हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बजटWPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'बॉर्डर' देखने गए 59 लोगों की दम घुटने से हो गई थी मौत, बाद में उपहार अग्निकांड पर बनाई गई Netflix की ये पॉपुलर सीरीज

'बॉर्डर' देखने गए 59 लोगों की दम घुटने से हो गई थी मौत, बाद में उपहार अग्निकांड पर बनाई गई Netflix की ये पॉपुलर सीरीज

सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 13 जून 1997 में रिलीज हुई थी. इसी दिन उपहार अग्निकांड भी हुआ था. इस अग्निकांड पर नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज बनी. इस दौरान 59 लोगों ने जान गंवा दी थी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 02 Feb 2026 04:10 PM (IST)
Preferred Sources

सनी देओल, अहान शेट्टी और वरुण धवन की फिल्म बॉर्डर 2 ने इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रखा है. इस फिल्म को देखने के बाद 1997 में रिलीज हुई बॉर्डर से जुड़ी यादें भी ताजा हो गई हैं. इस फिल्म से जुड़ी एक ऐसी कहानी है जिसमें 59 लोगों ने अपनी जान गंवा की थी.

उस दिन हुए उपहार अग्निकांड के बारे में सुन आज भी लोगों की रूह कांप जाती है. आपको बता दें इस कांड पर 2023 में ट्रायल बाय फायर नाम की सीरीज बनी थी. इस सीरीज को काफी पसंद भी किया गया. ये अग्निकांड कहीं और के नहीं बल्कि दिल्ली के ग्रीन पार्क में स्थित उपहार सिनेमा से जुड़ा हुआ है.

59 लोगों की गई थी जान

बॉर्डर फिल्म का पोस्टर जबसे रिलीज हुआ था, तबसे ही इसे लेकर दर्शकों के अंदर एक अलग ही क्रेज था. ऐसे में जब फिल्म थिएटर में रिलीज हुई, तो शायद ही कोई ऐसा शो था जो हाउसफुल नहीं रहा होगा. इस फिल्म के गीत देशभर में गूंज रहे थे. फिल्म की सफलता के बीच ही 59 लोगों की जान चली गई.


बॉर्डर' देखने गए 59 लोगों की दम घुटने से हो गई थी मौत, बाद में उपहार अग्निकांड पर बनाई गई Netflix की ये पॉपुलर सीरीज

सबसे ज्यादा हैरानी की बात ये थी कि मरने वालों में 23 बच्चे थे जिसमें से एक की उम्र 1 महीने थी. दरअसल, जब दर्शक थिएटर में बॉर्डर देख रहे थे तभी ट्रांसफॉर्मर शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लग गई. आग नीचे से पर्दे और फिर थिएटर में बंद लोगों तक पहुंच गई.

चारों तरफ धुआं और अपनी जान बचाने की कोशिश में लोग भगदड़ करने लग गए. रिपोर्ट में कहा गया कि वहां जिन लोगों की भी डेथ हुई थी वो आग में जलकर नहीं मरे थे, बल्कि धूए की वजह से दम घुटने से उनका निधन हुआ था. इस दौरान कई लोगों के घर उजड़ गए थे. काफी हंगामा मच गया था. हालांकि, इस कांड के बाद भी बार्डर को लोगों ने खूब पसंद किया था. 

 

Published at : 02 Feb 2026 04:10 PM (IST)
Tags :
Border Sunny Deol
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Union Budget Session: राहुल गांधी के बयान पर आखिर सरकार को आपत्ति क्या, तीन-तीन मंत्री एक साथ भिड़े?
राहुल गांधी के बयान पर आखिर सरकार को आपत्ति क्या, तीन-तीन मंत्री एक साथ भिड़े?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP SIR के इन आंकड़ों ने बढ़ाई अखिलेश यादव की टेंशन! इस वजह से अब कर रहे फॉर्म 7 का जिक्र
UP SIR के इन आंकड़ों ने बढ़ाई अखिलेश यादव की टेंशन! इस वजह से अब कर रहे फॉर्म 7 का जिक्र
विश्व
'आज खुशी का दिन है...', PAK आर्मी पर बरसाईं गोलियां फिर मुस्कुराई और दे दी जान, मरने से पहले का बलूच महिला फिदायीन का वीडियो
'आज खुशी का दिन है...', PAK आर्मी पर बरसाईं गोलियां फिर मुस्कुराई और दे दी जान, बलूच महिला फिदायीन का वीडियो
बॉलीवुड
बॉक्स ऑफिस अलर्ट: 27 फरवरी को थिएटर्स में लौटेगी ये सुपरहिट फिल्म, बड़े-बड़े ‘धुरंधर’ भी रह जाएंगे पीछे!
बॉक्स ऑफिस अलर्ट: 27 फरवरी को थिएटर्स में लौटेगी ये सुपरहिट फिल्म, बड़े-बड़े ‘धुरंधर’ भी रह जाएंगे पीछे!
Advertisement

