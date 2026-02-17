सलमान खान के पिता और मशहूर फिल्म राइटर सलीम खान की आज अचानक तबीयत बिगड़ गई थी. जिसके बाद सलीम खान को मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती करवाया गया. खान परिवार के सदस्य लगातार अस्पताल में सलीम खान की तबीयत देखने आते रहे. इसी बीच अब खबर है कि सलीम खान की तबीयत में अब कुछ सुधार आया है. लीलावती अस्पताल से एक बयान जारी हुआ है जिसमें बताया गया है कि अब सलीम खान की तबीयत कैसी है.

कैसी है सलीम खान की तबीयत?

सलीम खान की तबीयत के बारे में अब लीलावती हॉस्पिटल की तरफ से एक बयान जारी हुआ है. इस बयान में बताया गया है कि सलीम खान की तबीयत अब ठीक है लेकिन उन्हें आज रात और हॉस्पिटल में ही रहना होगा. अस्पताल से जारी बयान में लिखा गया है, 'सभी को नमस्कार! ये सच है कि बॉलीवुड के मशहूर एक्टर सलमान खान के पिता श्री सलीम खान, जो खुद एक प्रतिष्ठित हस्ती हैं, को आज सुबह 8:30 बजे लीलावती अस्पताल के आईसीयू में डॉ. जलील पारकर के अंडर भर्ती कराया गया है'.

परिवार के सम्मान का रखा ध्यान

आगे इस स्टेटमेंट में लिखा है, 'उन्हें उनकी फैमिली डॉक्टर संदीप चोपड़ा एमरजेंसी रूम में लेकर आए थे. एमरजेंसी रूम में ही पहली मंजिल पर पर स्थित ICU में स्थानांतरित कर दिया गया. डॉ. विनय चव्हाण (न्यूरोलॉजिस्ट), डॉ. अजीत मेनन (कार्डियोलॉजिस्ट), डॉ. नितिन डांगे (न्यूरोसर्जन) और डॉ. बिनीत आलूवालिया की टीम ने उनका इलाज किया. परिवार के अनुरोध का सम्मान करते हुए आज ज्यादा जानकारी शेयर नहीं की जा रही है.

सलीम खान की हालत है स्थिर

'हालांकि, कल सुबह 11 बजे परिजनों की सहमति से और मरीज की गोपनीयता का पूर्ण ध्यान रखते हुए हम एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करेंगे. कृपया धैर्य रखें. उनकी हालत स्थिर है, लेकिन उन्हें आज रात अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जा रहा है. सादर, डॉ. जलील पारकर।'

बता दें कि सलीम खान की तबीयत खराब होने की खबर सुनकर पूरा परिवार परेशान हो गया था. सभी सदस्य दौड़ते भागते हुए अस्पताल पहुंचे थे. सलमान खान भी अपनी फिल्म की शूटिंग को छोड़कर अस्पताल के लिए भागे. तो वहीं अलवीरा खान, अतुल अग्निहोत्री, हेलन आदि परिवार के सदस्य भी सलीम खान की देखने हॉस्पिटल आए थे.