INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडरामायण' ट्रेलर लॉन्च से ठीक पहले Ranbir Kapoor को हुआ कंजंक्टिवाइटिस, क्या दिल्ली इवेंट में शामिल होंगे एक्टर?

रामायण' ट्रेलर लॉन्च से ठीक पहले Ranbir Kapoor को हुआ कंजंक्टिवाइटिस, क्या दिल्ली इवेंट में शामिल होंगे एक्टर?

बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर की आंखों में इन्फेक्शन हो गया है. इसी बीच 'रामायण' का ट्रेलर लॉन्च 24 जुलाई को होने वाला है. क्या एक्टर ये ग्रैंड इवेंट अटेंड कर पाएंगे? जानें

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Updated at : 16 Jul 2026 04:58 PM (IST)
Preferred Sources

इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'रामायण' का ट्रेलर लॉन्च 24 जुलाई को होने वाला है. मेकर्स ने दिल्ली में ग्रैंड इवेंट का ऐलान भी कर दिया है. इसी बीच ऐसी खबर आई है कि फिल्म में राम की भूमिका निभा रहे रणबीर कपूर की आंखों में इन्फेंक्शन हो गया है.

दरअसल, रणबीर कपूर को कंजंक्टिवाइटिस हो गया है. हाल ही में रणबीर कपूर और आलिया भट्ट इसके इलाज के लिए डॉक्टर के पास भी गए थे जिसकी वीडियो भी सामने आई थी. 

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Bollywood Paparazzi (@bollywoodpaparazzii)

लेकिन अब फैंस इस चिंता में हैं कि रणबीर कपूर रामायण का ट्रेलर लॉन्च इवेंट में नज़र आएंगे या नहीं. 

खबरें हैं कि रणबीर कपूर इस ग्रैंड इवेंट को मिस नहीं करेंगे और लॉन्च इवेंट में शामिल होंगे.

ऐहतियात के तौर पर एक्टर पूरे इवेंट के दौरान काला चश्मा पहने दिखेंगे.

सूत्रों के हवासे से खबर है कि रणबीर कपूर से पहले कंजंक्टिवाइटिस  उनकी बेटी राहा को हुआ. इसके बाद रणबीर कपूर को भी इन्फेंक्शन हो गया. लेकिन एक्टर अपने कमिटमेंट से पीछे नहीं हटेंगे और ट्रेलर लॉन्च इवेंट में शामिल होंगे.

सेंसर बोर्ड से 'रामायण' को मिला U सर्टिफिकेट 
सीबीएफसी से मिले सर्टिफिकेट के मुताबिक, फिल्म के ट्रेलर को 15 जुलाई को 'यू' (यूनिवर्सल) सर्टिफिकेट मिला है, जिसका मतलब है कि इसे बच्चों से लेकर बड़ों तक, सभी उम्र के दर्शक देख सकते है. दिलचस्प बात यह है कि यह ट्रेलर ज्यादातर दूसरे थिएट्रिकल प्रीव्यू की तुलना में काफी लंबा है.

 

'रामायण' ट्रेलर का रनटाइम 
सीबीएफसी की वेबसाइट पर अभी ट्रेलर के दो वर्जनन लिस्टेड हैं. जहां एक ट्रेलर का टाइटल 'ट्रेलर - रामायण 3D' है. इसका रनटाइम 4 मिनट 15 सेकंड है. वहीं दूसरे का टाइटल ' थिएट्रिकल ट्रेलर रामायण 3D' है. इसका रनटाइम 4 मिनट का है. 

'रामायण' कास्ट
इसमें रणबीर कपूर भगवान राम के रूप में, साई पल्लवी सीता के रूप में, यश रावण के रूप में, सनी देओल भगवान हनुमान के रूप में और रवि दुबे लक्ष्मण के रूप में नज़र आएंगे. नमित मल्होत्रा ​​द्वारा प्रोड्यूस की हुई फिल्म 'रामायण: पार्ट 1' इसी साल दिवाली पर रिलीज होगी

Published at : 16 Jul 2026 04:54 PM (IST)
Tags :
Ranbir Kapoor RAMAYAN
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
रामायण' ट्रेलर लॉन्च से ठीक पहले Ranbir Kapoor को हुआ कंजंक्टिवाइटिस, क्या दिल्ली इवेंट में शामिल होंगे एक्टर?
'रामायण' ट्रेलर लॉन्च से ठीक पहले रणबीर कपूर को हुआ कंजंक्टिवाइटिस, दिल्ली इवेंट में काला चश्मे पहने दिखेंगे 'राम'!
बॉलीवुड
सलमान खान की नजरों से नहीं छिपा था सोनाक्षी-जहीर का रिश्ता, ऐसे खोली पोल, कहा- 'मुझे सब दिख रहा है'
सलमान खान की नजरों से नहीं छिपा था सोनाक्षी-जहीर का रिश्ता, ऐसे खोली पोल, कहा- 'मुझे सब दिख रहा है'
बॉलीवुड
Dhamaal 4 BO Collection Day 7 Live Updates: 'धमाल 4' का 7वें दिन भी जलवा, साढ़े 4 बजे तक 92 करोड़ के हुई पार
'धमाल 4' का 7वें दिन भी जलवा, साढ़े 4 बजे तक 92 करोड़ के हुई पार
बॉलीवुड
सोनम वांगचुक के सपोर्ट में उतरे बॉलीवुड के नामी सेलेब्स, दीपिका पादुकोण का फेक पोस्ट वायरल
सोनम वांगचुक के सपोर्ट में उतरे बॉलीवुड के नामी सेलेब्स, दीपिका पादुकोण का फेक पोस्ट वायरल
Advertisement