वीडियोज

Budget 2026: बजट में बैंकिंग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टरक्या मिला, आसान शब्दों में समझिए | Paisa Live
SIR Controversy :
Rohit Shetty के घर के बाहर फायरिंग मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार.मास्टरमाइंड गिरफ्तार | Breaking
Data Centers और AI से तेज़ होगी Economic Growth | Interview | Paisa Live
IND Vs PAK : बॉयकॉट के बाद मंडराने लगे Pakistan पर खतरे के बादल ! | T20 World Cup
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Union Budget Session: राहुल गांधी के बयान पर आखिर सरकार को आपत्ति क्या, तीन-तीन मंत्री एक साथ भिड़े?
राहुल गांधी के बयान पर आखिर सरकार को आपत्ति क्या, तीन-तीन मंत्री एक साथ भिड़े?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP SIR के इन आंकड़ों ने बढ़ाई अखिलेश यादव की टेंशन! इस वजह से अब कर रहे फॉर्म 7 का जिक्र
UP SIR के इन आंकड़ों ने बढ़ाई अखिलेश यादव की टेंशन! इस वजह से अब कर रहे फॉर्म 7 का जिक्र
विश्व
'आज खुशी का दिन है...', PAK आर्मी पर बरसाईं गोलियां फिर मुस्कुराई और दे दी जान, मरने से पहले का बलूच महिला फिदायीन का वीडियो
'आज खुशी का दिन है...', PAK आर्मी पर बरसाईं गोलियां फिर मुस्कुराई और दे दी जान, बलूच महिला फिदायीन का वीडियो
बॉलीवुड
बॉक्स ऑफिस अलर्ट: 27 फरवरी को थिएटर्स में लौटेगी ये सुपरहिट फिल्म, बड़े-बड़े ‘धुरंधर’ भी रह जाएंगे पीछे!
बॉक्स ऑफिस अलर्ट: 27 फरवरी को थिएटर्स में लौटेगी ये सुपरहिट फिल्म, बड़े-बड़े ‘धुरंधर’ भी रह जाएंगे पीछे!
क्रिकेट
भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार करने से पाकिस्तान को होंगे 5 बड़े नुकसान, PCB की बजने वाली है बैंड
भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार करने से पाकिस्तान को होंगे 5 बड़े नुकसान, PCB की बजने वाली है बैंड
लाइफस्टाइल
Why Dogs Sleep Near Doors: नरम बिस्तर छोड़ आखिर दरवाजे पर ही क्यों सोता है आपका कुत्ता? जान लीजिए इसके पीछे की असली वजह
नरम बिस्तर छोड़ आखिर दरवाजे पर ही क्यों सोता है आपका कुत्ता? जान लीजिए इसके पीछे की असली वजह
विश्व
Balochistan Gwadar Port: भारत को मिला था ग्वादर का ऑफर, मना करने पर पाकिस्तान ने खरीदा, अब 91 फीसदी कमाई कर रहा चीन
भारत को मिला था ग्वादर का ऑफर, मना करने पर पाकिस्तान ने खरीदा, अब 91 फीसदी कमाई कर रहा चीन
शिक्षा
बजट में 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब बनाने का ऐलान, इन लैब्स में क्या सिखाया जाएगा?
बजट में 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब बनाने का ऐलान, इन लैब्स में क्या सिखाया जाएगा?
ENT LIVE
Human Cocaine Review | पुष्कर जोग, जाकिर खान, इशिता राज और सिद्धांत कपूर की शानदार परफॉरमेंस
Human Cocaine Review | पुष्कर जोग, जाकिर खान, इशिता राज और सिद्धांत कपूर की शानदार परफॉरमेंस
ENT LIVE
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
ENT LIVE
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
ENT LIVE
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
ENT LIVE
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
Embed widget