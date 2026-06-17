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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'गोविंदा से मेरी शादी नहीं भी होती तो...', सुनीता आहूजा ने अपनी पॉपुलैरिटी पर कही ये बात, वीडियो वायरल

'गोविंदा से मेरी शादी नहीं भी होती तो...', सुनीता आहूजा ने अपनी पॉपुलैरिटी पर कही ये बात, वीडियो वायरल

बॉलीवुड एक्टर गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा अक्सर अपने बेबाक बयान को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा में रहती है. हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान सुनीता आहूजा ने अपनी पॉपुलैरिटी पर बात की है.

Reported By : मयूरी सिंह |  Updated at : 17 Jun 2026 08:02 PM (IST)
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बॉलीवुड एक्टर गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहते हैं. कुछ समय पहले दोनों के तलाक की भी चर्चा हो रही थी. हालांकि फिर सुनीता आहूजा ने खुद इन्हें खारिज कर दिया. सुनीता आहूजा सोशल मीडिया पर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बनी रहती है. हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी  को लेकर बात की है.

सुनीता आहूजा ने अपनी पॉपुलैरिटी पर कही ये बात
मैशेबल इंडिया संग बातचीत में सुनीता आहूजा ने कहा, 'कितने लोग बोलते हैं मुझे की ये कितना बोलती है. आज जो भी है गोविंदा की वजह से है और गोविंदा को ऐसा-वैसा बोलती है. अरे भाई मैं उसको ऐसा वैसा कुछ नहीं बोलती हूं. मैं कफी इसके लिए बुराई नहीं बोलती हूं, जो लगता है वो बोलती हूं. मैं झूठ नहीं बोलती हूं.'

उन्होंने आगे कहा, 'आज  सब लोग बोलते हैं कि आपको सब गोविंदा की वजह से जानते हैं. भगवान को मुझे बड़ा बनाना होता और गोविंदा से मेरी शादी नहीं भी हुई होती तो मेरे नसीब में लिखा होता तो मैं ऐसे ही बन जाती.'

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सुनीता आहूजा ने कहा, 'मैं गोविंदा की पत्नी हूं इसका मतलब ये नहीं कि लोग मुझे पसंद करेंगे या ट्रोल करेंगे. प्लीज ट्रोल करना बंद करो. जिसको अंदर की बात नहीं पता है आप ट्रोल मत करो. जो लोग मुझे पसंद करते हैं ठीक हैं जो नहीं करते तो जय श्री राम.'

गोविंदा से मेरी शादी नहीं भी होती तो...', सुनीता आहूजा ने अपनी पॉपुलैरिटी पर कही ये बात, वीडियो वायरल
 
'मैनें कोई बदतमीजी नहीं की'
उन्होंने आगे कहा, 'मैनें कोई बदतमीजी नहीं की है. वो मेरा पति है मैं क्यूं बदतमीजी करूंगी. मेरा मुह खोलना बहुत खतरनाक हो गया है आजकल. जिसको बोलना है बोले लोंगो का काम है बोलना.' 

इसी इंटरव्यू में सुनीता आहूजा ने खुलासा किया था कि गोविंदा हेयर पैच लगाते हैं. उन्होंने कहा, 'गोविंदा आज भी हैंडसम हैं, लेकिन जब मैं उनसे पहली बार मिली थी तब उनके बाल ओरिजिनल थे. अब वो हेयर पैच लगाते हैं.'

बता दें, सुनीता आहूजा अक्सर गोविंदा को लेकर बात करती नजर आती हैं. एक बार उन्होंने खुलासा किया था कि गोविंदा अलग रहते हैं. साथ ही  उनके अफेयर पर भी बात की थी. गोविंदा और सुनीता की शादी साल 1987 में हुई थी. गोविंदा 21 साल के थे और सुनीता 15, जब उन्होंने डेटिंग करना शुरू किया था. कपल के दो बच्चे टीना आहूजा और बेटा यशवर्धन हैं.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 17 Jun 2026 08:02 PM (IST)
Tags :
Sunita Ahuja Govinda
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