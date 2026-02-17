सनी देओल को बचपन से है ये बीमारी, एक्टर ने खुद कहा- 'लोग मूर्ख समझते थे'

बॉलीवुड एक्टर सनी देओल की 'बॉर्डर 2' का धमाल अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि उनकी अगली फिल्म 'गबरु' की रिलीज डेट सामने आ गई है. 'गबरु' इसी साल 8 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. 'बॉर्डर 2' के कलेक्शन को देखते हुए अंदाजा लगाया जा रहा है कि 'गबरु' भी बॉक्स ऑफिस पर छा सकती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो सनी देओल बॉक्स ऑफिस पर इतने छाए हुए हैं उन्हें कभी बीमारी की वजह से लोग मूर्ख समझते थे. ये बात खुद सनी देओल ने एक इंटरव्यू में बताई थी.

सनी देओल को क्या बीमारी है?

अपनी फिल्मों से बॉक्स ऑफिर पर छा जाने वाले सनी देओल को ऐसी बीमारी थी, जिसकी वजह से फिल्म इंडस्ट्री में उनको लेकर काफी मिसअंडरस्टैडिंग भी हुआ करती थी. एक्टर को लोग डफर समझते थे. दरअसल सनी देओल ने खुद ही बताया था कि वो डिस्लेक्सिया नाम की बीमारी से जूझ रहे थे. इस बीमारी की वजह से एक्टर को फिल्म के सेट पर भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था.

सनी देओल ने क्या कहा था

कुछ समय पहले 'बॉम्बे टाइम्स' को दिए इंटरव्यू में सनी देओल ने इस बात का खुलासा किया था. सनी ने कहा था कि, वो डिस्लेक्सिया नाम की बीमारी से कई साल तक पीड़ित थे. जब वो स्कूल में थे तब उन्हें ये बीमारी हुई थी. इसके चलते फिल्म के सेट पर भी वो खासा परेशान रहा करते थे. डायलॉग बोलने और डायलॉग की डिलीवरी में उन्हें दिक्कत आती थी. डिस्लेक्सिया बीमारी के चलते वो फिल्म की स्क्रिप्ट को ठीक से पढ़ नहीं पाते थे। साथ ही लिखने में भी कई तरह की दिक्कतें आती थीं.

डफर समझते थे लोग

सनी देओल ने आगे बताया कि जब वो फिल्म की शूटिंग करते थे तब इस परेशानी से निपटने के लिए हिंदी में डायलॉग मांगते थे और कई बार वर्ड्स को पढ़ते थे. इस बीमारी के चलते कुछ लोग तो बहुत अजीब तरह से उन्हें देखते थे. लोगों को ये मुद्दा यूं ही लगता था. जब वो बताते थे तो वे उन्हें डफर समझते थे.

सनी देओल की अपकमिंग फिल्में

बता दें कि 'बॉर्डर 2' की मैसिव सक्सेस के बाद सनी देओल के हाथ में अभी कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं. सनी जल्दी ही नेटफ्लिक्स पर 'इक्का' में नजर आने वाले हैं. इस फिल्म में वो अक्षय खन्ना के साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं. इसके अलावा उनकी आगामी फिल्म 'गबरु' की रिलीज डेट भी आज ही अनाउंस हुई है. तो वहीं 'लाहौर 1947' और रामायण में भी सनी देओल जल्दी ह नजर आने वाले हैं.