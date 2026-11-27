बॉलीवुड के दो बड़े स्टार्स अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी कई फिल्मों में साथ में काम कर चुके हैं. दोनों स्टार्स को फिल्म 'धड़कन' मे भी साथ में देखा गया था. अब 26 साल बाद खबरें हैं कि इसका दूसरा पार्ट भी आने वाला है. हालांकि अक्षय कुमार और शिल्पा शेट्टी के इससे बाहर होने की खबरें हैं. जबकि सुनील शेट्टी नए किरदार में दिखाई देंगे.

'धड़कन 2' को लेकर चल रही है चर्चा

हाल ही में मिड डे ने अपनी एक रिपोर्ट में धड़कन के अगले पार्ट को लेकर बड़ा खुलासा किया है. बताया जा रहा है कि इसे लेकर चर्चा चल रही है. हालांकि फिल्म पहली फिल्म की ओरिजिनल कहानी को आगे बढ़ाती हुई नजर नहीं आएगी. लेकिन नई फिल्म का कॉन्सेप्ट पहली फिल्म की तरह ही होगा.

इस मामले से जुड़े एक सूत्र ने बताया, 'धड़कन 2 बनाने को लेकर बात चल रही है. ये अभी शुरुआती फेज में है. संभावनाएं हैं कि इसका डायरेक्शन श्री नारायण सिंह करेंगे.' बता दें कि श्री नारायण सिंह ने 'बत्ती गुल मीटर चालू' (2018) और 'टॉयलेट: एक प्रेम कथा' (2017) जैसी फिल्मों का डायरेक्शन किया है.

अक्षय-शिल्पा नहीं होंगे नई फिल्म का हिस्सा!

रिपोर्ट के मुताबिक धड़कन के अगले भाग के लिए मेकर्स नए चेहरों की तलाश कर रहे हैं. ऐसे में ये जाहिर है कि अक्षय कुमार और शिल्पा शेट्टी नई फिल्म में नजर नहीं आने वाले हैं. ये भी कहा गया है कि लीड रोल के लिए एक डायरेक्टर के बेटे को लकर विचार किया जा रहा है और ये उनकी डेब्यू फिल्म साबित हो सकती है. हालांकि आधिकारिक जानकारी अभी नहीं आई है.

सुनील शेट्टी होंगे धड़कन 2 का हिस्सा

चाहे अक्षय और शिल्पा के नई फिल्म से बाहर होने की खबरें हैं, लेकिन सुनील शेट्टी नई फिल्म में नजर आएंगे. ओरिजिनल फिल्म की कास्ट में से सुनील के ही नई फिल्म में लौटने की उम्मीद है. सूत्र ने सुनील के किरदार को लेकर कहा, 'उनका रोल अभी तय नहीं है. हालांकि संभावनाएं हैं कि वो सीक्वल में नजर आएंगे.' सुनील शेट्ट के इसमें कैमियो करने की खबरें भी हैं.

सुनील के वर्क फ्रंट की बात करें तो वो पिछली बार फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' में नजर आए थे.