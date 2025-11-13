बॉलीवुड एक्टर सनी देओल की फिल्म 'जाट' ने दर्शकों को खूब दिल जीता. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई भी की. जाट को गोपीचंद मालिनेनी ने डायरेक्ट किया था. लेकिन अब दूसरे पार्ट में गोपिचंद मालिनेनी रिप्लेस हो गए हैं. अब 'जाट 2' को राजकुमार संतोषी डायरेक्ट करेंगे जो पहले ही सनी देओल की लाहौर 1947 को भी बना रहे हैं. 'जाट 2' को डायरेक्ट करने के लिए राजकुमार संतोषी ने करोड़ों की फीस भी ली है.

बॉलीवुड हंगामा ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि 'जाट 2' के प्रोडक्शन हाउस पीपल्स मीडिया फैक्ट्री और मैथरी ने राजकुमार संतोषी को साइन कर लिया है. रिपोर्ट में लिखा है- 'क्योंकि निर्देशक गोपीचंद मनेनी दूसरी कमिटमेंट्स में बिजी हैं, इसलिए उन्होंने इस एक्शन से भरपूर मनोरंजक फिल्म के निर्देशन के लिए राजकुमार संतोषी को चुना है. निर्माताओं और सनी देओल को भरोसा है कि जाट की दुनिया में संतोषी के शामिल होने से फिल्म की सफलता और भी बढ़ जाएगी.'

'जाट 2' के लिए राजकुमार संतोषी को मिली मोटी फीस

'जाट' के मेकर्स इस एक्शन फिल्म को फ्रेंचाइजी में बदलने के लिए बेहद एक्साइटेड हैं. रिपोर्ट में आगे लिखा है- 'राजकुमार संतोषी को जाट के सीक्वल के निर्देशन के लिए 15 करोड़ रुपए की भारी-भरकम रकम दी गई है और ये अब तक की उनकी सबसे बड़ी सैलरी है. कागजी कार्रवाई एक महीने में पूरी होने की उम्मीद है.' 'जाट 2' की शूटिंग 2026 के सेंकेंड में शुरू हो सकती है. फिलहाल फिल्म की रिलीज डेट को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है.

जाट का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और स्टार कास्ट

बता दें कि 'जाट' में सनी देओल के साथ रणदीप हुड्डा लीड रोल में दिखाई दिए थे. फिल्म में विनीत कुमार सिंह, सैयामी खेर, रेजिना कैसेंड्रा और जगपति बाबू भी अहम किरदार में दिखाई दिए थे. 2025 में रिलीज हुई इस फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 104.36 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था. वहीं 'जाट' ने वर्ल्डवाइड 118.36 करोड़ रुपए की कमाई की थी.