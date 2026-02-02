सनी देओल, अहान शेट्टी और वरुण धवन की फिल्म बॉर्डर 2 ने इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रखा है. इस फिल्म को देखने के बाद 1997 में रिलीज हुई बॉर्डर से जुड़ी यादें भी ताजा हो गई हैं. इस फिल्म से जुड़ी एक ऐसी कहानी है जिसमें 59 लोगों ने अपनी जान गंवा की थी.

उस दिन हुए उपहार अग्निकांड के बारे में सुन आज भी लोगों की रूह कांप जाती है. आपको बता दें इस कांड पर 2023 में ट्रायल बाय फायर नाम की सीरीज बनी थी. इस सीरीज को काफी पसंद भी किया गया. ये अग्निकांड कहीं और के नहीं बल्कि दिल्ली के ग्रीन पार्क में स्थित उपहार सिनेमा से जुड़ा हुआ है.

59 लोगों की गई थी जान

बॉर्डर फिल्म का पोस्टर जबसे रिलीज हुआ था, तबसे ही इसे लेकर दर्शकों के अंदर एक अलग ही क्रेज था. ऐसे में जब फिल्म थिएटर में रिलीज हुई, तो शायद ही कोई ऐसा शो था जो हाउसफुल नहीं रहा होगा. इस फिल्म के गीत देशभर में गूंज रहे थे. फिल्म की सफलता के बीच ही 59 लोगों की जान चली गई.





सबसे ज्यादा हैरानी की बात ये थी कि मरने वालों में 23 बच्चे थे जिसमें से एक की उम्र 1 महीने थी. दरअसल, जब दर्शक थिएटर में बॉर्डर देख रहे थे तभी ट्रांसफॉर्मर शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लग गई. आग नीचे से पर्दे और फिर थिएटर में बंद लोगों तक पहुंच गई.

चारों तरफ धुआं और अपनी जान बचाने की कोशिश में लोग भगदड़ करने लग गए. रिपोर्ट में कहा गया कि वहां जिन लोगों की भी डेथ हुई थी वो आग में जलकर नहीं मरे थे, बल्कि धूए की वजह से दम घुटने से उनका निधन हुआ था. इस दौरान कई लोगों के घर उजड़ गए थे. काफी हंगामा मच गया था. हालांकि, इस कांड के बाद भी बार्डर को लोगों ने खूब पसंद किया था.