वीडियोज

Shehnaaz Gill की 'Ishqnama' का ट्रेलर रिलीज़, Jai Randhhawa की दमदार परफॉर्मेंस ने लूटी महफिल
Shehnaaz Gill की Ishqnama का ट्रेलर दमदार, Jai Randhhawa की इंटेंसिटी ने जीता दिल
Mathew VanDyke और अब Jordan Brown! Indian borders के पास बड़ी साजिश? |ABPLIVE
रिपोर्ट्स: Deepika Padukone और Ranveer Singh के घर फिर आ सकती है खुशखबरी
Middle East: भारतीय नाविक की मौत पर भारतका बदला शुरू! हिलेगा मिडिल ईस्ट? |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'हर जान की कीमत, अगर जरूरत पड़े तो...' सोनम वांगचुक को लेकर याचिका पर हाईकोर्ट का केंद्र सरकार को निर्देश
'हर जान की कीमत, अगर जरूरत पड़े...' सोनम वांगचुक को लेकर याचिका पर हाईकोर्ट का केंद्र को निर्देश
विश्व
Explained: क्या 7 महीनों में जाएगी बालेन शाह की सत्ता? कैसे नेपाली PM बनाने वाले Gen-Z खिलाफ हुए, जानें पूरा मामला
क्या 7 महीनों में जाएगी बालेन शाह की सत्ता? कैसे नेपाली PM बनाने वाले Gen-Z खिलाफ हुए?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सांसद-विधायकों की फौज संग सोनम वांगचुक से मिलने पहुंचीं डिंपल यादव, जंतर-मंतर पर लगे ये नारे
सांसद-विधायकों की फौज संग सोनम वांगचुक से मिलने पहुंचीं डिंपल यादव, जंतर-मंतर पर लगे ये नारे
बॉलीवुड
अक्षय कुमार से नाराज हैं परेश रावल? 'वेलकम टू द जंगल' के ट्रेलर लॉन्च पर क्यों नहीं पहुंचे? एक-एक सच बता दिया
अक्षय कुमार से नाराज हैं परेश रावल? 'वेलकम टू द जंगल' के ट्रेलर लॉन्च पर क्यों नहीं पहुंचे? एक-एक सच बता दिया
क्रिकेट
16389 रन और 333 विकेट, ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज ऑलराउंडर ने लिया संन्यास, अब इस देश से खेलना का लिया फैसला
16389 रन और 333 विकेट, ऑस्ट्रेलिया के स्टार ऑलराउंडर ने लिया संन्यास, इस देश से खेलना का लिया फैसला
इंडिया
अजीत डोभाल ने बिम्सटेक की बैठक में समझाया नेबरहुड फर्स्ट-एक्ट इस्ट पॉलिसी, दिया ये सुरक्षा मंत्र
अजीत डोभाल ने बिम्सटेक की बैठक में समझाया नेबरहुड फर्स्ट-एक्ट इस्ट पॉलिसी, दिया ये सुरक्षा मंत्र
विश्व
'दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं जो होर्मुज हमसे छीन ले...', डोनाल्ड ट्रंप को ईरान की सीधी चेतावनी
'दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं जो होर्मुज हमसे छीन ले...', डोनाल्ड ट्रंप को ईरान की सीधी चेतावनी
नौकरी
ISRO Scientist Job: ISRO में कैसे मिलती है जॉब, कितनी होती है सैलरी और शिफ्ट टाइमिंग; यहां इस्तीफा देने का क्या है नियम?
ISRO में कैसे मिलती है जॉब, कितनी होती है सैलरी और शिफ्ट टाइमिंग; यहां इस्तीफा देने का क्या है नियम?
ENT LIVE
Operation Safed Sagar पर कलाकारों ने साझा किए दिलचस्प अनुभव
Operation Safed Sagar पर कलाकारों ने साझा किए दिलचस्प अनुभव
ENT LIVE
Taaruk और Abhay ने बताया यूनिफॉर्म पहनने का एहसास
Taaruk और Abhay ने बताया यूनिफॉर्म पहनने का एहसास
ENT LIVE
Taaruk और Abhay ने शेयर किया यूनिफॉर्म पहनने का अनुभव
Taaruk और Abhay ने शेयर किया यूनिफॉर्म पहनने का अनुभव
ENT LIVE
Operation Safed Sagar को लेकर कलाकारों ने किया बड़ा खुलासा
Operation Safed Sagar को लेकर कलाकारों ने किया बड़ा खुलासा
ENT LIVE
Adnaan Sheikh के बयान पर भड़कीं Uorfi Javed
Adnaan Sheikh के बयान पर भड़कीं Uorfi Javed
Embed widget