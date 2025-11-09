हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सिर पर दुपट्टा, गले में रुद्राक्ष... त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर पहुंचीं अवनीत कौर, अरसे बाद दिखा संस्कारी लुक

सिर पर दुपट्टा, गले में रुद्राक्ष... त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर पहुंचीं अवनीत कौर, अरसे बाद दिखा संस्कारी लुक

Avneet Kaur Visits Trimbakeshwar Jyotirling Mandir: बॉलीवुड एक्ट्रेस अवनीत कौर अक्सर अपने ग्लैमरस अवतार को लेकर चर्चा में रहती हैं. लेकिन हाल ही में उनका बेहद संस्कारी लुक देखने को मिला.

By : दरख्शां मुमताज़  | Updated at : 09 Nov 2025 06:59 PM (IST)
Avneet Kaur Visits Trimbakeshwar Jyotirling Mandir: बॉलीवुड एक्ट्रेस अवनीत कौर अक्सर अपने ग्लैमरस अवतार को लेकर चर्चा में रहती हैं. लेकिन हाल ही में उनका बेहद संस्कारी लुक देखने को मिला.

अवनीत कौर अक्सर अपने रिवीलिंग आउटफिट्स और ग्लैमरस लुक्स से हर किसी का ध्यान खींच लेती हैं. लेकिन अब लंबे समय बाद एक्ट्रेस का बेहद संस्कारी लुक देखने को मिला है. दरअसल एक्ट्रेस हाल ही में अपनी फैमिली के साथ त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर पहुंची थीं, जहां उन्हें देसी अवतार में देखा गया.

अवनीत कौर ने त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर से अपनी खूबसूरत तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं. एक्ट्रेस को इस दौरान ब्लैक कलर का प्रिंटेड सूट पहने देखा गया.
अवनीत कौर ने त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर से अपनी खूबसूरत तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं. एक्ट्रेस को इस दौरान ब्लैक कलर का प्रिंटेड सूट पहने देखा गया.
मैचिंग ईयररिंग्स पहने, माथे पर लाल बिंदी लगाए और सिर पर दुपट्टा लिए एक्ट्रेस बेहद खूबसूरत लग रही थीं.
मैचिंग ईयररिंग्स पहने, माथे पर लाल बिंदी लगाए और सिर पर दुपट्टा लिए एक्ट्रेस बेहद खूबसूरत लग रही थीं.
अवनीत कौर को तस्वीरों में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के सामने हाथ जोड़कर पोज देते देखा गया.
अवनीत कौर को तस्वीरों में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के सामने हाथ जोड़कर पोज देते देखा गया.
उन्होंने अपनी कार से एक सेल्फी भी शेयर की जिसमें उनके माथे पर तिलक लगा नजर आया. इस दौरान वो अपने गले में रुद्राक्ष की माला पहने भी नजर आईं.
उन्होंने अपनी कार से एक सेल्फी भी शेयर की जिसमें उनके माथे पर तिलक लगा नजर आया. इस दौरान वो अपने गले में रुद्राक्ष की माला पहने भी नजर आईं.
अवनीत अपनी फैमिली के साथ त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर दर्शन करने गई थीं. इस दौरान उन्होंने अपने पेरेंट्स के साथ भी पोज दिए.
अवनीत अपनी फैमिली के साथ त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर दर्शन करने गई थीं. इस दौरान उन्होंने अपने पेरेंट्स के साथ भी पोज दिए.
एक फोटो में अवनीत त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का फोटो फ्रेम भी रिसीव करती दिखाई दीं.
एक फोटो में अवनीत त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का फोटो फ्रेम भी रिसीव करती दिखाई दीं.
वहीं उन्होंने त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में पूजा करते हुए भी फोटोज पोस्ट की हैं जिसमें वो भक्ति-भाव में डूबी दिखाई दे रही हैं.
वहीं उन्होंने त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में पूजा करते हुए भी फोटोज पोस्ट की हैं जिसमें वो भक्ति-भाव में डूबी दिखाई दे रही हैं.
एक फोटो में एक्ट्रेस को समुंदर किनारे नेचर को महसूस करते देखा जा सकता है.
एक फोटो में एक्ट्रेस को समुंदर किनारे नेचर को महसूस करते देखा जा सकता है.
इन फोटोज के साथ अवनीत ने कैप्शन में लिखा- 'हर हर महादेव. आज अपने परिवार के साथ बहुत ही खूबसूरत दिन बिताया. दिल कृतज्ञता से भर गया. हम पर हमेशा कृपा बनाए रखने के लिए भोलेनाथ का धन्यवाद.'
इन फोटोज के साथ अवनीत ने कैप्शन में लिखा- 'हर हर महादेव. आज अपने परिवार के साथ बहुत ही खूबसूरत दिन बिताया. दिल कृतज्ञता से भर गया. हम पर हमेशा कृपा बनाए रखने के लिए भोलेनाथ का धन्यवाद.'
Published at : 09 Nov 2025 06:48 PM (IST)
Avneet Kaur Avneet Kaur Photos Trimbakeshwar Jyotirling Mandir

