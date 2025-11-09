एक्सप्लोरर
Sunday Box Office Collection: 'हक' का जलवा बरकरार, 'दीवानियत' से पिछड़ी 'जटाधरा', देखें संडे किस फिल्म ने कितना कमाया
Sunday Box Office Collection: संडे को बॉक्स ऑफिस पर किस फिल्म ने बाजी मारी और कौन पीछे रह गई, इसका खुलासा हो गया है. 'हक', 'जटाधरा' समेत बाकी फिल्मों का संडे कलेक्शन यहां देख सकते हैं.
बॉलीवुड से लेकर साउथ तक की कई फिल्में इस समय थिएटर्स में लगी हैं. महाक्लैश के बीच भी कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ बनाए हुए है. वहीं कई फिल्में कमाई के लिए जद्दोजहद करती दिखाई दे रही हैं. आइए जानते हैं संडे को बॉक्स ऑफिस पर किस फिल्म की धूम रही और कौन-सी फिल्म अपना दबदबा बनाने में नाकाम रही.
'हक' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3
- यामी गौतम और इमरान हाशमी की कोर्टरूम ड्रामा फिल्म 'हक' 7 नवंबर को रिलीज हुई है.
- सैकनिल्क के मुताबिक फिल्म ने दो दिनों मे 5.10 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था.
- तीसरे दिन भी 'हक' अब तक (रात 8 बजे तक) 2.82 करोड़ रुपए का कारोबार कर चुकी है.
'जटाधरा' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3
- सोनाक्षी सिन्हा और सुधीर बाबू स्टारर हॉरर फिल्म 'जटाधरा' भी 7 नवंबर को पर्दे पर आई थी.
- सैकनिल्क की मानें तो फिल्म दो दिनों में महज 2.14 करोड़ रुपए ही कमा पाई थी
- अब तीसरे दिन भी 'जटाधरा' (रात 8 बजे तक) 70 लाख रुपए का कलेक्शन ही कर पाई है.
'द गर्लफ्रेंड' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3
- 'द गर्लफ्रेंड' भी 7 नवंबर को रिलीज हुई थी जिसमें रश्मिक मंदाना और दीक्षित शेट्टी लीड रोल में हैं.
- सैकनिल्क के मुताबिक फिल्म ने दो दिन में बॉक्स ऑफिस पर 3.85 करोड़ रुपए बटोरे थे.
- अब तीसरे दिन (रात 8 बजे तक) 'द गर्लफ्रेंड' ने 2.18 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है.
'द ताज स्टोरी' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 10
- 'द ताज स्टोरी' 10 दिन बाद भी बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों में कमा रही है.
- परेश रावल स्टारर फिल्म ने 9 दिनों में 13.65 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया था.
- 10वें दिन भी 'द ताज स्टोरी' ने (रात 8 बजे तक) 1.6 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है.
'डाइस इरा' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 10
- मलयालम फिल्म 'डाइस इरा' पहले दिन से बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है.
- प्रणव मोहनलाल की फिल्म हर रोज बाकी फिल्मों के मुकाबले ज्यादा कलेक्शन कर रही है.
- 9 दिनों में 'डाइस इरा' ने 31.95 करोड़ रुपए कमाए थे और अब 10वें दिन का कलेक्शन सामने आ गया है.
- फिल्म ने अब तक (रात 8 बजे तक) 2.22 करोड़ रुपए कमा लिए हैं.
'एक दीवाने की दीवानियत' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 31
- 'एक दीवाने की दीवानियत' को रिलीज हुए अब 20 दिन हो चुके हैं लेकिन ये नई रिलीज फिल्मों से भी ज्यादा कमा रही है.
- हर्षवर्धन राणे की फिल्म ने 19 दिनों में 73.45 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया था.
- अब 20वें दिन भी 'एक दीवाने की दीवानियत' (रात 8 बजे तक) 1.22 करोड़ रुपए कमा चुकी है.
