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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडसनी देओल की फिल्म 'लखन' का बदला टाइटल, अब 'परशुराम' के नाम से होगी रिलीज: रिपोर्ट्स

सनी देओल की फिल्म 'लखन' का बदला टाइटल, अब 'परशुराम' के नाम से होगी रिलीज: रिपोर्ट्स

सनी देओल अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर खबरों में बने हैं. सनी देओल अब निखिल भट्ट के साथ फिल्म लेकर आने वाले हैं. इस फिल्म को लेकर काफी चर्चा है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 21 Apr 2026 06:19 PM (IST)
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सनी देओल अपनी फिल्मों को लेकर खबरों में रहते हैं. वो निखिल नागेश भट्ट संग फिल्म लेकर आ रहे हैं. पहले इस फिल्म का नाम लखन था. हालांकि, अब खबरें हैं कि फिल्म का टाइटल बदला गया है. इस एक्शन पैक्ड फिल्म के टाइटल को लेकर काफी चर्चा है. 

सनी देओल की फिल्म का बदला टाइटल

पिंकविला ने सोर्स के हवाले से फिल्म के टाइटल को लेकर लिखा, 'टीम फिल्म के लिएए सही टाइटल सिक्योर करने का इंतजार कर रही थी और उन्हें अब वो टाइटल मिल गया है. लखन और परशुराम दोनों ही पावरफुल हैं. लेकिन मेकर्स ने साथ में मिलकर परशुराम टाइटल के साथ जाने का विचार किया है.'

आगे लिखा- नया टाइटल फिल्म के टोन और स्केल के साथ फिट बैठता है. इस फिल्म में सनी देओल का लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर दिखेगा. परशुराम टाइटल के साथ फिल्म को लेकर उम्मीदें बढ़ जाती हैं. फिल्म अक्टूबर से फ्लोर पर जाएगी और मेकर्स फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट करेंगे.

वर्क फ्रंट पर सनी देओल को पिछली बार फिल्म बॉर्डर 2 में देखा गया था. इस फिल्म को फैंस ने काफी पसंद किया था. फिल्म को अनुराग सिंह ने डायरेक्ट किया था. वहीं फिल्म में सनी देओल के अलावा अहान शेट्टी, दिलजीत दोसांझ और वरुण धवन नजर आए थे.

ये भी पढ़ें- Archana Puran Singh Net Worth: अर्चना पूरन सिंह की नेटवर्थ कितनी है? कपिल शर्मा के शो से कितना कमाती है एक्ट्रेस

इन फिल्मों में दिखेंगे सनी देओल

अब सनी देओल के हाथ में कई सारी फिल्में हैं. वो गबरू, लाहौर 1947, इक्का, रामायण पार्ट वन और रामायण पार्ट 2 में दिखेंगे. फिल्म लाहौर 1947 को आमिर खान प्रोड्यूस कर रहे हैं. फिल्म में प्रीति जिंटा सनी देओल के अपोजिट में होंगी. वहीं गबरू सनी देओल के दिल के बहुत करीब है. फिल्म पोस्ट प्रोडक्शन में है.

रामायण में सनी देओल हनुमान बने हैं. फिल्म में रणबीर कपूर राम के रोल में हैं. वहीं साई पल्लवी सीता, रवि दुबे लक्ष्मण के रोल में हैं. फिल्म में यश रावण के किरदार में दिखेंगे.

 

Published at : 21 Apr 2026 06:18 PM (IST)
Tags :
Sunny Deol Parshuram Nikhil Bhatt
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