हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडSunday Box Office Collection: 'हक' का जलवा बरकरार, 'दीवानियत' से पिछड़ी 'जटाधरा', देखें संडे किस फिल्म ने कितना कमाया

Sunday Box Office Collection: 'हक' का जलवा बरकरार, 'दीवानियत' से पिछड़ी 'जटाधरा', देखें संडे किस फिल्म ने कितना कमाया

Sunday Box Office Collection: संडे को बॉक्स ऑफिस पर किस फिल्म ने बाजी मारी और कौन पीछे रह गई, इसका खुलासा हो गया है. 'हक', 'जटाधरा' समेत बाकी फिल्मों का संडे कलेक्शन यहां देख सकते हैं.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 09 Nov 2025 08:02 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड से लेकर साउथ तक की कई फिल्में इस समय थिएटर्स में लगी हैं. महाक्लैश के बीच भी कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ बनाए हुए है. वहीं कई फिल्में कमाई के लिए जद्दोजहद करती दिखाई दे रही हैं. आइए जानते हैं संडे को बॉक्स ऑफिस पर किस फिल्म की धूम रही और कौन-सी फिल्म अपना दबदबा बनाने में नाकाम रही.

'हक' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3

  • यामी गौतम और इमरान हाशमी की कोर्टरूम ड्रामा फिल्म 'हक' 7 नवंबर को रिलीज हुई है.
  • सैकनिल्क के मुताबिक फिल्म ने दो दिनों मे 5.10 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था.
  • तीसरे दिन भी 'हक' अब तक (रात 8 बजे तक) 2.82 करोड़ रुपए का कारोबार कर चुकी है. 

'जटाधरा' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3

  • सोनाक्षी सिन्हा और सुधीर बाबू स्टारर हॉरर फिल्म 'जटाधरा' भी 7 नवंबर को पर्दे पर आई थी. 
  • सैकनिल्क की मानें तो फिल्म दो दिनों में महज 2.14 करोड़ रुपए ही कमा पाई थी
  • अब तीसरे दिन भी 'जटाधरा' (रात 8 बजे तक) 70 लाख रुपए का कलेक्शन ही कर पाई है.

'द गर्लफ्रेंड' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3

  • 'द गर्लफ्रेंड' भी 7 नवंबर को रिलीज हुई थी जिसमें रश्मिक मंदाना और दीक्षित शेट्टी लीड रोल में हैं.
  • सैकनिल्क के मुताबिक फिल्म ने दो दिन में बॉक्स ऑफिस पर 3.85 करोड़ रुपए बटोरे थे.
  • अब तीसरे दिन (रात 8 बजे तक) 'द गर्लफ्रेंड' ने 2.18 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है.

'द ताज स्टोरी' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 10

  • 'द ताज स्टोरी' 10 दिन बाद भी बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों में कमा रही है.
  • परेश रावल स्टारर फिल्म ने 9 दिनों में 13.65 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया था.
  • 10वें दिन भी 'द ताज स्टोरी' ने (रात 8 बजे तक) 1.6 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है.

'डाइस इरा' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 10

  • मलयालम फिल्म 'डाइस इरा' पहले दिन से बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है.
  • प्रणव मोहनलाल की फिल्म हर रोज बाकी फिल्मों के मुकाबले ज्यादा कलेक्शन कर रही है.
  • 9 दिनों में 'डाइस इरा' ने 31.95 करोड़ रुपए कमाए थे और अब 10वें दिन का कलेक्शन सामने आ गया है.
  • फिल्म ने अब तक (रात 8 बजे तक) 2.22 करोड़ रुपए कमा लिए हैं.

'एक दीवाने की दीवानियत' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 31

  • 'एक दीवाने की दीवानियत' को रिलीज हुए अब 20 दिन हो चुके हैं लेकिन ये नई रिलीज फिल्मों से भी ज्यादा कमा रही है.
  • हर्षवर्धन राणे की फिल्म ने 19 दिनों में 73.45 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया था.
  • अब 20वें दिन भी 'एक दीवाने की दीवानियत' (रात 8 बजे तक) 1.22 करोड़ रुपए कमा चुकी है.
और पढ़ें

