. ये शादी प्राइवेट सेरेमनी में हुई थी. पूजा को कम ही स्पॉट किया जाता है. दोनों दो बेटे करण और राजवीर देओल के पेरेंट्स हैं. करण देओल की शादी में पूजा देओल की तस्वीरें खूब वायरल हुई थीं. क्या आप जानते हैं कि पूजा का रॉयल कनेक्शन है. वो लंदन में पली-बढ़ी हैं. उनकी मां का नाम June Sarah Mahal था और वो ब्रिटिश थीं. उनकी मां का रॉयल कनेक्शन था.
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रिपोर्ट्स के मुताबिक, पूजा देओल की नेटवर्थ 6 करोड़ रुपये है. इसमें 1.5 करोड़ रुपये की जूलरी भी शामिल है.
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कितनी अमीर हैं तान्या देओल?
वहीं तान्या देओल और बॉबी देओल की बात करें तो उनकी शादी 1996 में हुई थी. दोनों के दो बेटे आर्यमन और धरम देओल हैं. दोनों पहली बार चंकी पांडे के घर पर मिले थे और यहीं से उनकी लव स्टोरी शुरू हुई थी.
तान्या देओल की बात करें तो वो करोड़पति देवेंद्र आहूजा की बेटी हैं. वो सेंचुरियन बैंक के प्रमोटर और 20th Century Finance कंपनी के MD थे. डीएनए इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, तान्या देओल की नेटवर्थ 300 करोड़ है. तान्या एक सक्सेसफुल बिजनेसवुमेन हैं. वो इंटीरियर डिजाइनर हैं और अपना फर्निशिंग स्टोर चलाती हैं. उनके एक भाई विक्रम और एक बहन मुनीशा है. वहीं बॉबी देओल की बात करें तो उनकी नेटवर्थ 66 करोड़ है. बॉबी और तान्या मुंबई में 6 करोड़ के लग्जरी घर में रहते हैं.
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Source: IOCL