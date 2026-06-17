सिंगर गुरु रंधावा के जिम पर फायरिंग करने वाले लॉरेंस गैंग के 2 शूटर गिरफ्तार

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडपंजाबी सिंगर Guru Randhawa के जिम पर फायरिंग मामले में लॉरेंस गैंग के 2 शूटर गिरफ्तार

पंजाबी सिंगर Guru Randhawa के जिम पर फायरिंग मामले में लॉरेंस गैंग के 2 शूटर गिरफ्तार

पंजाबी सिंगर गुरु रंधावा के जिम पर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को बड़ी कामयाबी मिली है. पुलिस ने हरियाणा के बहादुरगढ़ से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के दो खूंखार शूटरों को गिरफ्तार कर लिया है.

Reported By : सुशील कुमार पांडेय |  Curated By: रेखा त्रिपाठी |  Updated at : 17 Jun 2026 04:33 PM (IST)
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पंजाबी गायक गुरु रंधावा के पश्चिम विहार में फिटनेस जिम पर हुई फायरिंग मामले में दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अरमान और तुषार उर्फ ताशू उर्फ पिंकू के रूप में हुई है. दोनों को बहादुरगढ़ (हरियाणा) से पकड़ा गया है.

पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े अनिल पंडित के लिए काम करते थे. अनिल पंडित फिलहाल अमेरिका में बैठकर गैंग ऑपरेट कर रहा है.

11 जून की सुबह करीब 4 बजे बाइक सवार बदमाशों ने जिम के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी. घटना में कोई घायल नहीं हुआ था. मौके से पुलिस को 7 खाली कारतूस मिले थे.

फायरिंग के बाद सोशल मीडिया पर वायरल एक पोस्ट में अनिल पंडित ने हमले की जिम्मेदारी ली थी.

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गुरु रंधावा पर हमला क्यों किया?

पोस्ट में दावा किया गया था कि गुरु रंधावा को पहले भी चेतावनी दी गई थी और उनका सलमान खान के करीब होना हमले की वजह बताया गया.

जांच में साहिल, सागर, अरमान और तुषार के नाम सामने आए. इनमें से अरमान और तुषार को गिरफ्तार कर लिया गया है.

पूछताछ में दोनों आरोपियों ने फायरिंग में अपनी भूमिका स्वीकार कर ली है.

पुलिस का बयान

पुलिस का कहना है कि वारदात में शामिल बाकी आरोपियों की तलाश जारी है. फायरिंग में इस्तेमाल हथियार की बरामदगी के लिए भी छापेमारी की जा रही है. दोनों आरोपियों को पुलिस रिमांड पर लेकर पूरे नेटवर्क और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के अन्य सदस्यों के बारे में पूछताछ की जा रही है.

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बता दें कि काला हिरण शिकार मामले को लेकर सलमान खान लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सलमान खान के घर गैलेक्सी पर भी फायरिंग करवाई थी. इसके अलावा सलमान के करीबी दोस्त और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की मुंबई में उनके कार्यालय के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.  

Published at : 17 Jun 2026 04:15 PM (IST)
Tags :
Guru Randhawa Lawrence Bishnoi Gang Abp News
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