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Read
Published at : 09 Nov 2025 07:56 PM (IST)
Tags :
The Girlfriend Ek Deewane Ki Deewaniyat Haq Box Office Collection Sunday Box Office Collection
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
‘ये काम तेजस्वी यादव कर सकते हैं, हम नहीं’, बिहार में दूसरे चरण की वोटिंग से पहले ऐसा क्यों बोले राजनाथ सिंह?
‘ये काम तेजस्वी यादव कर सकते हैं, हम नहीं’, बिहार में दूसरे चरण की वोटिंग से पहले ऐसा क्यों बोले राजनाथ?
बिहार
जीतन राम मांझी का दावा, बिहार में NDA की जीत पक्की, जानिए किसे बताया एक्स फैक्टर?
जीतन राम मांझी का दावा, बिहार में NDA की जीत पक्की, जानिए किसे बताया एक्स फैक्टर?
साउथ सिनेमा
Peddi Box Office Collection: राम चरण की 'पेड्डी' पहले दिन करेगी बंपर कमाई, जाह्नवी कपूर के नाम होगा बड़ा रिकॉर्ड
राम चरण की 'पेड्डी' पहले दिन करेगी बंपर कमाई, जाह्नवी कपूर के नाम होगा बड़ा रिकॉर्ड
क्रिकेट
कप्तान ऋषभ पंत का गलत फैसला पड़ा भारी, दूसरे टेस्ट में 5 विकेट से हारा भारत, दक्षिण अफ्रीका की जीत
कप्तान ऋषभ पंत का गलत फैसला पड़ा भारी, दूसरे टेस्ट में 5 विकेट से हारा भारत, दक्षिण अफ्रीका की जीत
Advertisement

वीडियोज

Sandeep Chaudhary: Bihar में सीएम योगी यूपी की कर रहे हैं तैयारी? Bihar Election 2025 | CM Yogi
Tej Pratap ने 'गेम' बदल दिया! | Bihar Election | Tejashwi Yadav | Nitish Kumar | NDA | CM Yogi
Delhi-NCR Pollution: दिल्ली-NCR की हवा फिर से ज़हरीली हो गई... AQI का स्तर 400 के पार |
Bihar Election: Tejashwi Yadav या Nitish Kumar...Gaya में किसके समर्थन में जनता? | NDA | RJD | JDU
Kaun Banega Mukhyamantri: धुआंधार प्रचार..कौन दमदार, किसका बिहार? Shivhar | Bihar Election 2025
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘ये काम तेजस्वी यादव कर सकते हैं, हम नहीं’, बिहार में दूसरे चरण की वोटिंग से पहले ऐसा क्यों बोले राजनाथ सिंह?
‘ये काम तेजस्वी यादव कर सकते हैं, हम नहीं’, बिहार में दूसरे चरण की वोटिंग से पहले ऐसा क्यों बोले राजनाथ?
बिहार
जीतन राम मांझी का दावा, बिहार में NDA की जीत पक्की, जानिए किसे बताया एक्स फैक्टर?
जीतन राम मांझी का दावा, बिहार में NDA की जीत पक्की, जानिए किसे बताया एक्स फैक्टर?
साउथ सिनेमा
Peddi Box Office Collection: राम चरण की 'पेड्डी' पहले दिन करेगी बंपर कमाई, जाह्नवी कपूर के नाम होगा बड़ा रिकॉर्ड
राम चरण की 'पेड्डी' पहले दिन करेगी बंपर कमाई, जाह्नवी कपूर के नाम होगा बड़ा रिकॉर्ड
क्रिकेट
कप्तान ऋषभ पंत का गलत फैसला पड़ा भारी, दूसरे टेस्ट में 5 विकेट से हारा भारत, दक्षिण अफ्रीका की जीत
कप्तान ऋषभ पंत का गलत फैसला पड़ा भारी, दूसरे टेस्ट में 5 विकेट से हारा भारत, दक्षिण अफ्रीका की जीत
विश्व
दुश्मन की नजर से बचकर करेगी न्यूक्लियर अटैक... अमेरिका की नई LRSO मिसाइल की सामने आई तस्वीर, रूस-चीन की बढ़ी टेंशन!
दुश्मन की नजर से बचकर करेगी न्यूक्लियर अटैक... अमेरिका की नई LRSO मिसाइल की सामने आई तस्वीर, रूस-चीन की बढ़ी टेंशन!
यूटिलिटी
अब नौकरी बदलते ही नए अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा PF का पैसा, EPFO ने खत्म कर दिया झंझट
अब नौकरी बदलते ही नए अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा PF का पैसा, EPFO ने खत्म कर दिया झंझट
चुनाव 2025
'14 नवंबर को जब EVM खुलेगी तो बिहार में...', CM योगी आदित्यनाथ ने किया बड़ा दावा
'14 नवंबर को जब EVM खुलेगी तो बिहार में...', CM योगी आदित्यनाथ ने किया बड़ा दावा
ट्रेंडिंग
Funny Dance:
"मौत आ जाए पर ऐसा कॉन्फिडेंस न आए" दुल्हन को देख डांस की जल्दी में खुद का पोपट करा बैठा दूल्हा
ENT LIVE
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
ENT LIVE
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
ENT LIVE
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
ENT LIVE
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
Embed widget