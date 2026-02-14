हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
'शायद मेरे लायक कोई चीज नहीं थी', अपने करियर के मुश्किल दौर को याद कर छलका सनी देओल का दर्द

'शायद मेरे लायक कोई चीज नहीं थी', अपने करियर के मुश्किल दौर को याद कर छलका सनी देओल का दर्द

Sunny Deol On His Tough Phase: बॉर्डर 2 एक्टर सनी देओल ने हाल ही में करियर में उतार-चढ़ाव के बारे में खुलकर बात की. उन्होंने कहा कि जब फिल्म अच्छा करती है तो आप किस्मत पर यकीन करने लगते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 14 Feb 2026 10:08 AM (IST)
सनी देओल इन दिनों अपने करियर के पीक पर हैं. एक्टर की हालिया रिलीज फिल्म बॉर्डर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर डाली है और ये फिल्म साल की पहली ब्लॉकबस्टर बन चुकी है. जहां एक तरफ सनी देओल अपनी इस फिल्म की सक्सेस का जश्न मना रहे हैं तो वहीं एक्टर ने एक इंटरव्यू के दौरान फिल्म इंडस्ट्री में अपने करियर के उतार-चढ़ाव के बारे में खुलकर बात की है.

सनी देओल ने अपने स्ट्रगल के दिनों को किया याद
दरअसल न्यूज़ एजेंसी एएनआई से बात करते हुए, सनी देओल ने कहा, "मैं इस इंडस्ट्री में कई सालों से हूं, और हम ऐसी चीजें देखते आ रहे हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी बात जो मैं सबसे कहता हूं और जो मेरा मानना ​​है कि मैं यहां इसलिए हूं क्योंकि आप जो भी काम करते हैं, अगर आप एक एक्टर हैं, आप जिस भी फील्ड में हैं, मेरा मतलब है, उतार-चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन आपको मेहनत करते रहना पड़ेगा और करते रहना चाहिए."

उन्होंने कहा कि सक्सेस अक्सर डेस्टिनी के रोल को समझने में मदद करती है. उन्होंने कहा, “सालों के संघर्ष के बाद, जब कोई फिल्म अच्छा करती है, तो आप किस्मत पर विश्वास करने लगते हैं. उससे पहले, आप सिर्फ यही सोचते हैं कि ‘मैं अपनी किस्मत बनाऊंगा, मैं यह करूंगा, मैं वह करूंगा. इंसान यही करता रहता है’.”

करियर में आए डाउनफॉल वाले फेज पर क्या बोले सनी?
कई हिट फिल्में देने के बाद, सनी देओल ने कम हिट फिल्मों के साथ एक धीमा दौर भी देखा था. एक्टर ने बताया कि 2000 के बाद फिल्ममेकिंग कैसे बदली, उन्होंने कहा, "चीजें बदलती रहती हैं. और क्या होता है इंडस्ट्री भी काफी बदलती रही है. और जैसे, मुझे लगता है कि 2000 के बाद, कॉर्पोरेट दुनिया आई, और फिल्में बनाने के तरीके, मेरा मतलब है, सब्जेक्ट और टॉपिक और एक्टर्स की पसंद और डायरेक्टर, सब कुछ बदलता रहा. तो उस दौर में शायद मेरे लायक कोई ऐसा सब्जेक्ट या चीज़ नहीं थी."

सनी की फिल्मों के बारे में
सनी देओल ने 1983 में बेताब से एक्टिंग में डेब्यू किया था. वहीं साल 2023 में एक्टर ने गदर 2 जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म दी थी. इसके बाद आई जाट भी हिट रही थी. वहीं अब सनी देओल की लेटेस्ट रिलीज बॉर्डर 2  भी बॉक्स ऑफिस पर सफल रही है. बॉर्डर 2 सिनेमाघरों में 23 जनवरी को  रिलीज़ हुई थी. ये फिल्म 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध की सच्ची घटनाओं से इंस्पायर है और दिखाती है कि कैसे आर्मी, नेवी और एयर फ़ोर्स एक साथ मिलकर लड़ते हैं. फिल्म में सनी के अलवा वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी ने भी अहम रोल प्ले किया है. इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 318 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर डाली है.

Published at : 14 Feb 2026 10:04 AM (IST)
Tags :
Sunny Deol Border 2
Embed widget