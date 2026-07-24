अधूरा रह गया सुनील शेट्टी का 18 साल पुराना सपना, बताया क्यों नहीं खरीद पाए थे IPL टीम?

बॉलीवुड का लगभग हर बड़ा स्टार क्रिकेट को काफी पसंद करता है. अमिताभ बच्चन-अजय देवगन से लेकर सलमान खान और वरुण धवन तक कई सेलेब्स क्रिकेट के दीवाने हैं. वहीं बॉलीवुड के 'अन्ना' यानी सुनील शेट्टी भी क्रिकेट के जबरा फैन हैं. अब उन्होंने आईपीएल को लेकर एक दिलचस्प खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि चाहकर भी वो आईपीएल टीम के मालिक नहीं बन पाए थे.

आईपीएल टीम खरीदना चाहते थे सुनील शेट्टी

सुनील शेट्टी ने हाल ही में मिड डे को एक इंटरव्यू दिया. इस दौरान उन्होंने क्रिकेट को लेकर खुलकर बात की. उन्होंने आईपीएल के पहले सीजन यानी साल 2008 में आईपीएल की शुरुआत को याद किया और बताया कि कैसे उनका आईपीएल टीम के मालिक बनने का सपना अधूरा रह गया था.

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सुनील शेट्टी ने बताया, 'अगर किसी ने मेरा साथ दिया होता तो मैं आईपीएल टीम खरीद सकता था. आज काफी फंडर्स और इन्वेस्टर्स आपके साथ इन्वेस्ट करने के लिए रेडी रहते हैं, लेकिन उस वक्त ऐसा कुछ नहीं था. हम इतने पैसे खर्च करने की नहीं सोच सकते थे.' यानी सुनील शेट्टी को किसी और से फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता तो वो आईपीएल टीम पर पैसा लगा सकते थे.

सुनील शेट्टी ने की शाहरुख़ खान की तारीफ

आगे सुनील शेट्टी ने शाहरुख खान की तारीफ की. जिन्होंने जूही चावला और उनके पति जय मेहता के साथ मिलकर कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) फ़्रैंचाइज़ी खरीदी थी. शाहरुख को दूरदर्शी इंसान बाते हुए एक्टर ने कहा, 'वो सही वक्त पर सही लोगों के साथ थे. उन्होंने जिंदगी में जो भी किया शानदार तरीके से किया.'

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सुनील शेट्टी का वर्कफ्रंट

सुनील शेट्टी के वर्कफ्रंट की बात करें तो उनकी फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' 26 जून को रिलीज हुई थी. 30 से ज्यादा स्टार्स वाली इस फिल्म में वो अक्षय कुमार, परेश रावल, तुषार कपूर, अरशद वारसी, जैकलीन फर्नांडीज, दिशा पाटनी, फरीदा जलाल, किरण कुमार, जैकी श्रॉफ, रवीना टंडन, जॉनी लीवर, राजपाल यादव जैसे कलाकारों के साथ नजर आए थे. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक़ 28 दिनों में फिल्म 133 करोड़ से ज्यादा कमा चुकी है. इसका बजट 110 करोड़ रुपये है. इसका डायरेक्शन अहमद खान ने किया था.