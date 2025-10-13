समोसा-पकौड़े खाते हुए सनी देओल ने दे डाली फैंस को अनोखी सलाह, यूजर्स बोले - ‘पाजी आप ग्रेट हो’
Sunny Deol Video: बॉलीवुड के दमदार एक्टर सनी देओल इन दिनों 'बॉर्डर 2' को लेकर चर्चा में हैं. इसी बीच वो लजीज खाने का लुत्फ उठाते हुए नजर आए. उनकी वीडियो खासी वायरल हो रही है.
सनी देओल ‘बॉर्डर’ की शूटिंग पूरी करने के बाद सुकून भरी लाइफ बिता रहे हैं. कभी एक्टर पहाड़ों पर वेकेशन पर जाते हैं. तो कभी अलग-अलग शहरों में जाकर खाने का स्वाद चखते हैं. इसकी झलक वो सोशल मीडिया के जरिए फैंस के साथ भी शेयर करते हैं. हाल ही में सनी समोसे और पकौड़े का आनंद लेते दिखे. लेकिन ये पोस्ट शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में कुछ ऐसा लिखा दिया. जिसे देख यूजर्स उनकी खूब खिंचाई कर रहे हैं.
सनी देओल का लेटेस्ट वीडियो हुआ वायरल
दरअल सनी देओल ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में वो चाय के साथ, समोसे और पकौड़े खाते हुए दिखाई दे रहे हैं. वीडियो में एक्टर कहते हैं, 'ज्ञानी जी चाय पी रहे हैं..’ फिर एक्टर समोसा खाते, तभी एक शख्स उन्हें कहता है कि चटनी के बगैर मजा नहीं आता. फिर सनी बोलते हैं, 'मैं चटनी नहीं खाता. इससे समोसे का स्वाद चला जाता है.’ एक्टर समोसे के बाद वीडियो में पनीर पकौड़ा भी खाते हैं.‘ उनका वीडियो खासा वायरल भी हो रहा है.
View this post on Instagram
यूजर्स ने दिए ऐसे रिएक्शन
इस वीडियो को शेयर करते हुए सनी देओल ने कैप्शन में लिखा, 'अच्छा खाओ स्वस्थ रहो हा हा हा हा..’ एक्टर का ये कैप्शन अब उनके फैंस को हंसी से लोटपोट कर रहा है. यूजर्स इसपर अलग-अलग रिएक्शन दे रहे हैं. एक ने लिखा है 'देसी हीरो देसी खाना..' दूसरे ने लिखा, 'मैं भी समोसे के साथ चटनी नहीं खाती..’ एक यजर ने कहा, ‘पाजी आप ग्रेट हो..’
‘बॉर्डर 2’ में दिखेंगे एक्टर
सनी देओल को आखिरी बार ‘गदर 2’ में देखा गया था. अब एक्टर जल्द ही फिल्म ‘बॉर्डर 2’ में नजर आने वाले हैं. खबरों के अनुसार ये फिल्म अगले साल यानि 22 जनवरी 2026 को रिलीज होगी. फिल्म में सनी के अलावा वरुण धवन, अहान शेट्टी, दिलजीत दोसांझ जैसे स्टार्स भी अहम किरदार में हैं, ये फिल्म अनुराग सिंह के निर्देशन में बन रही है. इसके अलावा एक्टर के पास ‘लाहौर: 1947’ और ‘रामायण’ भी है.
ये भी पढ़ें -
ऋषभ शेट्टी ने छुपाकर रखा था दर्द, 'कांतारा चैप्टर 1' हिट होते ही दिखाई शूट के दौरान की डरावनी तस्वीरें, देखते ही रूह कांप जाएगी
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL